alpha-bank:-Πώς-ενισχύει-την-προσβασιμότητα-και-τη-συμπερίληψη-στις-Τέχνες-και-στον-Πολιτισμό

Μόλις ένας στους δέκα πολίτες με σοβαρή αναπηρία έχει παρακολουθήσει ζωντανές θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ, ενώ ακόμα λιγότεροι έχουν επισκεφθεί κινηματογράφο ή μουσείο. Γι’ αυτό η Alpha Bank, για μία ακόμη χρονιά, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή προάσπισης του δικαιώματος της πρόσβασης στον πολιτισμό, με πρωτοβουλίες, δράσεις και συνεργασίες, φέρνοντας την τέχνη κοντά σε όλους, χωρίς περιορισμούς.

Με την πρωτοβουλία «Πολιτισμός για όλους», η τράπεζα κάνει πράξη την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη στην τέχνη, στηρίζοντας σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς της χώρας, προκειμένου να προσφέρουν συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας στα δρώμενα που διοργανώνουν, με συνολικά 244.000 ωφελούμενους μέχρι στιγμής.

Σινεμά για όλους

Από το 2019, η Alpha Βank είναι χορηγός προσβασιμότητας του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με στόχο να διασφαλιστεί ότι κάθε θεατής, ανεξαρτήτως φυσικών ή αισθητηριακών περιορισμών, μπορεί να απολαύσει τη δύναμη της έβδομης τέχνης. Θέσπισε, μάλιστα, το Βραβείο Προσβασιμότητας, που απονέμεται τόσο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κάθε

Νοέμβριο, όσο και στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ κάθε Μάρτιο και βραβεύει ταινίες ή προσωπικότητες που προβάλλουν το ζήτημα της προσβασιμότητας στις τέχνες, ενώ συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ.

Η καθολικά προσβάσιμη εκδοχή του ντοκιμαντέρ «Λώξη», με πρωταγωνίστρια μία ηθοποιό με σύνδρομο Down που έχει διακριθεί με το Βραβείο Προσβασιμότητας Alpha Βank, κάνει το ντεμπούτο της στην EΡT3 και την πλατφόρμα ERTflix. Η ταινία προβλήθηκε το 2025 σε κινηματογραφικές αίθουσες, σε Φεστιβάλ και στη σχολική κοινότητα και την έχουν παρακολουθήσει περισσότερα από 1.000 άτομα.

Το 2025, 24.800 άτομα παρακολούθησαν 63 προσβάσιμες προβολές. Παράλληλα, περισσότερα από 37.000 εμποδιζόμενα άτομα, ωφελήθηκαν από τις παρεμβάσεις που κατέστησαν πλήρως προσβάσιμες τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Στο φετινό Φεστιβάλ, προβλήθηκαν 30 ελληνικές ταινίες με ακουστική περιγραφή και ενδογλωσσικούς υπότιτλους, ενώ στις εκδηλώσεις συμμετείχε και ο χρυσός Παραολυμπιονίκης, Νάσος Γκαβέλας, που υποστηρίζει ως πρεσβευτής προσβασιμότητας τις δράσεις της Alpha Βank.

Προσβάσιμες παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο και στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Για τρίτη συνεχόμενη θεατρική χρονιά, η Alpha Βank συνεργάζεται με το Εθνικό Θέατρο, ώστε μέσα από καθολικά προσβάσιμες παραστάσεις να φέρει το θέατρο κοντά σε όλους. Από το 2024, έχει υποστηρίξει 13 παραστάσεις για ενήλικες και παιδιά, που παρακολούθησαν πάνω από 2.500 άτομα, ενώ φέτος έχουν προγραμματιστεί άλλες 6 καθολικά προσβάσιμες παραστάσεις.

Σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, η τράπεζα υλοποιεί το πρόγραμμα καθολικής προσβασιμότητας «Όλοι μαζί στην Όπερα». Στο πλαίσιο του Προγράμματος, διοργανώνονται καθολικά προσβάσιμες παραστάσεις και καλλιτεχνικά εργαστήρια, για άτομα με ή χωρίς αναπηρία. Έως τώρα

έχουν παρουσιαστεί συνολικά 14 καθολικά προσβάσιμες παραστάσεις με πάνω από 30.000 θεατές και 5 κύκλοι καλλιτεχνικών εργαστηρίων, με περισσότερους από 300 συμμετέχοντες. Παράλληλα, η τράπεζα έχει υποστηρίξει εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε θέματα προσβασιμότητας.

Στις 28 και 30 Δεκέμβριου 2025, θα παρουσιαστεί σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας η όπερα σκιών «Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος», ανοίγοντας τον κύκλο των καθολικά προσβάσιμων παραστάσεων για την καλλιτεχνική σεζόν 2025-2026.

Συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και Αθηνών

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη της Alpha Βank, παρουσίασε για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα όπερα και συμφωνική συναυλία σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας για ανθρώπους με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες, ενώ στις 7, 9 και 10 Δεκεμβρίου 2025 θα παρουσιαστεί το έργο «Ο κουρέας της Σεβίλλης».

Επιπλέον, πραγματοποιείται με επιτυχία ο κύκλος εκδηλώσεων «Συγγραφείς του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο» που φιλοξενεί συναντήσεις με αγαπημένους συγγραφείς του αναγνωστικού κοινού, όπου παρέχεται, με την υποστήριξη της τράπεζας, διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 8 συναντήσεις, με περισσότερα από 3.000 άτομα να έχουν παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις.

Παράλληλα, μία νέα μεγάλη συνεργασία ξεκινά με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, που θα περιλαμβάνει πρόγραμμα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για παιδιά με αναπηρία ή από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, εξασφαλίζοντας την ισότιμη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές δράσεις υψηλής ποιότητας.

Επίσης, διοργανώνονται προσβάσιμες συναυλίες και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά με οπτική, νευροαναπτυξιακή ή/και κινητική αναπηρία, με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, για παιδιά με ακουστική αναπηρία, πραγματοποιείται οπτικοποίηση της μουσικής και των παραγόμενων ήχων μέσω γραφήματος κυματομορφής, ενώ για παιδιά με οπτική αναπηρία, απτική ξενάγηση.

Στο πλαίσιο της ισότιμης πρόσβασης, ειδικές δράσεις μεταφέρονται σε νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται ή φιλοξενούνται παιδιά, όπως τα Νοσοκομεία Παίδων Αγία Σοφία, Αγλαΐα Κυριακού και η Ογκολογική Μονάδα Παίδων.

Προσβάσιμες εμπειρίες στα μουσεία

H Alpha Βank στήριξε την πρώτη πανκυκλαδική έκθεση «Κυκλαδίτισσες: Άγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, την οποία επισκέφτηκαν περισσότερα από 44.000 άτομα, προσφέροντας μία σειρά από μοναδικές προσβάσιμες εμπειρίες, διαλέξεις με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ειδικές ξεναγήσεις για άτομα με προβλήματα ακοής και ακουστικές ξεναγήσεις για άτομα με προβλήματα όρασης.

Προσβάσιμες πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Η Alpha Βank συνεχίζει να πρωτοπορεί στον τομέα της προσβασιμότητας, στηρίζοντας το 15ο Διεθνές Συνέδριο CoMuseum, που πραγματοποιείται στις 3-4 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και 5 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το British Council. Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο στο 4ο “The Upfront Initiative”, ως χορηγός προσβασιμότητας, όπου συζητήθηκαν ζητήματα συμπερίληψης στην πολιτιστική ζωή της χώρας.