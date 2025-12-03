Χαμηλοί-τόνοι-από-την-κυβέρνηση-για-τα-μπλόκα-και-τις-πληρωμές,-αλλά-τελεσίγραφο-για-τελωνεία-και-λιμάνια

Χωρίς διάθεση κλιμάκωσης της έντασης με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους εμφανίζεται η κυβέρνηση, παρά την πύκνωση των μπλόκων. Κυβερνητικά στελέχη στέκονται ιδιαίτερα στις πληρωμές που γίνονται και θα γίνονται τις επόμενες μέρες και αντιλαμβάνονται ότι θα χρειαστεί χρόνος, μέχρι να αποκλιμακωθεί η ένταση. Ξεκαθαρίζουν, όμως, σε όλους τους τόνους ότι οι κινητοποιήσεις είναι μεν θεμιτές, αρκεί να μην οδηγούν σε πλήρες κλείσιμο δρόμων (χωρίς παρακάμψεις) και κρίσιμων υποδομών, όπως λιμάνια, αεροδρόμια και τελωνεία.

Αυτή τη γραμμή ανέλαβε χθες να μεταφέρει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο οποίος είχε κάνει νωρίτερα και προφορική συνεννόηση με τον πρωθυπουργό. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν θέλει να επενδύσει στη λογική της σύγκρουσης, καθώς δεν έχει να κερδίσει κάτι από την κλιμάκωση της έντασης με τον αγροτικό κόσμο που στις εκλογές του 2023 αποτέλεσε προνομιακό ακροατήριο για τη ΝΔ.

«Ναι στον διάλογο, όχι στα μπλόκα που στρέφονται κατά της ίδιας της κοινωνίας», λένε κυβερνητικά στελέχη, υπενθυμίζοντας ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας έχουν ικανοποιηθεί δύο βασικά αιτήματα των παραγωγών, ήτοι η μόνιμη επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και το φθηνότερο ρεύμα σε βάθος δεκαετίας.

Σημειωτέον, αγρότες που έχασαν τη ρύθμιση για το ρεύμα, λόγω της έλλειψης ρευστότητας τον Νοέμβριο θα μπορούν πλέον να επανενταχθούν. Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη επιμένουν να υπενθυμίζουν ότι οι παραγωγοί έχουν λαμβάνειν ακόμα 1,2 δισ. ως το τέλος του Δεκεμβρίου, με το συνολικό ποσό που θα εκταμιευθεί να φτάνει τα 3,7 δισ. για το 2025. Στόχος είναι με τις χρηματοδοτικές αυτές ενέσεις να εκτονωθεί προοδευτικά η κατάσταση.

Η κόκκινη γραμμή

Όσο «μαλακά» και να θέλει να πάει τους αγρότες η κυβέρνηση, πάντως, επενδύοντας και στην…κόπωση του χρόνου που θα περάσει, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Να προχωρήσουν οι αγρότες σε ουσιαστική παρακώλυση συγκοινωνιών σε κρίσιμες υποδομές της χώρας, ρισκάροντας την ασφάλεια του εφοδιασμού τις μέρες των Χριστουγέννων. Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι και οι παραγωγοί δεν θα φτάσουν σε αυτό το σημείο, σε κάθε περίπτωση όμως διαμηνύεται ότι τότε η αντίδραση της κυβέρνησης θα είναι διαφορετική και θα σκληρύνει.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης, άλλωστε, προειδοποίησε με τις συνέπειες του νόμου όσους σκεφτούν να κλείσουν οριστικά τη ροή των φορτηγών στα τελωνεία της χώρας. Σημειωτέον, πάντως, μεταξύ αγροτοσυνδικαλιστών και αστυνομίας υπάρχει ένας δίαυλος επικοινωνίας, ώστε τα μπλόκα να ανοίγουν έστω με τη λογική του…ακορντεόν.

Η υπόθεση των αγροτικών κινητοποιήσεων «ηλεκτρίζει», πάντως, ξανά τους βουλευτές της ΝΔ στις αγροτικές περιοχές που γίνονται δέκτες παραπόνων από εκλογείς τους για το γεγονός ότι, μόλις πήραν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, αμέσως ο ΕΛΓΑ…τράβηξε από τους λογαριασμούς τους τα ποσά για τις εισφορές τους. «Δεν θα μπορούσε αυτό να έχει προβλεφθεί και να μεταχρονολογηθεί για μερικές εβδομάδες η καταβολή;», λέει στο thetimes|-.gr «γαλάζιος» βουλευτής από τη Θεσσαλία.

Το ραντεβού του ΚΥΣΟΙΠ

Σε αυτό το περιβάλλον πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα στις 10:00 στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής και μάλιστα αναμένεται να τοποθετηθεί και εισαγωγικά. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο ΚΥΣΟΙΠ αναμένεται να παρουσιαστεί ένα πλήρης οδικός χάρτης, με έργα που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα και σειρά πρωτοβουλιών για την σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων στις περιφέρειες. Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, που θα είναι και το κεντρικό θέμα της αυριανής συνεδρίασης.

Βασικός πυλώνας της Εθνικής Στρατηγικής, είναι η επίλυση άμεσων ζητημάτων που αφορούν την ελληνική περιφέρεια και η διαμόρφωση εντός του 2026 ενός εθνικού προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα για τα επόμενα χρόνια, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε στοχευμένα η χώρα να κατευθύνει εθνικούς και ενωσιακούς πόρους με τον βέλτιστο και αποδοτικότερο τρόπο στην ελληνική περιφέρεια.

Προς αυτή την κατεύθυνση εκπονούνται 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας, που θα ολοκληρωθούν το 2026 σε συνδυασμό με οριζόντιες πολιτικές που αφορούν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας. Το εν λόγω project από το Μέγαρο Μαξίμου «τρέχει» ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.