Έρευνα-pricefox:-Πού-εντοπίζεται-το-ακριβότερο-σουβλάκι-στην-Ελλάδα-που-φτάνει-τα-6,5-ευρώ

Τα τελευταία χρόνια, οι τιμές στο σουβλάκι σημειώνουν διαρκή άνοδο. Σύμφωνα με έρευνα του Pricefox, που συγκέντρωσε στοιχεία από γνωστή πλατφόρμα delivery για τις 6 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, το οικονομικότερο σουβλάκι εντοπίζεται στη Λάρισα, ενώ το πιο ακριβό που αγγίζει μάλιστα και τα 6,5 ευρώ είναι στην Κρήτη.

Στην Αττική, η μέση τιμή του τυλιχτού κινείται περίπου στα 4 ευρώ, ενώ στη Θεσσαλονίκη στα 4,9 ευρώ.

Πόσο κοστίζει το σουβλάκι στην Ελλάδα το 2025;

Στην έρευνα εξετάστηκαν οι τιμές για γύρο κοτόπουλο, γύρο χοιρινό, μπιφτέκι, καλαμάκι χοιρινό και καλαμάκι κοτόπουλο.

Για κάθε προϊόν καταγράφεται η ελάχιστη, μέγιστη και μέση τιμή ανά πόλη, καθώς και τη διαφορά σε σχέση με το 2024. Στο σύνολο, οι μέσες τιμές για ένα τυπικό σουβλάκι/τυλιχτό το 2025 είναι περίπου:

Έτσι, παρατηρείται ότι Λάρισα, Πάτρα, Αθήνα και Βόλος παραμένουν πιο προσιτές επιλογές γύρω στα 4 ευρώ, ενώ Θεσσαλονίκη και Κρήτη ξεχωρίζουν ως οι πιο ακριβές περιοχές.

Σταθερές τιμές στο τυλιχτό στην πρωτεύουσα

Στην Αττική οι τιμές είναι σχετικά «μαζεμένες» και κινούνται από περίπου 3,40 ευρώ μέχρι 4,60 ευρώ.

Η μέση τιμή για γύρο κοτόπουλο και χοιρινό είναι γύρω στα 4,05 ευρώ, ενώ μπιφτέκι και καλαμάκια κινούνται κοντά στα 4,00 ευρώ.

Σε σχέση με το 2024, όλες οι κατηγορίες έχουν ήπιες αυξήσεις. Οι διαφορές κυμαίνονται περίπου από 0,15 ευρώ έως 0,35 ευρώ ανά τεμάχιο, ενώ οι τιμές παραμένουν σταθερές μεταξύ των περιοχών.

Από Κολωνάκι έως Κερατσίνι και Μελίσσια, οι μέσες τιμές διαφέρουν ελάχιστα, κάτι που δείχνει μια αρκετά ομοιόμορφη αγορά.

Ξεπερνά τα 5 ευρώ το τυλιχτό στη Θεσσαλονίκη

Από την άλλη, στη Θεσσαλονίκη η εικόνα είναι διαφορετική. Οι μέσες τιμές για γύρο, μπιφτέκι και καλαμάκια κινούνται κοντά στα 4,70 – 5,10 ευρώ, με εύρος που ξεκινά από περίπου 4,10 ευρώ και φτάνει ως και 5,60 ευρώ.

Σε σχέση με το 2024, οι αυξήσεις είναι αισθητές, καθώς στα περισσότερα προϊόντα η μέση τιμή έχει ανέβει κατά 0,60–0,80 ευρώ ανά τεμάχιο, κάτι που τοποθετεί τη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στις ακριβότερες πόλεις της έρευνας.

Επίσης, η διαφορά ανάμεσα σε ελάχιστη και μέγιστη τιμή είναι μεγάλη. Αυτό δείχνει ότι από γειτονιά σε γειτονιά, ή από μαγαζί σε μαγαζί, μπορεί να βρεις πολύ διαφορετικές χρεώσεις για σχεδόν το ίδιο προϊόν.

