Το NBG Pay tom διαθέσιμο με 100% επιδότηση μέσω του «Ψηφιακές Συναλλαγές – Β’ Φάση»

Η καινοτόμος λύση NBG Pay tom, αποτέλεσμα της συνεργασίας της NBG Pay – με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας – και του Ομίλου EPSILONNET, διατίθεται πλέον και μέσω του προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές – Β’ Φάση» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δικαιούχοι της Κατηγορίας 1 του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το NBG Pay tom μέσω ειδικής διετούς συνδρομής 75€, η οποία παρέχεται από την EPSILONNET και επιδοτείται εξ ολοκλήρου (100%) μέσω της ψηφιακής επιταγής (Voucher).

Πρακτικά, με μηδενικό κόστος, οι επαγγελματίες έχουν πρόσβαση σε μια σύγχρονη, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη λύση Soft POS, που συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης, ενισχύει την ταχύτητα και την ασφάλεια των συναλλαγών, ενώ διασυνδέεται άμεσα με τα συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Το NBG Pay tom επιτρέπει την αποδοχή πληρωμών απευθείας από το κινητό ή το tablet, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό, αξιοποιώντας τη συσκευή που ήδη χρησιμοποιείται για την έκδοση παραστατικών. Η πλήρης ενσωμάτωση με τα λογισμικά τιμολόγησης του Ομίλου EPSILONNET προσφέρει ένα ενιαίο, απλό και ασφαλές περιβάλλον για την έκδοση παραστατικών και την αποδοχή πληρωμών.