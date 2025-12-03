Προκλητικές σπατάλες €1 εκατ. από τον Δούκα για κάδους σκύλων καταγγέλλει η παράταξη Μπακογιάννη

Σε καταγγελία σε βάρος του δημάρχου Αθηναιών, Χάρη Δούκα για «προκλητικές σπατάλες» προχώρησε η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη με αφορμή την προμήθεια 660 κάδων συλλογής απορριμμάτων σε χώρους κοινωνικοποίησης σκύλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης Μπακογιάννη ο προϋπολογισμός για τους εν λόγω κάδους είναι της τάξης των 998.480 ευρώ «ήτοι 1.512 ευρώ, ο κάθε “χρυσός κάδος” και μάλιστα η δαπάνη θα γίνει από ιδίους πόρους, δηλαδή από τα ανταποδοτικά τέλη των Αθηναίων».

Όπως τονίζεται, μάλιστα, «με το ίδιο ποσό η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να έχει κρατήσει ανοιχτό για τα επόμενα 28 χρόνια το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο έκλεισε επικαλούμενη οικονομική στενότητα!».

Η πλευρά Μπακογιάννη καταγγέλλει, επίσης, αυξήσεις έως 100% στα δημοτικά πάργκινγκ και 25% στο εισιτήριο για τις χριστουγεννιάτικες δράσεις της Τεχνόπολης χωρίς να κάνει καμία νύξη για μείωση δημοτικών τελών.

Η ανακοίνωση της παράταξης του Κώστα Μπακογιάννη για τον Χάρη Δούκα

«Χρυσοί» κάδοι για τους σκύλους εν μέσω αυξήσεων και σφράγισης κοινωνικών δομών

Σε προκλητικές σπατάλες προχωράει η δημοτική αρχή Δούκα με την προμήθεια 660 κάδων συλλογής απορριμμάτων σε χώρους κοινωνικοποίησης σκύλων, προϋπολογισμού, με βάση τη διακήρυξη, 998.480 ευρώ.

Ήτοι 1.512 ευρώ, ο κάθε «χρυσός κάδος» και μάλιστα η δαπάνη θα γίνει από ιδίους πόρους, δηλαδή από τα ανταποδοτικά τέλη των Αθηναίων.

Με το ίδιο ποσό η Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να έχει κρατήσει ανοιχτό για τα επόμενα 28 χρόνια το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου, το οποίο έκλεισε επικαλούμενη οικονομική στενότητα!

Και ενώ προχωρά σε εξόφθαλμες σπατάλες, προβάλλοντας οικονομικούς λόγους επιβάλλει αδικαιολόγητες αυξήσεις!

Δύο μόνο ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι πρόσφατες ανατιμήσεις έως και 100% στα δημοτικά πάρκινγκ, αλλά και η κατά 25% αύξηση του εισιτηρίου των χριστουγεννιάτικων δράσεων της Τεχνόπολης.

Για μείωση δημοτικών τελών, ούτε λόγος. Το τρέχον έτος, αντί να προβεί στις προγραμματισμένες από την προηγούμενη δημοτική αρχή μειώσεις, επέλεξε το πάγωμα τους. Φέτος; Θα επικαλεστεί ξανά οικονομική στενότητα;