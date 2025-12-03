Reset – Reform – Rise: Ο απολογισμός του 36ου Greek Economic Summit και το όραμα για την Ελλάδα του 2030

Με κεντρικό σύνθημα «Reset. Reform. Rise.», το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργάνωσε το 36ο Greek Economic Summit (GES), επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας από τους πιο επιδραστικούς θεσμούς διαλόγου για την ελληνική οικονομία και τις διατλαντικές σχέσεις. Το συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, εστίασε στην γεωπολιτική αστάθεια, την ανάγκη για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η κορύφωση των εργασιών ήρθε με το επίσημο δείπνο της δεύτερης ημέρας, όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια.

Η Ομιλία Μητσοτάκη: «Ανάπτυξη, Μισθοί και Σύγκρουση με το Βαθύ Κράτος»

Στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου, ο Πρωθυπουργός δεν εκφώνησε έναν τυπικό μονόλογο, αλλά συμμετείχε σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση (fireside chat) με τον Πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της οικονομίας, αλλά και αποφασισμένος για τη συνέχιση των δομικών αλλαγών.

Οι βασικοί άξονες της τοποθέτησής του ήταν οι εξής:

1. Οικονομική Υπεραπόδοση και Δημοσιονομική Σταθερότητα

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα καταγράφει πλέον ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τόνισε πως η δημοσιονομική πειθαρχία και η υπεραπόδοση της οικονομίας είναι αυτές που δημιουργούν τον απαραίτητο «δημοσιονομικό χώρο» για περαιτέρω μειώσεις φόρων, διαμηνύοντας ωστόσο ότι αυτές θα γίνονται λελογισμένα και μόνο όταν οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν καρπούς.

2. Κεντρικός Στόχος: Η Αύξηση των Μισθών

Μια από τις πιο σαφείς δεσμεύσεις που επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν η εστίαση στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος. «Ο κεντρικός μας στόχος από το 2023 παραμένει η αύξηση των μισθών», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την αύξηση των αποδοχών με την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων που δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

3. Μεταρρυθμίσεις και Δικαιοσύνη

Ίσως το πιο πολιτικό κομμάτι της συζήτησης αφορούσε τη λειτουργία του κράτους. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για έναν διαρκή «πόλεμο με το βαθύ κράτος», τονίζοντας ότι αυτή η μάχη θα κερδηθεί, ακόμα κι αν χαθούν κάποιες επιμέρους μάχες. Ειδική αναφορά έκανε στον τομέα της Δικαιοσύνης, προαναγγέλλοντας την παρουσίαση νέων παρεμβάσεων από το αρμόδιο Υπουργείο με στόχο την επιτάχυνση της απονομής της, έναν τομέα που αποτελεί πάγιο αίτημα της επενδυτικής κοινότητας. Ως παράδειγμα δύσκολης αλλά αναγκαίας μεταρρύθμισης ανέφερε τις αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές ενισχύσεις.

4. Το Όραμα «Ελλάδα 2030»

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να διευρύνει τον χρονικό ορίζοντα της πολιτικής του, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί με βάση τον εκλογικό κύκλο, αλλά σχεδιάζει ήδη για την «Ελλάδα του 2030». Ανέφερε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και κάλεσε τον επιχειρηματικό κόσμο να συνεχίσει να επενδύει στη χώρα.

Τα Highlights του 36ου GES: Τι άλλο συζητήθηκε

Πέραν της ομιλίας του Πρωθυπουργού, το συνέδριο φιλοξένησε σημαντικές παρεμβάσεις από υπουργούς και κορυφαία στελέχη της αγοράς.

Επενδυτικό Ρεκόρ: Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος , ανακοίνωσε ότι αναμένεται νέο ρεκόρ αιτήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο μέχρι το τέλος του 2025. Σημείωσε ότι η ζήτηση για επενδυτικά κίνητρα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, με έμφαση στη βιομηχανία και την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ προανήγγειλε ειδικά καθεστώτα για την καινοτομία και την αγροδιατροφή.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, , ανακοίνωσε ότι αναμένεται νέο ρεκόρ αιτήσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο μέχρι το τέλος του 2025. Σημείωσε ότι η ζήτηση για επενδυτικά κίνητρα έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, με έμφαση στη βιομηχανία και την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ προανήγγειλε ειδικά καθεστώτα για την καινοτομία και την αγροδιατροφή. Η Βιομηχανία στο Επίκεντρο: Σε πάνελ με θέμα τη μεταποίηση («Από τον Αυτοματισμό στην Αυτονομία»), κορυφαίοι επιχειρηματίες όπως ο Μιχάλης Στασινόπουλος (Viohalco) συζήτησαν για την ανάγκη προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Αναδείχθηκε το ζήτημα της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και η ανάγκη για επανεκπαίδευση (reskilling) του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να συμβαδίζει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σε πάνελ με θέμα τη μεταποίηση («Από τον Αυτοματισμό στην Αυτονομία»), κορυφαίοι επιχειρηματίες όπως ο (Viohalco) συζήτησαν για την ανάγκη προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Αναδείχθηκε το ζήτημα της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και η ανάγκη για επανεκπαίδευση (reskilling) του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να συμβαδίζει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Γεωπολιτική και ΗΠΑ: Δεδομένης της ταυτότητας του Επιμελητηρίου, κυρίαρχο θέμα ήταν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η παρουσία προσωπικοτήτων από την αμερικανική πολιτική σκηνή (όπως η Kimberly Guilfoyle) επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για την Ελλάδα ως στρατηγικό εταίρο και πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Συμπέρασμα

Το 36ο Greek Economic Summit ολοκληρώθηκε στέλνοντας ένα μήνυμα ρεαλιστικής αισιοδοξίας. Η ελληνική οικονομία δείχνει να έχει θωρακιστεί απέναντι στις ευρωπαϊκές υφέσεις, με την κυβέρνηση να δεσμεύεται ότι δεν θα πατήσει «φρένο» στις μεταρρυθμίσεις. Το στοίχημα για το 2026, όπως προέκυψε από το συνέδριο, είναι η διάχυση αυτής της ανάπτυξης στην κοινωνία μέσω των μισθών και η οριστική αντιμετώπιση παθογενειών στη λειτουργία του κράτους.