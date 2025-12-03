Σπ.-Θεοδωρόπουλος:-Την-ΤΝ-δεν-πρέπει-να-τη-φοβόμαστε

«Την ΤΝ δεν πρέπει να τη φοβόμαστε, είναι μια εξέλιξη στην ανθρώπινη ζωή που θα δημιουργήσει νέες ανάγκες, νέες συνθήκες εργασίας και νέες θέσεις εργασίας». Με αυτή τη φράση ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος έθεσε τον τόνο της συζήτησης, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις δυνατότητες που ανοίγονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Στο πάνελ με τίτλο «The Transformative Power of Symbiosis to Life, Business and Society», στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Future Unfold» της Grant Thornton, που συντόνισε ο Δρ. Νικόλαος Καραμούζης, πρόεδρος της Grant Thornton Consulting, συμμετείχαν επίσης ο CEO του ομίλου Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης και η Executive Director του ομίλου ΤΙΤΑΝ, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Bespoke SGA Holdings και πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, υπογράμμισε ότι η τεχνολογική ωριμότητα συνδέεται άμεσα με το μέγεθος μιας επιχείρησης. «Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι σαφώς πιο ώριμες. Όσο μικραίνει το μέγεθος, τόσο πιο περιορισμένη είναι η ψηφιακή ενσωμάτωση», ειπε.

«Φυσικά υπάρχει και φόβος», πρόσθεσε. «Κάποιοι θεωρούν ότι τα εργαλεία αυτά απευθύνονται μόνο στους «μεγάλους». Άλλοι πιστεύουν ότι δεν τα χρειάζονται. Και αρκετοί φοβούνται την ίδια την αλλαγή».

Ωστόσο, ο φόβος δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις αλλά διαπερνά και την κοινωνία. «Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι τα ρομπότ θα τους αντικαταστήσουν. Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στην εποχή των υπολογιστών υπήρχαν οι ίδιοι φόβοι και δεν επιβεβαιώθηκαν», σημείωσε. Και πρόσθεσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια εξέλιξη. Θα δημιουργήσει νέες ανάγκες, νέες μορφές και νέες θέσεις εργασίας. Η εξέλιξη δεν πρέπει να μας τρομάζει».

Αναγνώρισε, πάντως, ότι υπάρχουν κίνδυνοι, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εξαιτίας πιθανών διαρροών ή κακής χρήσης δεδομένων. Επισήμανε ακόμη ότι ο ΣΕΒ έχει ήδη ξεκινήσει μια διαγνωστική διαδικασία, η οποία μέσα στο πρώτο εξάμηνο θα ενσωματώσει εργαλεία γενετικής ΤΝ, ώστε ο Σύνδεσμος: «να μη βρεθεί στη θέση του δασκάλου που δεν εφαρμόζει αυτά που διδάσκει».

Σε ό,τι αφορά το θέμα της πρόσβασης των ΜμΕ στη χρηματοδότηση, ο Θεοδωρόπουλος ανέφερε ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια, ένα σημαντικό ποσοστό βρίσκεται στον Τειρεσία, ενώ ένα ακόμη ποσοστό αδυνατεί να καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο business plan.

Β. Ψάλτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μεγάλη ευκαιρία για τις ΜμΕ

Τη ματιά της τραπεζικής αγοράς στη μετάβαση προς την Τεχνητή Νοημοσύνη ανέλυσε ο Βασίλης Ψάλτης, υπογραμμίζοντας ότι η ΤΝ μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για να καλύψουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαρθρωτικά κενά. Αναφερόμενος στην υιοθέτησή της από τον τραπεζικό τομέα, σημείωσε ότι οι προσδοκίες των πελατών αλλάζουν ραγδαία. «Ο πυρήνας της λειτουργίας μας μετακινείται. Από το προϊόν πάμε στην εμπειρία» είπε ο CEO της Alpha Bank.

