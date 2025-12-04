Έβρος:-Το-φορτίο-ήταν-ένας-τόνος-λαθραίου-καπνού-για-ναργιλέ

Σε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων προχώρησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που κατάσχεσαν λαθραίο καπνό για ναργιλέ.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο στο Τελωνείο Κήπων στον Έβρο, σε φορτηγό προερχόμενο από την Τουρκία, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι είχε σπάσει η σφραγίδα του οχήματος.

Μετά από ενδελεχή έλεγχο, βρήκαν σε χαρτοκιβώτια 963 συσκευασίες μείγματος αρωματικού καπνού για ναργιλέ, συνολικού βάρους 963 kg, που δεν αναγραφόταν στα παραστατικά.

ΑΑΔΕ

Τόσο ο καπνός, όσο και το φορτηγό κατασχέθηκαν, ενώ ο οδηγός συνελήφθη για παράβαση των διατάξεων περί λαθρεμπορίας και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.