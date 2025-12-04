Αλέξης-Τσίπρας:-Κράτησε-σε-απόσταση-τους-πρώην-συντρόφους-του,-αναβρασμός-σε-ΣΥΡΙΖΑ-και-Νέα-Αριστερά-για-τον-εξώστη-στην-παρουσίαση-της-Ιθάκης

Φουρτούνες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς προκάλεσε η ταξιθεσία στη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, καθώς οι «αποστάσεις ασφαλείας» που κράτησε με όλους τους τρόπους από τους πρώην συντρόφους του έχουν καταστεί αντικείμενο εσωκομματικών συζητήσεων, αλλά και εξελίξεων προσεχώς στα κομματικά όργανα.

Ο εξώστης στην… Πολιτική Γραμματεία

Όντας παρών στη χθεσινή εκδήλωση, ο πρώην Υπουργός, Τρύφων Αλεξιάδης σχολίασε στον Alpha Radio πως «παρότι χθες στην εκδήλωση υπήρχαν ρεζερβέ θέσεις», εντούτοις πρόσθεσε για την επιλογή του επιτελείου Τσίπρα να θέσει θεσμικά πρόσωπα στον εξώστη πως, «είναι η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, σας είπα ότι θα κριθεί και είναι άποψη με την οποία εγώ διαφωνώ και όταν συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, θα ζητήσω να τοποθετηθούμε».

«Διότι ότι αυτά τα οποία λέγανε κάποιοι για παράλληλους δρόμους από ό,τι φαίνεται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» κατέληξε ο κ. Αλεξιάδης, καθώς βαρύ είναι από το πρωί το κλίμα πέριξ της Κουμουνδούρου για την… ταξιθεσία.

Αν και στη χθεσινή παρουσίαση της «Ιθάκης» παρέστησαν 19 από τους 25 βουλευτές του κόμματος, εκ των οποίων ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ωστόσο, ο τελευταίος, όπως και ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης τοποθετήθηκαν στα θεωρεία, δηλαδή σε απόσταση από την σκηνή και τον κεντρικό ομιλητή, Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας οι διοργανωτές τα πολλά μέτρα που χωρίζουν τα δύο μέρη.

Ο Αλέξης Χαρίτσης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, χαμογελούν πριν από την έναρξη της εκδήλωσης

Την ίδια στιγμή, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους, εκτιμώντας ότι αμφότεροι Φάμελλος και Χαρίτσης σήκωσαν το βάρος των αντιδράσεων στο εσωτερικό των κομμάτων τους, προκειμένου να δώσουν τελικά το παρών στο «Παλλάς» χθες, «κάτι που δεν αναγνωρίστηκε από την πλευρά Τσίπρα, όσο θα έπρεπε», όπως επισημαίνουν.

Την ίδια στιγμή, η αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα πως τα προοδευτικά κόμματα αποτελούν «μέρος του προβλήματος» και όχι της λύσης σκόρπισε αμηχανία πέριξ της Κουμουνδούρου, η οποία είδε χθες τον επί 15 χρόνια Πρόεδρό της να περιγράφει την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, που υπερβαίνει και θα ανταγωνιστεί στην πράξη τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ περισσότερο, που το ενδεχόμενο αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ στα πρότυπα της «αυτοργάνωσης», όπως την περιέγραψε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σκοντάφτει πάνω σε δύο ανυπέρβλητα προσώρας ζητήματα.

Γιάννης Δραγασάκης, Όλγα Γεροβασίλη, Σωκράτης Φάμελλος, Αλέξης Χαρίτσης, Πέτρος Κόκκαλης

Με χρέη και χωρίς εκπλήξεις

Και αυτό, γιατί οι δανειακές και οικονομικές υποχρεώσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι ενεργές, τόσο στο κόμμα, όσο και στα κομματικά μέσα, γεγονός που συνεπάγεται εμπλοκή για την παρούσα ηγεσία του κόμματος σε περίπτωση δημιουργίας συμμαχικού σχήματος, όπως αναφέρουν έμπειρα στελέχη του χώρου, παράλληλα με το ότι η χθεσινή εκδήλωση παρέμεινε στα όρια «του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ του 2015», χωρίς καμία έκπληξη από πλευράς εμβληματικών προσώπων του ευρύτερου χώρου ή ακόμη και στελεχών του σημερινού ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο «Κόσμος» του Πέτρου Κόκκαλη για το κλίμα, παρόντων των κυρίων Φάμελλου και Χαρίτση είχε «μεγαλύτερη προοδευτική εμβέλεια», όπως τονίζουν στελέχη του χώρου στο thetimes|-.gr, θέλοντας να καταδείξουν την βαριά ατμόσφαιρα που υπάρχει για το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα εντός του σημερινού ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη, στελέχη που συμμετείχαν στη χθεσινή εκδήλωση τονίζουν πως ζητούμενο για το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας «δυναμικής από τη βάση» και όχι «διαχείρισης του υπάρχοντος πολιτικού προσωπικού», την ώρα που για τη χθεσινή εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι προσήλθαν αυτοβούλως, αφού δεν υπήρχαν προσκλήσεις και άρα… face control σε ορισμένα πρόσωπα.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Αχτσιόγλου: Θα αξιολογήσουμε πολιτικά τις κινήσεις Τσίπρα

Ακόμη πιο διχασμένο είναι το τοπίο στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς, βουλευτές της οποίας παρέστησαν στη χθεσινή εκδήλωση, αν και στο ζήτημα των συνεργασιών δεν επικράτησε η προεδρική πλευρά στις τελευταίες κομματικές διεργασίες.

Εκτός από τον Πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, στην εκδήλωση παρέστη χθες και η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία μιλώντας στον RealFm ανέφερε για τον Αλέξη Τσίπρα πως «οι κινήσεις που θα κάνει ο ίδιος προφανώς θα μας απασχολήσουν». «Τις κινήσεις του όμως θα τις αξιολογήσουμε πολιτικά δηλαδή με ποιες προγραμματικές αιχμές τοποθετείται πια επί του συγκεκριμένου και συλλογικά όχι ατομικά», κατέληξε.

Αναβρασμός στα κοινωνικά δίκτυα

Η εικόνα, πάντως, των δύο επικεφαλής κομμάτων, του Σωκράτη Φάμελλου και του Αλέξη Χαρίτση στον… εξώστη προκάλεσε κύμα αρνητικών σχολίων, επώνυμων και μη, στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς αυτή συμβόλισε την άβυσσο που φαίνεται να τους χωρίζει ψυχικά από τον πρώην Πρωθυπουργό.