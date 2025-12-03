Wall Street: Ανοδικό κλείσιμο παρά την πτώση της απασχόλησης – Οι επενδυτές ποντάρουν σε μείωση επιτοκίων

Οι δείκτες της Wall Street έκλεισαν υψηλότερα την Τετάρτη (3/12), καθώς τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση οδήγησαν τους επενδυτές να αυξήσουν τα στοιχήματά τους ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve) θα μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 408,44 μονάδες, ή 0,86%, για να κλείσει στις 47.883,14 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,35% και ολοκλήρωσε την ημέρα στις 6.853,46 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ανέβηκε κατά 0,17% και έκλεισε στις 23.454,09 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, η ADP, η εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας, ανέφερε ότι η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε απροσδόκητα κατά 32.000 θέσεις τον Νοέμβριο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 40.000 θέσεων για τον μήνα. Παρά τη δυσμενή αυτή ένδειξη, οι επενδυτές φαίνεται να στοιχηματίζουν ότι οι απώλειες στην ιδιωτική απασχόληση θα ωθήσουν τη Fed να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, την τελευταία για το έτος.

«Η αγορά εργασίας θα είναι το σημείο στο οποίο θα επικεντρωθούν οι άνθρωποι», δήλωσε ο Σκοτ Γουέλτς, επικεφαλής επενδύσεων της Certuity, σε συνέντευξή του στο CNBC. «Οι αριθμοί θα βγουν όπως θα βγουν και είτε θα οδηγήσουν σε μείωση, είτε όχι. Υποψιάζομαι όμως πως αναμφίβολα θα υπάρξει μείωση την επόμενη εβδομάδα».

Επισημαίνεται ότι οι αγορές αποτιμούν μια πιθανότητα 89% για μείωση επιτοκίων την επόμενη Τετάρτη, πολύ υψηλότερη από τα ποσοστά στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME. Οι επενδυτές αναμένουν ότι ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων θα ενισχύσει την ανάπτυξη δανεισμού και θα δώσει ώθηση στην οικονομία των ΗΠΑ, γεγονός που οδήγησε τις μετοχές βασικών χρηματοοικονομικών εταιρειών, όπως η Wells Fargo και η American Express, υψηλότερα την Τετάρτη.

«Η αγορά εξαρτάται από τη Fed, και αν δεν μειώσουν τα επιτόκια, δεν θα εξελιχθεί καλά», πρόσθεσε ο Γουέλτς.

Κλείνοντας, σημειώνεται ότι τα τελευταία στοιχεία για τις υπηρεσίες στις ΗΠΑ ήταν ελαφρώς καλύτερα από τις προβλέψεις.

Υποχώρηση για τη Microsoft

Οι μετοχές της Microsoft ήταν το αρνητικό σημείο της σημερινής συνεδρίασης, υποχωρώντας πάνω από 1% μετά από δημοσίευμα του The Information ότι η εταιρεία μείωσε τους στόχους πωλήσεων λογισμικού που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η μετοχή ανέκαμψε ελαφρώς από τα χαμηλά της ημέρας, αφού η εταιρεία διέψευσε ότι μείωσε τους στόχους πωλήσεων για τους πωλητές της.

Άλλες εταιρείες συνδεδεμένες με το επενδυτικό ρεύμα της τεχνητής νοημοσύνης -συμπεριλαμβανομένων των Nvidia και Broadcom- υποχώρησαν μαζί με τη Microsoft. Η Micron Technology δέχθηκε παρόμοιες πιέσεις, σημειώνοντας πτώση άνω του 2%.

«Η αγορά αρχίζει να ξεχωρίζει τους νικητές από τους χαμένους», δήλωσε επίσης ο Γουέλτς. «Όλες αυτές οι εταιρείες επενδύουν η μία στην άλλη, και η αγορά δεν έχει δει ακόμη τα αποτελέσματα».

«Βρισκόμαστε στην αρχή μιας μετασχηματιστικής αγοράς και ένα από τα πράγματα στα οποία δίνουμε προσοχή είναι το πόσο χρέος αναλαμβάνουν αυτές οι εταιρείες για να χρηματοδοτήσουν τα κέντρα δεδομένων τους και άλλες υποδομές», συνέχισε.

Η συνεδρίαση είχε ωστόσο και κάποιους κερδισμένους. Το Bitcoin συνέχισε να ανεβαίνει, διαπραγματευόμενο πάνω από τα 92.000 δολάρια, μετά την χειρότερη ημέρα του από τον Μάρτιο που σημειώθηκε τη Δευτέρα. Οι μετοχές της Marvell Technology ενισχύθηκαν πάνω από 7%, καθώς η Wall Street αντέδρασε στις προβλέψεις της για ανάπτυξη στα κέντρα δεδομένων. Η American Eagle Outfitters ήταν επίσης μια ξεχωριστή περίπτωση, εκτινασσόμενη πάνω από 14% αφού έγινε ο τελευταίος λιανέμπορος που αναβάθμισε τις προοπτικές για το σύνολο του έτους. Η εταιρεία ένδυσης δήλωσε ότι η περίοδος των εορταστικών αγορών ξεκίνησε δυναμικά.

Άνοδος για πετρέλαιο και χρυσό

Το Brent έκλεισε στα 62,82 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,59%. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate έκλεισε στα 59,13 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας κέρδη 0,84%.

Από την άλλη πλευρά, στα μέταλλα, ο χρυσός ενισχήθηκε κατά 0,46% στα 4.240,50 δολάρια η ουγγιά.