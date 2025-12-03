bofa-και-alpha-finance-συμφωνούν:-η-άνοδος-των-τραπεζών-δεν-τελειώνει-εδώ

Οι ελληνικές τράπεζες δείχνουν ότι μπαίνουν πλέον σε μια περίοδο όπου η κερδοφορία, η κεφαλαιακή ισχύς και η οργανική ανάπτυξη συνθέτουν ένα σπάνιο επενδυτικό τρίπτυχο. Οι νέες εκθέσεις της Bank of America (BofA) και της Alpha Finance αποτυπώνουν έναν κλάδο που δεν βρίσκεται στο “peak” του, αλλά στη μέση μιας διαδρομής που ακόμη χτίζει αξία. Τα δεδομένα έχουν αρχίσει και φωτίζουν για τα καλά το δρόμο της ανάπτυξης: υψηλές αποδόσεις ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, διανομές που αυξάνονται, πιστωτική επέκταση που επιταχύνεται και αποτιμήσεις που παραμένουν ελκυστικές σε σχέση με την Ευρώπη.

Η BofA επαναβεβαιώνει τρεις συστάσεις Buy και μία Neutral, με σημαντικές αναβαθμίσεις τιμών–στόχων. Η Eurobank ξεχωρίζει με ισχυρό ROTE 18,1% και 43% περιθώριο ανόδου, η Πειραιώς επιστρέφει δυναμικά με επόμενο μοχλό ανάπτυξης την Εθνική Ασφαλιστική, η Alpha Bank ενισχύει την ανάπτυξή της από την Astro Bank και την UniCredit, ενώ η Εθνική παραμένει σταθερός “πυλώνας ποιότητας” με μικρότερο –για την ώρα– περιθώριο έκπληξης.

Το επίκεντρο της επενδυτικής αφήγησης της BofA βρίσκεται στο προφίλ των κερδών της επόμενης τριετίας. Το EPS, σύμφωνα με το μοντέλο Gordon Growth για το 2027, αυξάνεται διψήφια κάθε χρόνο, οδηγούμενο από συνδυασμό θετικών δυνάμεων: αυξημένο καθαρό επιτοκιακό εισόδημα, ανοδική πορεία προμηθειών, χαμηλή στάθμη προβλέψεων και σημαντική βελτίωση ποιότητας ενεργητικού. Επιπλέον, η Ελλάδα συνεχίζει να κινείται πιο γρήγορα από την Ευρωζώνη σε ανάπτυξη – γεγονός που τροφοδοτεί τη ζήτηση για πιστώσεις. Μεγάλα έργα υποδομών, ενέργεια, τουρισμός, real estate και ψηφιακές επενδύσεις λειτουργούν ως σταθερή ροή ζήτησης για εταιρικό δανεισμό.

Στις επιθυμητές τιμές αξιολόγησης της BofA οι τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται κάτω από την εγγενή αξία τους. Η Eurobank δίνεται στα €4,86 με αλλαγή θεμελίων από τη Eurolife, την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Η Πειραιώς αναβαθμίζεται στα €8,85 καθώς η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής προσθέτει ένα νέο “όροφο” σε προμήθειες και cross-selling. Η Alpha ανεβαίνει στα €4,12 με βάση συντηρητικό ROTE 13,5% και ισχυρό κεφαλαιακό buffer. Η ΕΤΕ αξιολογείται στα €13,88, με τη BofA να διατηρεί ουδέτερη στάση τονίζοντας όμως ότι η τράπεζα έχει μπροστά της ισχυρό καταλύτη μετασχηματισμού.

Παρόμοιο μήνυμα περνά και η Alpha Finance. Μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα έσοδα και τα καθαρά κέρδη 2025-2027, αύξηση που μεταφράζεται σε νέες υψηλότερες τιμές–στόχους για όλες τις μετοχές. Ειδικά η Eurobank αναβαθμίζεται στα €4,10 με περιθώριο ανόδου 25%, ενώ η Πειραιώς στα €8,10 με αντίστοιχο 20%. Το σημαντικότερο όμως είναι η εκτίμηση των αναλυτών ότι το 2025 αποτελεί το χαμηλότερο σημείο κερδοφορίας λόγω της ομαλοποίησης των επιτοκίων. Από το 2026 και μετά, ο κλάδος επανέρχεται με ROTE κοντά στο 15%, παραγωγή κερδών σταθερά ανοδική και διανομές που ανεβαίνουν στο 50%-70% των κερδών.

Η εικόνα από τις επαφές των διοικήσεων με διεθνείς επενδυτές ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θετική τάση. Η Eurobank παρουσίασε στους επενδυτές το νέο προφίλ ανάπτυξης που διαμορφώνουν η Eurolife, η Κύπρος, η Βουλγαρία και ο άξονας διαχείρισης περιουσίας με κόμβους σε Κύπρο και Λουξεμβούργο. Το ενεργητικό έχει ήδη φθάσει τα 103 δισ. ευρώ, δείχνοντας τη νέα κλίμακα της τράπεζας.

