Υφαντής: Πώς έγινε ο «βασιλιάς» των αλλαντικών – Η διαδρομή από το Μοσχάτο… στην κορυφή

Το χρονικό του «γάμου» με τη Νίκας και η πορεία μιας οικογενειακής επιχείρησης που ιδρύθηκε πριν από 46 χρόνια κι έχει φτάσει σήμερα να εξάγει σε 39 χώρες του πλανήτη.

Σε απόλυτο πρωταγωνιστή στον εγχώριο κλάδο της αλλαντοβιομηχανίας αναδεικνύεται και επισήμως η Υφαντής ΑΒΕΕ, μετά και την τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης του έτερου παίκτη, της ιστορικής επιχείρησης Νίκας ΑΒΕΕ, που ανακοινώθηκε εχθές.

Η επόμενη μέρα για έναν παραδοσιακό πυλώνα της αγοράς τροφίμων, όπως είναι τα αλλαντικά, δημιουργεί νέα δεδομένα αλλά και εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς. Η απορρόφηση της Νίκας από την Υφαντής όχι μόνο ισχυροποιεί έτι περαιτέρω τον πρώτο «παίκτη» του χώρου, αλλά και απαιτεί πλήρη επανασχεδιασμό της αναπτυξιακής στρατηγικής που καλείται να υιοθετήσει ο κλάδος, ώστε τα αλλαντικά να επανασυστηθούν στο καταναλωτικό κοινό και να κερδίσουν τη θέση που τους αξίζει στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Ο όμιλος Υφαντής άλλωστε βρίσκεται μπροστά στην πιο μεγάλη του πρόκληση. Μετά από 46 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής, καλείται όχι μόνο να επιβεβαιώσει τον ηγετικό του ρόλο στον κλάδο, αλλά και να χαράξει την επόμενη μέρα της εγχώριας αλλαντοβιομηχανίας.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι πριν την ανακοίνωση του big deal Υφαντής – Νίκας, η Υφαντής ερχόταν πρώτη στην κατάταξη του κλάδου με μερίδιο αγοράς που προσέγγιζε το 23%, ακολουθούσε η Creta Farm με ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο του 20%, ενώ το μερίδιο αγοράς της Νίκας κυμαινόταν πέριξ του 6-6,5%. Πλέον, ο πρώτος παίκτης παραμένει… πρώτος αλλά και πιο ισχυρός, ανοίγοντας δε ακόμη περισσότερο την ψαλίδα έναντι του δεύτερου παίκτη.

Τα μερίδια αγοράς της νέας οντότητας και η «μάχη» έναντι του private label

Όπως προκύπτει από την έρευνα που διεξήγαγε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η νέα οντότητα που προκύπτει μετά την εξαγορά, στην αγορά των αλλαντικών από πουλερικά που διατίθενται στην λιανική θα έχει αθροιστικό μερίδιο αγοράς 30-40%, ωστόσο στην αγορά δραστηριοποιείται ήδη ένας τουλάχιστον σημαντικός ανταγωνιστής με ίδιο περίπου μερίδιο αγοράς.

Στην αγορά των αλλαντικών από χοιρινό που διατίθενται στη λιανική, η νέα οντότητα θα έχει αθροιστικό μερίδιο αγοράς άνω του 20-30% με την προσαύξηση όμως από την εξαγοραζόμενη επιχείρηση να μην είναι σημαντική ενώ στην αγορά δραστηριοποιείται ένας εξίσου σημαντικός ανταγωνιστής, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συνολικά καταλαμβάνουν την πρώτη θέση.

Σε άλλες δε αγορές, όπως για παράδειγμα των αλλαντικών βόειου κρέατος ή των λουκάνικων που διατίθενται στη λιανική αγορά, η νέα οντότητα που δημιουργείται είτε θα υπολείπεται του ορίου μεριδίου σχηματισμού επηρεαζόμενης αγοράς είτε η προσαύξηση στο μερίδιο αγοράς που θα προκαλείται θα είναι κάτω του 5% και δεν θα είναι σημαντική.

