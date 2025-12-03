Σφοδρή-επίθεση-στην-κυβέρνηση-από-τον-Αλέξη-Τσίπρα

-

Να δείξει ποιος είναι ο αντίπαλός του θα επιχειρήσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του με την οποία θα κλείσει την εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου του. Θα εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και θα αναφερθεί σύμφωνα με πληροφορίες, «σε εκείνους που χρεοκόπησαν τη χώρα και την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών. Εκείνους που εκτίναξαν την ανεργία στο 27%, κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας, κατάργησαν το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο μισθό στο Δημόσιο, κατάργησαν τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, βούλιαξαν στην ντροπή του Γερούν Γερά και του Βάστα Σόιμπλε όταν η κοινωνία αιμορραγούσε, και τώρα μας ζητούν το λόγο», όπως αναμένεται να πει χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα υπερασπιστεί τη διαπραγμάτευση που πραγματοποίησε το 2015 και την τετραετία που ακολούθησε δηλώνοντας από το βήμα του θεάτρου Παλλάς «υπερήφανος γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη». Όπως θα επισημάνει «εμείς πετύχαμε εκεί όπου αυτοί απέτυχαν δυο φορές». Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως θα υπογραμμίσει ότι παρέδωσε το 2019 μια χώρα στην οποία «οι θυσίες του λαού δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις, δεν έγιναν καταθέσεις σε φορολογικούς παράδεισους, και εκατομμύρια παρκαρισμένα σε θολές εταιρείες off shore».

Είναι γεγονός πως ο πρώην πρωθυπουργός με την παρουσίαση του βιβλίου ετοιμάζεται να περάσει στην «επόμενη πίστα». Θα σηματοδοτήσει το επόμενό του βήμα; Ενδεχομένως πίσω από τα συμφραζόμενα της τοποθέτησής του θα βγουν συμπεράσματα. Αναφερόμενος στην εκτεταμένη δημοσιότητα και επίδραση της «Ιθάκης» μετά την κυκλοφορία της θα σημειώσει χαρακτηριστικά ότι με όσα παραθέτει και αποκαλύπτει, μπορεί να υπερασπιστεί και τον εαυτό του και την αλήθεια. Ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, για την επιτακτική ανάγκη η χώρα να προχωρήσει και ως κοινωνία με άλλη νοοτροπία και με μια άλλη συλλογική κουλτούρα. Ταυτόχρονα θα κάνει λόγο για την ανάγκη ριζικής αναδιάταξης ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες στην πολιτική.

Στη σημερινή εκδήλωση έχει αποφασιστεί στις πρώτες σειρές του θεάτρου να βρίσκονται απλοί πολίτες και πιθανότατα κάποια μέλη του Ινστιτούτου του. Για τους επισήμους έχουν προβλεφθεί θέσεις στα θεωρεία, καθώς δεν έχουν απευθυνθεί προσκλήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί με έμφαση να τονίσει τη διαχωριστική γραμμή που έχει τραβήξει με το παρελθόν. Μόνο μια κενή θέση θα υπάρχει μπροστά στη σκηνή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος θα δώσει το παρών, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ, εξηγώντας τους λόγους: «Αφορά σε μεγάλο βαθμό στην κυβέρνηση στην οποία συμμετείχα, η οποία παρήγαγε ένα πολύ σημαντικό έργο και στήριξε την πατρίδα μας για να βγει από το μνημόνια, αλλά και γιατί θέλω να δώσω ταυτόχρονα και το μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενωτικός, προοδευτικός διάλογος που θα έχει αποτέλεσμα». Αναμένεται η μεγάλη πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που θα βρίσκεται στην Αθήνα να παραστεί στην εκδήλωση, ενώ στην παρουσίαση θα βρεθούν, εκτός απροόπτου, ο Αλέξης Χαρίτσης, η Έφη Αχτσιόγλου και άλλα στελέχη της Νέας Αριστεράς.

