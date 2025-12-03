euroxx:-Ανεβάζει-τον-πήχη-για-την-intralot

Σύσταση Overweight και νέα τιμή-στόχο στο 1,50 ευρώ, δίνουν σε έκθεσή τους οι αναλυτές της Euroxx για τη μετοχή της Intralot.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι μετά την εξαγορά της Bally’s International Interactive (BII) και την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου, ο όμιλος μετασχηματίζεται σε μια διεθνή δύναμη στον χώρο του gaming, με ενισχυμένη κερδοφορία και βάσεις για σταθερή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Η στρατηγική συμφωνία με την BII δημιουργεί μια πλατφόρμα με ιδιαίτερο βάρος στις μεγάλες αγορές: Νο2 πάροχο online gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο, Top 3 πάροχο λύσεων Λοταρίας στις ΗΠΑ και Top 3 διαχειριστή VLT Monitoring στη Βόρεια Αμερική.

Ο διευρυμένος όμιλος έχει πλέον παρουσία σε 40 χώρες, διαθέτει 49 συμβάσεις Λοταρίας και απευθύνεται σε περίπου 700.000 ενεργούς παίκτες, στοιχεία που, σύμφωνα με τη Euroxx, αναβαθμίζουν ποιοτικά το προφίλ της Intralοt σε διεθνές επίπεδο.

Παρότι η αύξηση του φόρου online gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο περιορίζει προσωρινά τις επιδόσεις του 2026, οι αναλυτές θεωρούν ότι η συνολική εικόνα παραμένει ισχυρή.