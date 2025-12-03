Πόσο-ακριβότερο-θα-είναι-το-κρέας-στο-φετινό-γιορτινό-τραπέζι

Αυξημένες αναμένεται να είναι οι τιμές του κρέατος για το γιορτινό τραπέζι, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Mega.

Σε αρκετές κατηγορίες καταγράφεται σημαντική άνοδος σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024, με τους καταναλωτές να αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με ανατιμήσεις τόσο στα κρεοπωλεία όσο και στα σούπερ μάρκετ.

Τον Δεκέμβριο του 2024 η γαλοπούλα κόστιζε 11–13 €/κιλό στα κρεοπωλεία και 8,99 €/κιλό στη Βαρβάκειο.

«Το μοσχάρι, το οποίο με βάση τα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάρει αύξηση περίπου 55%, δεν ξέρουμε αν μπορεί να σταματήσει αυτή η αύξηση ή όχι από την στιγμή που δεν υπάρχει παραγωγή. Στα πουλερικά γενικότερα έχουμε μία σταθερότητα τους τελευταίους μήνες. Το βαλάντιο πλέον του καταναλωτή έχει μειωθεί, η αγοραστική δύναμή του έχει μειωθεί», είχε δηλώσει ο πρόεδρος της ομοσπονδίας κρεοπωλών, Σάββας Κεσίδης στο Mega.

Αρνί – Κατσίκι

– Δεκ. 2024: 12–16 €/κιλό στα κρεοπωλεία

– Βαρβάκειος: 10,90 €/κιλό

– Δεκ. 2025: 14–17 €/κιλό στα κρεοπωλεία

Χοιρινό

– Δεκ. 2024: 4–5,50 €/κιλό

– Δεκ. 2025: 5,98–6,50 €/κιλό

Κοτόπουλο ολόκληρο

– Δεκ. 2024: 3,50–5 €/κιλό

– Δεκ. 2025: 3,50–5,50 €/κιλό

Μοσχάρι

– Δεκ. 2024: 12–14,50 €/κιλό

– Δεκ. 2025: 15,90–19 €/κιλό

Οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται στα κρεοπωλεία, καθώς και στα σούπερ μάρκετ το κόστος του κρέατος παραμένει υψηλό:

-Μοσχάρι: 15–20,50 €/κιλό

-Φιλέτο νεαρού μοσχαριού Ολλανδίας: έως 34,50 €/κιλό

-Κοτόπουλο ολόκληρο: 2,99–7,30 €/κιλό

-Χοιρινό: 5–13,90 €/κιλό

-Αρνί: 13,60–13,80 €/κιλό

-Κατσίκι: 14–14,20 €/κιλό

-Παϊδάκια: έως 19 €/κιλό