eurobank:-Πράσινο-φως-από-ΓΣ-στην-απορρόφηση-της-eurobank-holding

Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνεδρίασε στις 3 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των Μετόχων στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νέας Ιωνίας, Κτήριο Η, επί της οδού Ιωλκού αρ. 8, Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 14234, και με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 2.891.575.831 μετοχές επί 3.631.510.801 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,62% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου. Επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται στην από 22.10.2025 πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:

(α) Ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μετά των παραρτημάτων αυτού (που περιλαμβάνουν τους ισολογισμούς μετασχηματισμού της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Εταιρεία» ή «Απορροφώμενη Εταιρεία») και της «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Eταιρεία» («Τράπεζα» ή «Απορροφώσα Εταιρεία») με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2024), με την προταθείσα τροποποίηση του όρου 1.6 του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, η οποία έχει ως εξής:

«1.6. Πριν από την έγκριση της Συγχώνευσης κατά τα ανωτέρω, η Απορροφώσα Εταιρεία θα υποβάλλει αίτημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή των υφιστάμενων μετοχών της. Ειδικότερα, οι υφιστάμενες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο τμήμα 3.1.15.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας. Για την εισαγωγή των υφιστάμενων μετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα εκδοθεί και θα δημοσιευθεί ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το ενημερωτικό δελτίο θα περιέχει, μεταξύ άλλων, και τις αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά με τη Συγχώνευση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

(β) Ενέκρινε τη Συγχώνευση της Τράπεζας με την Εταιρεία με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 21, 30 έως 34 και 140 του ν. 4601/2019, του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, και τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4548/2018, ως ισχύουν και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο ως άνω εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, και των λοιπών εγγράφων που υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

(γ) Εξουσιοδότησε τους κ.κ. Φ. Καραβία, Σ. Ιωάννου, Κ. Βασιλείου, Χ. Κοκολογιάννη, Α. Καζάκο, Χ. Κουκουτσάκη, Ε. Δεληγιάννη και A. Σ. Κουλεϊμάνη, όπως, ενεργούντες ανά δύο από κοινού, υπογράψουν ενώπιον συμβολαιογράφου, για λογαριασμό της Απορροφώμενης Εταιρείας, τη συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης της Τράπεζας με την Εταιρεία με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης, μέσα στα πλαίσια του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, αίτηση, δήλωση, βεβαίωση κ.λπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης.

(δ) Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει οποιαδήποτε άλλα θέματα τυχόν ανακύψουν από την ως άνω εγκριθείσα Συγχώνευση κατά την απόλυτη κρίση του.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.890.453.980 (99,96%) επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:

Υπέρ: 2.890.358.689

Κατά: 95.291

Αριθμός αποχών: 1.121.851

Τελευταία μέρα διαπραγμάτευσης η 9η Δεκεμβρίου

H τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ότι:

(i) Η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Eurobank Holdings στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. είναι η 09.12.2025.

(ii) Η Συγχώνευση, η οποία είχε ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται να ολοκληρωθεί την ή περί την 12.12.2025 με την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης της Συγχώνευσης και τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης της Συγχώνευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

(iii) Κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank ως απορροφώσας εταιρείας (α) θα μειωθεί κατά το ποσό των τριών δισεκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα ενός εκατομμυρίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών (€3.941.071.968,10) λόγω ακύρωσης των Αρχικών Μετοχών, ήτοι του συνόλου των τριών δισεκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα (3.683.244.830) μετοχών της Eurobank ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (€1,07) η καθεμία, οι οποίες θα μεταβιβαστούν, συνεπεία της Συγχώνευσης και λόγω καθολικής διαδοχής, στην ίδια την Eurobank και, συνεπώς, θα καταστούν ίδιες μετοχές της Eurobank κατά την έννοια του άρθρου 49 παρ. 4 περ. β’ του ν. 4548/2018 και θα ακυρωθούν κατά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και (β) θα αυξηθεί κατά το ποσό των επτακοσίων ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (€798.932.376,22) με την έκδοση τριών δισεκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων μίας (3.631.510.801) κοινών άυλων, ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι δύο λεπτών του ευρώ (€0,22).

(iv) Την ίδια μέρα θα λάβει χώρα η διαγραφή των μετοχών της Eurobank Holdings από το Χ.Α..

Περαιτέρω η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, αναμένεται να λάβει χώρα κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, ήτοι την ή περί την 15.12.2025, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αναμένεται να λάβει χώρα την ή περί την 19.12.2025.