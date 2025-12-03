Στη Βουλή το μεσημέρι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Θα έχει συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη

Το κατώφλι της Βουλής των Ελλήνων πρόκειται να περάσει το μεσημέρι, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η κυρία Γκιλφόιλ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Μητσοτάκης για αγρότες: Θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω φέτος – Οι ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν

Γεραπετρίτης: Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι οφείλουμε να σταθούμε στην Ουκρανία

Κωνσταντοπούλου: Πολιτικός απατεώνας ο Τσίπρας – Εξοργιστικά όσα γράφει για το Μάτι