Επιπρόσθετα στις αγορές των αλλαντικών που διατίθενται στη μαζική εστίαση δεν αναμένονται σημαντικά αποτελέσματα στον ανταγωνισμό με τις επιπτώσεις της συγκέντρωσης στα μερίδια αγοράς να είναι ανάλογες των αγορών λιανικής διάθεσης.

Το χρονικό του «γάμου»

Ήταν στα τέλη του περασμένου Αυγούστου όταν ανακοινώθηκε ότι η αλλαντοβιομηχανία Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ περνά, από τον όμιλο Bespoke SGA Holdings, συμφερόντων του προέδρου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου, στην Υφαντής ΑΒΕΕ. Bespoke SGA Holdings και Υφαντής ΑΒΕΕ υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για το 100% της Νίκας.

Στις 20 Νοεμβρίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε το πράσινο φως για την εξαγορά, κρίνοντας πως «η πραγματοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα ανταγωνισμού σε όλες τις εξεταζόμενες σχετικές αγορές αλλαντικών με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης της νέας οντότητας». Η συγκέντρωση αφορά στις αγορές αλλαντικών στις οποίες οι Νίκας και Υφαντής ήταν μέχρι πρότινος ανταγωνιστές και οι οποίες διακρίνονται κυρίως ανά είδος κρέατος (πουλερικά, χοιρινό, βοδινό) και ανά κανάλι διανομής. Τα προϊόντα αυτά παράγονται και διατίθενται τόσο στη λιανική αγορά όσο και στη μαζική εστίαση σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Μόλις χθες, 2 Δεκεμβρίου, ανακοινώθηκε και επισήμως η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% των μετοχών της Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ από τον όμιλο Υφαντής, σε μια «ενοποίηση που δημιουργεί ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, καινοτομίας και εξωστρέφειας στην εγχώρια και διεθνή αγορά».

«Πρόκειται για μια εξέλιξη που μας γεμίζει χαρά και ευθύνη, καθώς δύο ιστορικά ονόματα της ελληνικής αγοράς τροφίμων ενώνουν πλέον τις δυνάμεις τους με κοινό όραμα την ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Στόχος μας είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας και των δύο εταιρειών, με απόλυτο σεβασμό στην ταυτότητα, την παράδοση και την ποιότητα που αντιπροσωπεύει η Νίκας. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και στην καινοτομία», αναφέρει σε δήλωση του ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Υφαντής, Αλέξιος Υφαντής.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Bespoke SGA Holdings, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τονίζει πως «με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα ήθελα να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι, υπό την έμπειρη διοίκηση της Υφαντής, η Νίκας θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία, με διασφαλισμένη τη σταθερότητα και την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση και όλους τους εργαζόμενους της Νίκας για τη συνεισφορά και την αφοσίωσή τους στην επίτευξη των στόχων. Είμαστε υπερήφανοι για όσα επιτύχαμε μαζί και είμαστε βέβαιοι ότι, υπό την καθοδήγηση της Υφαντής, η Νίκας θα συνεχίσει ακόμη πιο δυναμικά την πορεία της».

Η επόμενη μέρα

Για τα επόμενα δε χρόνια ο όμιλος Υφαντής προσβλέπει σε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη, ενώ στις βασικές του προτεραιότητες περιλαμβάνονται η συνεχής βελτίωση των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα, προσφέροντας στον καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, η ενίσχυση των εξαγωγών και η εδραίωση των προϊόντων στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, ο σχεδιασμός και η παραγωγή νέων προϊόντων, η ανάπτυξη του πελατολογίου στους υπάρχοντες, αλλά και σε νέους τομείς, καθώς και η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.