Η Πειραιώς από την άλλη πλευρά μίλησε για μια νέα δεκαετία ανάπτυξης, με δανειακή επέκταση 8%-10% ετησίως, καθαρό άνοιγμα στα στεγαστικά και τη σημαντική συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής με προμήθειες που μπορούν να αγγίξουν τα 100 εκατ. ευρώ το 2026. Επιπλέον, η ψηφιακή Snappi αναμένεται να αποκτήσει δικό της μερίδιο αγοράς, εισφέροντας καινούριες ροές εσόδων.

Η Εθνική Τράπεζα, με την ψηφιοποίηση των βασικών εργασιών της να ολοκληρώνεται εντός του 2026 και την ταχεία ενσωμάτωση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, προετοιμάζει μια νέα εποχή λειτουργικής αποδοτικότητας. Η επόμενη κίνηση στον ασφαλιστικό τομέα –είτε μέσω συνεργασίας είτε μέσω εξαγοράς– αποτελεί τον επόμενο καταλύτη βελτίωσης.

Η Alpha Bank έδωσε στους επενδυτές μια καθαρή εικόνα για το πώς σκοπεύει να κλιμακώσει την ανάπτυξή της την επόμενη τριετία. Τα δάνεια αυξήθηκαν 13% φέτος, οι προμήθειες πάνω από 20%, ενώ η συνεργασία με την UniCredit ενισχύει τις ροές wealth management και διεθνών συναλλαγών. Με στόχο αύξησης EPS κατά 10% ετησίως και με κεφαλαιακό απόθεμα που της επιτρέπει εξαγορές, η Alpha εισέρχεται σε φάση “επιθετικής” αλλά οργανωμένης ανάπτυξης.

Το κοινό νήμα όλων αυτών είναι ότι το ελληνικό τραπεζικό οικοσύστημα έχει αποκτήσει ανθεκτικότητα, ρυθμιστική προβλεψιμότητα και πρόσβαση σε ένα περιβάλλον επενδύσεων που σπανίζει στην Ευρώπη. Η ζήτηση για δάνεια από ενέργεια, υποδομές και τουρισμό, σε συνδυασμό με το μεγάλο ποσοστό έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και των ΣΔΙΤ δημιουργεί ένα σταθερό pipeline πολλών ετών.

Το επενδυτικό αφήγημα στις τέσσερις τραπεζικές κυρίες έχει πλέον δύο πυλώνες: ανάπτυξη και διανομές. Η κερδοφορία συνεχίζει να ανεβαίνει, η ποιότητα ενεργητικού βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, τα capital buffers αυξάνονται και οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να διατηρούν έκπτωση σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Προχωρώντας τώρα στις επιμέρους διαγραμματικές αναλύσεις η μετοχή της Eurobank επανήλθε δυναμικά πάνω από τη ζώνη των €3,38 με €3,44, επιβεβαιώνοντας την περιοχή ως βραχυπρόθεσμη βάση. Η προσέγγιση των €3,60 συνοδεύεται από αυξημένο όγκο, γεγονός που ενισχύει το ανοδικό αφήγημα. Η διάσπαση τώρα των 3,60 ανοίγει απευθείας τον δρόμο για την ισχυρή αντίσταση των €3,80 με €4.

Η Εθνική Τράπεζα έχει διασπάσει ανοδικά το βραχυχρόνιο καθοδικό στροφέα “Q” στα €13,20 ανοίγοντας το ανοδικό έδαφος για την επαναπροσέγγιση των προηγούμενων υψηλών στα €14. Χαρακτηριστική είναι και η δημιουργία μια νέας βάσης των αγοραστών πέριξ των €13,48. Το volume profile δείχνει ενισχυμένη διάθεση για υψηλότερες τιμές. Μόνο επιστροφή κάτω από €13,20 θα ακυρώσει τη θετική φορά. Η Πειραιώς συνεχίζει να παραμένει εγκλωβισμένη κάτω από τον διαγραμματικό βραχνά αντίστασης της περιοχής των €7,22 με €7,30. Η ανοδική διάσπαση και φυγή με αυξημένο όγκο συναλλαγών πάνω από το εν λόγω επίπεδο θα δώσει τα κατάλληλα τεχνικά καύσιμα για την επέκταση της ανοδικής κίνησης πρός το σημείο της τοπικής κορυφής του 2025 στα €7,65. Πάνω από εκεί θα έχει να κάνει με τα €7,80. Κλείνω με την Alpha Bank, όπου πρόσφατα έκοψε και το προμέρισμα των €0,04816. Εδώ θα πρέπει η μετοχή να διαλύσει ανοδικά το επίπεδο των €3,615 ώστε να πούμε ότι θα πάρει τον ανηφορικό δρόμο για τα προηγούμενα υψηλά των €3,85. Για να μπορέσουμε όμως να αυξήσουμε το ποσοστό εκτέλεσης του ανοδικού σεναρίου η μετοχή δε θα πρέπει να περάσει με πτωτικές αξιώσεις μέσα στη ζώνη στήριξης των €3,42 με €3,37.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

December 3, 2025