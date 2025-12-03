Χατζηδάκης-στο-ΣΒΕ:-Δεν-αργούν-οι-ανακοινώσεις-για-το-ενεργειακό-κόστος-της-βιομηχανίας

Δεν θα αργήσουν οι ανακοινώσεις από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το πλαίσιο μέτρων που ετοιμάζει η Κυβέρνηση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία, διαμήνυσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης από το βήμα της εκδήλωσης του ΣΒΕ για την απονομή των βραβείων «Ελληνική Αξία».

Για το πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε επίσης σχετικά ο κ. Χατζηδάκης, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ειδικά σε σχέση με αυτό που αποκαλείται «ιταλικό μοντέλο»..

Η μείωση του ενεργειακού κόστους ήταν εξάλλου το μείζον ζήτημα που έθεσε από το βήμα της εκδήλωσης η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι οι ελληνικές βιομηχανίες «αναμένουμε με αγωνία και από τη δική μας Κυβέρνηση τη μείωση του ενεργειακού κόστους» όπως έχουν κάνει με διάφορους τρόπους οι Κυβερνήσεις της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Βουλγαρίας.

Γενικότερος και τελικός στόχος, σύμφωνα με την πρόεδρο του ΣΒΕ, πρέπει να είναι ένας: η χώρα να εφαρμόσει στην πράξη ένα παραγωγικό μοντέλο με εξέχοντα ρόλο για τη βιομηχανία και για να γίνει αυτό χρειάζεται εθνική στρατηγική και διακομματική δέσμευση.

Ο κ. Χατζηδάκης διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση στέκεται σταθερά δίπλα στη βιομηχανία διότι είναι ο κύριος μοχλός της ανάπτυξης χαρακτήρισε τις 60.000 νέες θέσεις εργασίας που – όπως τόνισε – έχουν δημιουργηθεί από τη βιομηχανία στην Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια ως απόδειξη αυτής της στήριξης.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην κατάρριψη των ισχυρισμών περί «cliff effect» (σ.σ. «φαινόμενο γκρεμού», αιφνίδια και δραματική απώλεια) της Ελλάδας όταν τελειώσει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, επικαλούμενος τα 49 δισεκατ. ευρώ που προβλέπονται από την Κομισιόν για την Ελλάδα στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο (σ.σ. 2028-2034), στα οποία μάλιστα όπως επισήμανε δεν περιλαμβάνονται τα δάνεια RRF ούτε το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ακόμη ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης στο πρόγραμμα-πλατφόρμα «Μίτος», μέσω του οποίου καταγράφονται πάνω από 4.050 διαδικασίες στις σχέσεις πολιτών και επιχειρήσεων με το κράτος με στόχο να απλουστευθούν ή να καταργηθούν καθώς και στην προωθούμενη επιτάχυνση των ρυθμών απονομής δικαιοσύνης, προαναγγέλλοντας ότι οι ημέρες που απαιτούνται για να τελεσιδικήσει μία υπόθεση θα μειωθούν από 1500 σε 650 μέχρι το 2027.

Τα Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ»

Τα Βραβεία «Ελληνιή Αξία» του ΣΒΕ απονεμήθηκαν φέτος στις εταιρείες FHL Kiriakidis Group Marbles & Granites, Interplast, Altus, Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, Loulis Food Ingredients, Pragma, Eldon’s, Ροδόπη-Γαλακτοκομείο Ξάνθης, Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων και Hellenic Energy. Επιπλέον απονεμήθηκε Ειδικό Βραβείο στον ιδρυτή και Πρόεδρο του Ομίλου ISOMAT, Στέφανο Τζιρίτη.