Επιμένοντας στον μετασχηματισμό του τραπεζικού κλάδου, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι οι τράπεζες οφείλουν να περάσουν από τον ρόλο του παρόχου προϊόντων στον ρόλο του άμεσου και προσωποποιημένου συμβούλου, έναν ρόλο που ακόμη «δεν έχει κατακτηθεί». «Πρέπει να προβλέπουμε τις ανάγκες των πελατών μας», τόνισε, προσθέτοντας ότι στο εξωτερικό ήδη υπάρχουν παραδείγματα τραπεζών που αξιοποίησαν τεχνολογικές υποδομές για να βελτιώσουν υπηρεσίες και να μειώσουν κόστος. «Δεν ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, «αλλά με τα στάνταρ που θέτουν οι Big Tech».

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, κορυφαία πρόκληση αλλά και σημαντική ευκαιρία για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης, είτε μέσω αυτόνομων ψηφιακών βοηθών είτε μέσω εργαλείων που ενισχύουν το προσωπικό εξυπηρέτησης. Μάλιστα ανέφερε, ότι οι επενδύσεις της Alpha Bank σε αυτόν τον τομέα φτάνουν τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως. «Η πρόσβαση στον τεχνολογικό πλούτο δεν είναι απειλή, αλλά ευκαιρία», είπε. Σε ό,τι αφορά τη δανειοδότηση, ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι δεν αποτελεί εμπόδιο για τις ΜμΕ, καθώς ήδη το 60% των έργων του RRF διοχετεύεται προς αυτές. Η πραγματική πρόκληση, είπε, βρίσκεται στην προσαρμογή στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου: Οι επενδύσεις στην ΤΝ απέδωσαν μέσα σε 1,5 χρόνο

«Οι αισιόδοξοι και οι απαισιόδοξοι καταλήγουν στο ίδιο σημείο απλώς οι πρώτοι περνούν καλύτερα στη διαδρομή», είπε με χιούμορ η Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου, Executive Director του ομίλου ΤΙΤΑΝ, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη συνιστά μια πράξη εκδημοκρατισμού και μια ουσιαστική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις.

Όπως αποκάλυψε, ο όμιλος ΤΙΤΑΝ δεν προχώρησε στη μετάβαση με εντυπωσιακά budgets, αλλά με μικρές ομάδες νέων μηχανικών, προϋπολογισμούς λίγων δεκάδων χιλιάδων ευρώ και πολύ πειραματισμό. «Και παρ’ όλα αυτά, οι επενδύσεις έβγαλαν τα λεφτά τους μέσα σε ενάμιση χρόνο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το μεγαλύτερο κόστος, όπως σημείωσε, δεν βρίσκεται στις τεχνολογικές λύσεις αλλά στο ανθρώπινο δυναμικό, στην εκπαίδευση των εργαζομένων και στην προσέλκυση νέων επιστημόνων. «Εκεί γίνονται οι πραγματικά μεγάλες επενδύσεις», είπε.

Αναφερόμενη στην εμπειρία του ΤΙΤΑΝ, εξήγησε ότι πριν από δέκα χρόνια ο όμιλος ξεκίνησε με μικρά έργα δεκάδων χιλιάδων ευρώ, εφαρμόζοντας αλγορίθμους σε πραγματικό χρόνο. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, 10% αύξηση της παραγωγής, 15% μείωση της ενέργειας, πρόβλεψη βλαβών μέσω αλγορίθμων και 30.000 ώρες αποφυγής διακοπών λειτουργίας.

«Η χρήση αλγορίθμων μάς επιτρέπει να μειώνουμε διακοπές λειτουργίας, να προβλέπουμε βλάβες και να έχουμε έναν ψηφιακό «βοηθό» για τους μηχανικούς μας στο πεδίο», ανέφερε. Παράλληλα, ο όμιλος αναπτύσσει εργαλεία προσομοίωσης εργασιών σε ψηφιακό περιβάλλον, που επιταχύνουν ριζικά τον σχεδιασμό και τη δοκιμή λύσεων. «Ό,τι απαιτούσε μήνες, πλέον γίνεται σε λίγες ώρες. Έτσι προκύπτουν νέα προϊόντα, νέες λύσεις και σημαντική μείωση του κόστους δοκιμών», εξήγησε.