ΤτΕ:-Ανεκόπη-η-ανοδική-τάση-των-επιτοκίων-τον-Οκτώβριο

Φαίνεται να ανακόπτεται τον Οκτώβριο η ανιούσα των επιτοκίων που είχε παρατηρηθεί το Σεπτέμβριο για τα ελληνικά επιτόκια μετά την σταθεροποίηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη παρατηρείται μια σταθερότητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,32%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 4,45% με το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων να μειώνεται τελικά στο 4,13% από 4,18% τον προηγούμενο μήνα επιστρέφοντας στα επίπεδα Αυγούστου.

Όσον αφορά τις υφιστάμενες καταθέσεις και δάνεια τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια τους παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 0,31% και 4,62% αντίστοιχα, ενώ το περιθώριο επιτοκίου τους παρέμεινε εξίσου αμετάβλητο στο 4,31%.

Νέα δάνεια & Καταθέσεις

Σταθερό παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, και διαμορφώθηκε στο 0,32%, ενώ το αντίστοιχο των νέων δανείων μειώθηκε κατά 6 μ.β. στο 4,45% γεγονός που μείωσε και το spread στο 4,13%.

Ειδικότερα, όσον αφορά το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά, αυτό παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,10% από 0,13% τον προηγούμενο μήνα. Αμετάβλητα σχεδόν παρέμειναν και τα μέσα επιτόκια των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαμορφωμένα στο 1,14% και 1,72% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τα νέα δάνεια, στα καταναλωτικά παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση. Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,64%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 11,30%.

Από την άλλη, για τα στεγαστικά δάνεια, το μέσο επιτόκιο μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,43%. Μείωση παρατηρήθηκε και στα νέα επιχειρηματικά δάνεια με συγκεκριμένη διάρκεια και μάλιστα κατά 18 μονάδες βάσης, καταλήγοντας στο 3,66%.

Υφιστάμενα δάνεια & καταθέσεις

Από την άλλη, τα επιτόκια των υφιστάμενων δανείων παρουσιάζουν τον Οκτώβριο μια μεγαλύτερη βελτίωση, ενώ για τις καταθέσεις η μείωση που καταγράφηκε ήταν οριακή.

Όσον αφορά τις καταθέσεις, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,31% με τα επιτόκια των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να παραμένουν εξίσου αμετάβλητα στο 1,20% και 1,67% αντίστοιχα.

Για τα υφιστάμενα δάνεια, παρατηρήθηκε και εδώ μια αύξηση στα επιτόκια των καταναλωτικών. Πιο αναλυτικά, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,22%, ενώ το αντίστοιχο των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,61%. Αμετάβλητο έμεινε και το μέσο επιτόκιο στα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών και διαμορφώθηκε στο 4,12%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,29%.

Η Ευρωζώνη

Η εικόνα στην Ευρωζώνη διακρίνεται σταθερή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με τα επιτόκια όμως να εξακολουθούν να παραμένουν μακριά από τα αντίστοιχα ελληνικά.

Ειδικότερα, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο νέων δανείων προς ιδιώτες ή νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,31%, όπως και το αντίστοιχο για τις επιχειρήσεις που παρέμεινε σταθερό στο 3,51%.

Αμετάβλητο παρέμεινε και το μέσο επιτόκιο για νέες καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια από επιχειρήσεις στο 1,92% αλλά και το αντίστοιχο από νοικοκυριά στο 1,81%.