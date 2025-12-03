Χατζηδάκης:-Η-πόρτα-της-κυβέρνησης-είναι-ανοιχτή-για-διάλογο-με-τους-αγρότες

«Ακραίες μορφές κινητοποιήσεων δεν λειτουργούν εξ αντικειμένου υπέρ των αγροτών, διότι έρχονται απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες και λειτουργούν εναντίον της τοπικής κοινωνίας. Οι ίδιοι οι αγρότες θα το εκτιμήσουν, η κυβέρνηση δεν μπορεί να επικροτήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η πόρτα της κυβέρνησης είναι πάντοτε ανοιχτή, δεν θεωρούμε ότι είμαστε απέναντι στον αγροτικό κόσμο, θέλουμε να τους ακούσουμε και να δούμε, στο μέτρο του δυνατού εξαντλώντας τα περιθώρια, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε».

Αυτό ανέφερε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, προσθέτοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, έχουν συναντηθεί κατ’ επανάληψή με εκπροσώπους των αγροτών, ενώ θα υπάρξει νέα συνάντηση την Παρασκευή με αντιπροσωπεία αγροτών από την Κρήτη.

«Η κυβέρνηση αυτή είναι που θέσπισε χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ για τα λιπάσματα και τα αγροτικά μηχανήματα, θέσπισε την ειδική ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα και την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Όλα αυτά είναι αποφάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επειδή αναγνωρίζουμε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα προβλήματα σε επιμέρους κλάδους της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Και γι’ αυτό το λόγο, το ποσό που θα καταβληθεί στον αγροτικό τομέα φέτος θα φθάσει στα 3,7 δισ. ευρώ, από 3,1 δισ. πέρυσι», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. «Επομένως η κυβέρνηση ακούει τα προβλήματα και δίνει πολύ συγκεκριμένες και πρακτικές λύσεις. Δεν ισχυριζόμαστε ότι οι άνθρωποι ξαφνικά εφηύραν προβλήματα που δεν υπήρχαν».

Επανέλαβε ότι τον Δεκέμβριο θα καταβληθούν συνολικά 1,2 δισ. Ευρώ, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων –σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ– την στήριξη για το Μέτρο 23 (ενισχύσεις για παραγωγούς, που υπέστησαν ζημιές λόγω φυσικών καταστροφών), οι οποίες για πρώτη φορά καταβάλλονται στην Ελλάδα, την εξισωτική αποζημίωση για ορεινές και προβληματικές περιοχές, την συμπληρωματική πληρωμή για κτηνοτρόφους σε 5 νομούς, που αδικήθηκαν από τον μαθηματικό τύπο κατανομής, προγράμματα βιολογικής γεωργίας, αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, καθώς και την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης.

«Στο τέλος του χρόνου θα φανεί ότι όλα αυτά που λέω ισχύουν. Οι επιδοτήσεις θα καταβληθούν, και αυτό που θα μείνει είναι ότι θα περάσουμε από ένα σύστημα που οδηγούσε επί 40 χρόνια σε πρόστιμα, σε ένα σύγχρονο και τίμιο σύστημα για τις αγροτικές επιδοτήσεις», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Σε ερώτηση εξάλλου για την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Τσίπρα απόψε, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Το τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας αφορά την αριστερά, δεν αφορά το δικό μας χώρο. Η διαδρομή του είναι γνωστή, έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό το 2019 το 2023 και δεν νομίζω, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η υποδοχή του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή».