Πώς διαρθρώνεται ο όμιλος Υφαντής

Να σημειωθεί εδώ ότι ο όμιλος περιλαμβάνει τις ακόλουθες εταιρείες : «Α. & Χ. Υφαντής Α.Β.Ε.Ε.» με έδρα την Αθήνα, «Χ. Υφαντής Διανομές Έβρου» με έδρα τη Δράμα, «Διανομές Θεσσαλονίκης Α. Υφαντής Α.Ε.» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, «Διανομές Κρήτης Α. Υφαντής Α.Ε.» με έδρα το Ηράκλειο, «Λάντσιον Μητ Έβρου Α.Ε.» με έδρα την Αλεξανδρούπολη, «Ifantis Bulgaria FOOD» με έδρα το Παρβομάι Φιλιππούπολης, «Υφαντής Α.Ε. Διανομές Θεσσαλίας» με έδρα τη Λάρισα, «Διανομές Δωδεκανήσου Υφαντής Α.Ε.» με έδρα τη Ρόδο, «Ifantis Romania S.A.» με έδρα το Βουκουρέστι, «Διανομές Ιωαννίνων Κ. Υφαντής Α.Ε.» με έδρα τα Ιωάννινα, «Διανομές Τρίπολης Χ. Υφαντής Α.Ε.» με έδρα την Τρίπολη, «Υφαντής Α.Ε.Ε. Διανομές Τροφίμων Πάτρας» με έδρα την Πάτρα, Α & Χ IFANTIS (CYPRUS) FOOD LTD με έδρα τη Λευκωσία, «IFANTIS FRANCE S.A» με έδρα το Παρίσι και «Esti Foods LLC» με έδρα τις ΗΠΑ, «IFANTIS UK».

Σε αυτές, δεν συμπεριλαμβάνονται φυσικά τα brands της εταιρείας Νίκας.

Στο μεταξύ, μια φιλόδοξη επένδυση στην ακριτική Ελλάδα δρομολογεί η θυγατρική Λάντσιον Μητ Έβρου Α.Ε. Η εταιρεία επενδύει στην Αλεξανδρούπολη με στόχο τη θεμελιώδη αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας στη μονάδα αλλαντοποιίας που διαθέτει στην περιοχή. Πρόκειται για επένδυση ύψους 4,36 εκατ. ευρώ που συνοδεύεται από φορολογική απαλλαγή 2,18 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά μεγέθη των δύο εταιρειών που έσονται εις σάρκα μίαν

Το 2024, ο καθαρός κύκλος εργασιών του ομίλου Υφαντής αυξήθηκε στα 215,39 εκατ. ευρώ από 205,28 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας άνοδο κατά 4,92%, ενώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 135,52 εκατ. ευρώ από 129,39 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 4,74% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στο τέλος της χρήσης 2024 το μικτό αποτέλεσμα για τον όμιλο ανήλθε σε 66.397.644,65 ευρώ και για την εταιρεία σε 38.291.921,26 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 22,96% και 16,71% αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου ανήλθαν σε 19.848.951,95 ευρώ και της εταιρείας σε 9.115.333,26 ευρώ έναντι ποσού 12.771.344,22 ευρώ και 7.151.788,14 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 55,42% και 27,46% αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα δε κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν στα 10,23 εκατ. ευρώ για τον όμιλο από 4,07 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, ενώ για την εταιρεία στα 4,07 εκατ. ευρώ από 2,15 εκατ. ευρώ το 2023.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν για τον όμιλο σε ποσοστό 19,39%, ήτοι σε ποσό 13.179.700,39 ευρώ, ενώ υποχώρησαν για την εταιρεία σε ποσοστό 31,92% ήτοι σε ποσό 15.792.811,48 ευρώ.

