Φον-ντερ-Λάιεν-για-την-κατάργηση-των-εισαγωγών-του-ρωσικού-φυσικού-αερίου:-Είναι-η-αυγή-μιας-νέας-εποχής

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει τη «νέα εποχή» ενεργειακής ανεξαρτησίας έναντι της Μόσχας, καθώς οι Ευρωπαίοι συμφώνησαν για τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού αερίου το φθινόπωρο 2027.

«Είναι η αυγή μιας νέας εποχής, αυτής της πλήρους ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης έναντι της Ρωσίας», δήλωσε απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η συμφωνία περιλαμβάνει μια δεσμευτική, σταδιακή απαγόρευση των εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τη Ρωσία. Βάσει του σχεδίου, για βραχυπρόθεσμες συμβάσεις που υπογράφτηκαν πριν από τη 17η Ιουνίου 2025, η απαγόρευση θα ισχύσει από την 25η Απριλίου 2026 για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) και από την 17η Ιουνίου 2026 για το αέριο που μεταφέρεται μέσω αγωγών.

It’s decided. Europe is closing the tap on Russian fossil fuels once and for all. Energy independence starts now ↓ https://t.co/GZGLIKWeXk — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 3, 2025

Για μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ, η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027, όπως προβλέπει η 19η δέσμη ευρωπαϊκών κυρώσεων στη Ρωσία. Για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις εισαγωγής αερίου που μεταφέρεται μέσω αγωγών, οι εισαγωγές θα απαγορευθούν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2027, με προϋπόθεση την εκπλήρωση των στόχων για τα αποθέματα αερίου, και το αργότερο ως την 1η Νοεμβρίου 2027.