eurobank:-Εγκρίθηκε-η-απορρόφηση-της-eurobank-ergasias

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (“Απορροφώμενη” ή “Εταιρεία”) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία έγκρισης της συγχώνευσης με απορρόφησή της από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. (“Απορροφώσα” ή “Τράπεζα”).

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν τα εξής:

(α) τη Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως μεταξύ της Τράπεζας, ως απορροφώσας εταιρείας, και της Εταιρείας, ως απορροφώμενης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997, τα άρθρα 6-21, 30-34 και 140 του ν. 4601/2019, ως ισχύουν, και τις εφαρµοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018,

(β) τα Έγγραφα της Συγχώνευσης που αφορούν την Εταιρεία, ήτοι το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.12.2024, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Απορροφώμενης επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και την Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Απορροφώμενης.

Κατόπιν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης έχει ήδη λάβει την έγκριση της αρμόδιας εποπτικής αρχής, ήτοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού) σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2515/1997, ενώ τελεί υπό την αίρεση λήψης της αναγκαίας έγκρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης.