Στη Βουλή το μεσημέρι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ – Θα έχει συνάντηση με τον Νικήτα Κακλαμάνη
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη σήμερα το μεσημέρι
Το κατώφλι της Βουλής των Ελλήνων πρόκειται να περάσει το μεσημέρι, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Η κυρία Γκιλφόιλ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.