Για τη Νίκας, το 2024 ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 73,88 εκατ. ευρώ από 103 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023, καταγράφοντας πτώση κατά 28,5%.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μεταφορά της δραστηριότητας πώλησης των προϊόντων Αμβροσία προς το οργανωμένο λιανεμπόριο, η οποία το 2023 πραγματοποιούνταν από τη Νίκας, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2024 εξυπηρετείται απευθείας από την Αμβροσία ΑΕ. «Στον κλάδο των αλλαντικών καταγράφηκε μείωση πωλήσεων ως αποτέλεσμα της στρατηγικής απόφασης της εταιρείας να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της κερδοφορίας των προϊόντων της και τον εξορθολογισμό του κωδικολογίου, με κατάργηση μη αποδοτικών κωδικών», αναφερόταν χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση.

Το μικτό περιθώριο κέρδους παρουσίασε σημαντική βελτίωση, από 8,8% το 2023 σε 16,5% το 2024, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εξορθολογισμού του κόστους παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας.

Σημαντική, δε, συρρίκνωση εμφάνισαν οι ζημιές μετά φόρων της εταιρείας, υποχωρώντας κατά 47% στα επίπεδα των 7,82 εκατ. ευρώ το 2024 από 14,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024, στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της, η Νίκας προχώρησε στην πώληση μη λειτουργικών ακινήτων και οικοπέδων. Ειδικότερα, τον Απρίλιο του 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πώληση ενός μη λειτουργικού ακινήτου μαζί με όμορο οικόπεδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τον Ιούνιο του 2024, εγκρίθηκε η πώληση δύο επιπλέον μη λειτουργικών ακινήτων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, κατόπιν αποδοχής αντίστοιχων προσφορών. Τον Σεπτέμβριο του 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πώληση πέντε μη λειτουργικών οικοπέδων, τα οποία βρίσκονται στη Θήβα και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Το συνολικό τίμημα των πωλήσεων μη λειτουργικών ακινήτων και οικοπέδων ανήλθε σε 6.3 εκατ. ευρώ, ενώ όλες οι σχετικές συναλλαγές ολοκληρώθηκαν εντός της χρήσης 2024. Τέλος, τον Δεκέμβριο του 2024, εγκρίθηκε η πώληση του παραγωγικού ακινήτου στον Άγιο Στέφανο Αττικής έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 20 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από τη συναλλαγή χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων.

Από μια οικογενειακή επιχείρηση σε έναν ισχυρό όμιλο με παρουσία σε 39 χώρες

Η εταιρεία Υφαντής ιδρύθηκε το 1979 από τα αδέλφια Αλέξιο και Χαράλαμπο Υφαντή, με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και διανομή αλλαντικών και άλλων τροφίμων.

Όραμά της; «Να φέρνουμε στο τραπέζι σας πάντα, μόνο το καλύτερο!», όπως είναι το μότο της.

Ξεκίνησε ως μια οικογενειακή επιχείρηση στο Μοσχάτο και πλέον είναι ένας πολυεθνικός όμιλος με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα. Πλέον έχει λανσάρει παγκόσμια ένα ισχυρό διεθνές εξαγωγικό brand, το esti®, το οποίο περιλαμβάνει μία μεγάλη γκάμα καινοτόμων προϊόντων τροφίμων, ενώ εξάγει το σύνολο των προϊόντων Ifantis σε περισσότερες από 39 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Ο όμιλος προσφέρει περισσότερα από 500 προϊόντα διατροφής που παράγονται σε 13 εργοστάσια στην Ελλάδα και δύο εργοστάσια στις ΗΠΑ, ενώ έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο διανομής με 13 Κέντρα Διανομής στην Ελλάδα, καθώς και Κέντρα Διανομής σε ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο.

Σήμερα, η Υφαντής καλύπτει τους πιο σημαντικούς διατροφικούς τομείς, παράγοντας αλλαντικά, σαλάτες, πίτσες, προψημένα κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα, τυροκομικά προϊόντα, έτοιμα γεύματα, λαχανικά, φυτικά υποκατάστατα κρέατος και φυτικά υποκατάστατα τυριού, διασφαλίζοντας την παρουσία της στη λιανική αγορά και στο χώρο της εστίασης.