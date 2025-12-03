politico:-Η-υπόθεση-Μογκερίνι-μπορεί-να-προκαλέσει-τη-μεγαλύτερη-κρίση-στην-ΕΕ-εδώ-και-δεκαετίες

Τον κίνδυνο η υπόθεση Μογκερίνι να αποτελέσει την αφορμή για τη μεγαλύτερη κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και δεκαετίες επισημαίνει το Politico μετά τη σύλληψη της πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν

«Ακριβώς ένα χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας της ως προέδρου της Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που ήδη αντιμετωπίζει ερωτήματα για τη τη δέσμευσή της όσον αφορά τη διαφάνεια, πρέπει τώρα να βρει έναν τρόπο να αποφύγει να εμπλακεί σε ένα σκάνδαλο που χρονολογείται από τα πρώτα χρόνια της θητείας της» σημειώνει το Politico.

Ορισμένοι, μάλιστα, στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο μιλούν ήδη για το ενδεχόμενο η πρόεδρος της Κομισιόν να αντιμετωπίσει για τέταρτη φορά πρόταση μομφής σε βάρος της. «Η αξιοπιστία των θεσμών μας διακυβεύεται», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μανόν Ομπρί, συμπρόεδρος της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το προηγούμενο αντίστοιχα μεγάλο σκάνδαλο που κλυδώνισε τις Βρυξέλλες ήταν – θυμίζει το Politico – η μαζική παραίτηση της Επιτροπής Σαντέρ το 1999 λόγω κατηγοριών για κακοδιαχείριση των οικονομικών.

Η υπόθεση φαίνεται ότι θα επιδεινώσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, όπως δήλωσαν τέσσερις αξιωματούχοι της ΕΕ στο Politico.

Ένας αξιωματούχος της ΕΕ, πάντως, υπερασπίστηκε τη φον ντερ Λάιεν, κατηγορώντας αντίθετα την ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Κάλας. «Γνωρίζω ότι όσοι δεν συμπαθούν τη φον ντερ Λάιεν θα το χρησιμοποιήσουν εναντίον της, αλλά αυτοί χρησιμοποιούν τα πάντα εναντίον της. Επειδή η πρόεδρος είναι η πιο αναγνωρίσιμη ηγέτης στις Βρυξέλλες, της αποδίδουμε κάθε ευθύνη. Και δεν είναι δίκαιο να αντιμετωπίσει πρόταση μομφής για κάτι που μπορεί να έχει κάνει η ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία. Δεν είναι υπεύθυνη για όλα τα θεσμικά όργανα».

H κριτική

Η έρευνα έρχεται σε μια περίοδο που τα ευρωσκεπτικιστικά, λαϊκιστικά και ακροδεξιά κόμματα εκμεταλλεύονται το κύμα δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων και την πίεση που ασκεί η ΕΕ σε χώρες εντός και εκτός της Ένωσης για τα δικά τους σκάνδαλα διαφθοράς.

«Είναι αστείο το πώς οι Βρυξέλλες δίνουν μαθήματα σε όλους για το κράτος δικαίου, ενώ οι δικές τους θεσμοί μοιάζουν περισσότερο με σειρά εγκλημάτων παρά με μια λειτουργική ένωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ουγγαρίας, Ζόλταν Κόβατς.

Ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής Γκεόργκε Πιπερέ, μέλος της δεξιάς ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο οποίος ήταν πίσω από την αποτυχημένη πρόταση μομφής κατά της φον ντερ Λάιεν τον Ιούλιο, δήλωσε στο Politico ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει νέα πρόταση.

Ο Κριστιάνο Σεμπαστιάνι, εκπρόσωπος του προσωπικού ενός από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της ΕΕ, του Renouveau & Démocratie, δήλωσε ότι, αν αποδειχθούν, οι κατηγορίες θα έχουν «καταστροφικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία των σχετικών θεσμικών οργάνων και, γενικότερα, στην αντίληψη των πολιτών για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα». Ανέφερε ότι έλαβε «δεκάδες μηνύματα» από υπαλλήλους της ΕΕ που ανησυχούν για τη φθορά της φήμης τους.

«Αυτό δεν είναι καλό για τα όργανα της ΕΕ και για τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Δεν είναι καλό για την Ευρώπη, αποσπά την προσοχή από άλλα θέματα», δήλωσε ένας αξιωματούχος της Επιτροπής που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για να μιλήσει ελεύθερα. «Διαδίδει την ιδέα του ελιτισμού, ενός άτυπου δικτύου που κάνει χάρες. Επίσης, η Μογκερίνι ήταν μία από τις πιο επιτυχημένες [υψηλές εκπρόσωπους της ΕΕ], και αυτό δεν είναι καλό από την άποψη της δημόσιας διπλωματίας».