Φ.-Καραβίας:-Η-συγχώνευση-με-την-holdings-ενισχύει-τη-διαφάνεια

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η συγχώνευση διά απορροφήσεως της Eurobank Holdings από την τράπεζα Eurobank και την 15η Δεκεμβρίου 2025 θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών καθώς την 9η Δεκεμβρίου θα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο της Eurobank Holdings.

“Η συγχώνευση αποτελεί φυσική συνέχεια του μετασχηματισμού της τράπεζας. Δεν εξυπηρετεί πλέον κανέναν σκοπό. Μειώνει τα διοικητικά έξοδα, ενισχύει τη διαφάνεια και είναι ουδέτερη για τους μετόχους”, τόνισε πριν από λίγο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα γίνει την 12η Δεκεμβρίου. Επίσης, την 15η Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει το πρόγραμμα buy back.

Κλείνοντας ο κ. Καραβίας τόνισε ότι “η Eurobank έχει εισέλθει σε μια αναπτυξιακή τροχιά και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας τόσο της διοίκησης, των στελεχών και του προσωπικού”.