Μικρές αυξήσεις αλλά χαμηλές τιμές στο τυλιχτό στην Πάτρα

Η Πάτρα παραμένει μία από τις πιο προσιτές επιλογές. Οι μέσες τιμές για γύρο, μπιφτέκι και καλαμάκια κυμαίνονται περίπου από 3,96 έως 4,19 €, με ελάχιστες τιμές γύρω στα 3,30–3,40 €.

Σε σχέση με το 2024, η πόλη καταγράφει αυξήσεις της τάξης των 0,35 – 0,45 ευρώ ανά τεμάχιο, επιδεικνύοντας σχετική σταθερότητα στο εύρος τιμών.

Οι διαφορές από το φθηνότερο στο ακριβότερο σημείο δεν ξεφεύγουν πολύ, οπότε, η Pricefox επισημαίνει ότι δεν κινδυνεύετε εύκολα να πέσετε σε «τσιμπημένες» τιμές χωρίς να το καταλάβετε.

Το φθηνότερο τυλιχτό στη Λάρισα

Στη Λάρισα το σουβλάκι είναι το φθηνότερο σε σχέση με τις άλλες πόλεις. Οι μέσες τιμές για όλα τα είδη κυμαίνονται γύρω στα 3,90 – 4,10 ευρώ, με πολύ μικρές αυξήσεις σε σχέση με το 2024, περίπου 0,07–0,11 ευρώ ανά τυλιχτό.

Σε κάποια προϊόντα, η μέγιστη τιμή του 2025 είναι μάλιστα χαμηλότερη από την περσινή, κάτι που δείχνει ότι ορισμένα καταστήματα έχουν συγκρατήσει ή και μειώσει τις πιο υψηλές χρεώσεις τους.

Συνολικά, η Λάρισα δίνει την εικόνα μιας ήρεμης και ισορροπημένης αγοράς.

Σταθερές οι τιμές του τυλιχτού στον Βόλο

Στον Βόλο οι μέσες τιμές για γύρο, μπιφτέκι και καλαμάκι κινούνται γύρω στα 4,00 – 4,06 ευρώ. Οι ελάχιστες τιμές ξεκινούν περίπου από τα 4,00 ευρώ και οι μέγιστες φτάνουν τα 4,20 – 4,30 ευρώ, οπότε δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις από μαγαζί σε μαγαζί.

Σε σχέση με το 2024, οι τιμές έχουν ανέβει λίγο, περίπου 0,17 – 0,27 ευρώ ανά τυλιχτό, αλλά συνολικά το σουβλάκι στον Βόλο παραμένει σε «λογικά» επίπεδα σε σχέση με άλλες πόλεις της έρευνας.

Το πιο ακριβό τυλιχτό στην Κρήτη: Αγγίζει τα 6,50 ευρώ

Η Κρήτη είναι η περιοχή με το ακριβότερο τυλιχτό στην Ελλάδα για το 2025. Οι μέσες τιμές για γύρο, μπιφτέκι και καλαμάκια κυμαίνονται περίπου από 5,26 έως 5,43 €, με ελάχιστη τιμή γύρω στα 4,50 € και μέγιστη μέχρι και 6,50 ευρώ. Οι αυξήσεις σε σχέση με το 2024 είναι σημαντικές. Στον γύρο κοτόπουλο και χοιρινό, η μέση τιμή έχει ανέβει πάνω από 1,00 ευρώ, ενώ στα υπόλοιπα προϊόντα η αύξηση είναι περίπου 0,65 – 0,80 ευρώ ανά τεμάχιο.

Το μεγάλο εύρος τιμών, που φτάνει τα 2,00 ευρώ από το φθηνότερο στο ακριβότερο, συνδέεται έντονα με τη διαφορά ανάμεσα σε τουριστικές και μη τουριστικές ζώνες.