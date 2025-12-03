skroutz:-Αύξηση-παραγγελιών-25%-και-άλμα-τζίρου-37%-στη-φετινή-black-friday

Η μέση αξία παραγγελίας σημείωσε αύξηση 11% σε σχέση με πέρυσι, και φτάνοντας τα 104 ευρώ, έναντι 94 ευρώ το 2024 για την Ελλάδα και τα 148 ευρώ για αγορές στην Κύπρο.

Αύξηση των παραγγελιών κατά 25% και του τζίρου κατά 37%, σε σχέση με πέρυσι, περιλαμβάνει ο απολογισμός της φετινής Black Friday στο Skroutz.

Σύμφωνα με το Black Friday 2025 Report, η αύξηση των παραγγελιών και άνοδος στη μέση αξία παραγγελίας είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Black Friday εβδομάδας με τον συνολικό αριθμό των παραγγελιών να σημειώνει αύξηση κατά 25% σε σχέση με το 2024 για την Ελλάδα και 85% για την Κύπρο.

Την ίδια στιγμή, η μέση αξία παραγγελίας συνέχισε την ανοδική της πορεία, καταγράφοντας αύξηση 11% σε σχέση με πέρυσι, και φτάνοντας τα 104 ευρώ, έναντι 94 ευρώ το 2024 για την Ελλάδα και τα 148 ευρώ για αγορές στην Κύπρο. Η σταθερή αυτή άνοδος καταδεικνύει ότι οι καταναλωτές προχώρησαν σε αγορές αξιοποιώντας στο έπακρο τις προσφορές της περιόδου.

Αύξηση και του παραγόμενου τζίρου κατά 37% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά για τις αγορές μέσω Skroutz στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο η αύξηση άγγιξε το 97% επιβεβαιώνοντας αφενός τη δυναμική των online αγορών και αφετέρου την αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών για τις προσφερόμενες marketplace υπηρεσίες αλλά και την αξιοποίηση των προσφορών σε προϊόντα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Αύξηση της χρήσης των Skroutz Point και του προγράμματος «Δόσεις για όλους»

Η ποιότητα των παραδόσεων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με το μέσο όρο παραλαβής από την αποθήκη της Skroutz να διαμορφώνεται στη 1,5 μέρα περίπου σε σύγκριση με πέρυσι που κυμάνθηκε στις 2,5 ημέρες. Η υπηρεσία “Fulfilled by Skroutz” πέτυχε το απόλυτο 99.5% στην αξιοπιστία των παραδόσεων με τις παραγγελίες να διαχειρίζονται με συνέπεια και ακρίβεια στους χρόνους.

Tα Skroutz Point πρωταγωνίστησαν με σχεδόν τις μισές παραγγελίες (48%) να παραδίδονται στο κοντινότερο σημείο για τον κάθε καταναλωτή εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευελιξία και άριστη εμπειρία αγορών. Η προτίμηση των χρηστών προς τα Skroutz Point αυξήθηκε εντυπωσιακά κατά 65% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χάρη στην συνεχώς διευρυνόμενη κάλυψη με πάνω από 4,000 lockers και 69,000 θυρίδες σε Ελλάδα και Κύπρο.

Σε ότι έχει να κάνει με το τρόπο πληρωμής των Black Friday αγορών, το πρόγραμμα «Δόσεις για όλους» της Skroutz ξεχώρισε καταγράφοντας άνοδο της τάξεως του 109% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, η αντικαταβολή μειώθηκε κατά 13%, επιβεβαιώνοντας ότι όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν τους ευέλικτους τρόπους αποπληρωμής.

Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη

Στη φετινή Black Friday, ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίστηκε η συμμετοχή των χρηστών από την επαρχία, με το 42% των παραγγελιών να πραγματοποιούνται από πόλεις της υπόλοιπης Ελλάδας (εκτός νομού Αττικής & Θεσσαλονίκης) παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024 κατά 26%.

Την ίδια στιγμή άκρως επιτυχημένη κρίνεται η εβδομάδα Black Friday και για τα καταστήματα της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας (εκτός νομού Αττικής & Θεσσαλονίκης) με τις παραγγελίες που διεκπεραιώθηκαν από αυτά να σημειώνουν αύξηση κατά 32% ενώ αντίστοιχα ο παραγόμενος τζίρος των καταστημάτων αυτών αυξήθηκε κατά 35%.

Η ενίσχυση αυτή δε μπορεί παρά να αντικατοπτρίζει τη διεύρυνση του e-commerce σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και την αυξανόμενη αξιοπιστία των υπηρεσιών παράδοσης σε περισσότερες περιοχές.

Σε ότι έχει να κάνει με τις παραγγελίες εκτός Ελλάδας τώρα και πιο συγκεκριμένα στην Ευρώπη, σημειώθηκαν σχεδόν από όλη την ήπειρο με τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία να είναι μερικές από τις χώρες που πραγματοποιήθηκαν αποστολές από τους συνεργάτες της Skroutz.

Cyber Monday και on-the-go αγορές

Ισχυρή άνοδος στις παραγγελίες μέσω app και on-the-go αγορών κατά 33% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σκιαγραφώντας τη σημαντική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν πλέον τις αγορές τους οι καταναλωτές.

Η Cyber Monday έκλεισε την εβδομάδα των Black Friday αγορών με σημαντική αύξηση στον αριθμό των αγορών που πραγματοποιήθηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα κατά 41% σε σύγκριση με τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν τις Δευτέρες αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι και ο παραγόμενος τζίρος για την ίδια περίοδο και για την ημέρα της Cyber Monday παρουσίασε σημαντική αύξηση και άγγιξε το 75%.

*Τα στοιχεία για τη Cyber Monday βασίζονται σε έρευνα που συγκρίνουν τις Δευτέρες από 01/09/2025 – 01/12/2025

Δημοφιλέστερες οικογένειες προϊόντων

Οι οικογένειες προϊόντων «Σπίτι-Κήπος», «Τεχνολογία», αλλά και η «Μόδα» βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των καταναλωτών, παρουσιάζοντας το μεγαλύτερο ποσοστό επισκέψεων αποδεικνύοντας ότι και φέτος κρατάνε τα σκήπτρα των προτιμήσεων των καταναλωτών.

Η οικογένεια προϊόντων με το μεγαλύτερο αριθμό marketplace παραγγελιών φέτος ήταν η «Σπίτι-Κήπος», η οποία κατέλαβε την πρώτη θέση με ποσοστό 26.07%. Ενώ η οικογένεια προϊόντων «Τεχνολογία» κατέλαβε και φέτος την πρώτη θέση στη λίστα των κατηγοριών με το μεγαλύτερο marketplace τζίρο με τις οικογένειες κατηγοριών «Σπίτι-Κήπος» και «Μόδα» να ακολουθούν.

*Το Black Friday Report αποτελεί ανάλυση δεδομένων από 24/11/2025 μέχρι και 30/11/2025