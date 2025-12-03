Τριχόπτωση:-Ράλι-17ετίας-για-την-cosmo-μετά-τα-«σημαντικά-αποτελέσματα»-πειραματικής-θεραπείας

Η μετοχή της Cosmo Pharmaceuticals NV σημείωσε άνοδο έως και 24% στη Ζυρίχη, η μεγαλύτερη από τον Δεκέμβριο του 2008.

Τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων 17 ετών σημειώνει η μετοχή της Cosmo Pharmaceuticals NV, μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής φαρμακευτικής ότι η πειραματική θεραπεία της για την ανδρική τριχόπτωση έδειξε σημαντικά αποτελέσματα σε δύο μελέτες τελικού σταδίου.

Η μετοχή σημείωσε άνοδο έως και 24% στη Ζυρίχη, η μεγαλύτερη από τον Δεκέμβριο του 2008, αφότου η εταιρεία δήλωσε ότι οι δύο δοκιμές έφτασαν σε στατιστικά σημαντικά τελικά σημεία.

Μία μελέτη έδειξε σχετική βελτίωση 539% στον αριθμό των τριχών για ασθενείς που χρησιμοποίησαν την κρέμα κλασκοτερόνης έναντι του εικονικού φαρμάκου, ενώ η δεύτερη μελέτη έδειξε σχετική βελτίωση 168%, ανέφερε η Cosmo σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

Το φάρμακο θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μιας αγοράς αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων εάν εγκριθεί, σύμφωνα με τους αναλυτές της Oddo BHF.

Η ανδρική αλωπεκία επηρεάζει 1,2 έως 2 δισεκατομμύρια άνδρες παγκοσμίως. Η Cosmo δήλωσε ότι η τοπική κρέμα της έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει τη βιολογική αιτία της πάθησης μπλοκάροντας την ορμόνη διυδροτεστοστερόνης απευθείας στον υποδοχέα του θύλακα της τρίχας. Το τοπικό διάλυμα κλασκοτερόνης 5% αξιοποιεί το ίδιο δραστικό συστατικό που χρησιμοποιείται στο Winlevi, το προϊόν θεραπείας ακμής της Cosmo, όπως αναφέρει το -.,

Η Cosmo, με έδρα το Δουβλίνο, δήλωσε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσει την απαιτούμενη δωδεκάμηνη παρακολούθηση ασφάλειας για τη θεραπεία της τριχόπτωσης. Η εταιρεία σχεδιάζει να υποβάλει στοιχεία στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και της Ευρώπης μόλις ολοκληρωθεί το πλήρες σύνολο δεδομένων.