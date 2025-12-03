Close Menu
    Wednesday, December 3
    Στη-Βουλή-το-μεσημέρι-η-Κίμπερλι-Γκιλφόιλ-–-Θα-έχει-συνάντηση-με-τον-Νικήτα-Κακλαμάνη
    Στη Βουλή το μεσημέρι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Θα έχει συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη

    Στη Βουλή το μεσημέρι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Θα έχει συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη

    ΣΚΑΪ

    Στη Βουλή το μεσημέρι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Θα έχει συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη

    Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη σήμερα το μεσημέρι

    KIMBERLY GUILFOYLE

    Your browser does not support the audio element.

    Το κατώφλι της Βουλής των Ελλήνων πρόκειται να περάσει το μεσημέρι, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

    Η κυρία Γκιλφόιλ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

    TAGS: Κίμπερλι Γκίλφοϊλ Νικήτας Κακλαμάνης Βουλή

