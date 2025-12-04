Αλέξης-Τσίπρας:-Σκληρή-κριτική-στους-πρώην-συντρόφους-του,-νέο-κόμμα-μέσω-αυτοοργάνωσης-και-σφοδρή-επίθεση-στην-κυβέρνηση

-

Αν και ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά μίλησε για την ανάγκη η προοδευτική παράταξη να πάρει τα πράγματα στα χέρια της, προαναγγέλλοντας κατά πολλούς τη συγκρότηση ενός νέου κόμματος μέσω της αυτοργάνωσης των πολιτών, αυτό που έμεινε από τη χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου του στο θέατρο Παλλάς και την ομιλία του ήταν η επίθεση που εξαπέλυσε στα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Παρουσία των επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, Σωκράτη Φάμελλου και Αλέξη Χαρίτση, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε: «Όσο οι σημερινοί σχηματισμοί της αντιπολίτευσης δείχνουν να μην μοιράζονται την ίδια αγωνία για μια εναλλακτική προοπτική για τη χώρα. Όσο θα επιμένουν σε λογικές που αφορούν το μικρόκοσμό τους και όχι την κοινωνία τόσο θα εδραιώνεται στους πολίτες η πεποίθηση ότι ο κύκλος τους έχει κλείσει. Γι’ αυτό, εξάλλου, και παραιτήθηκα από την ασφάλεια της βουλευτικής καρέκλας».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς βρέθηκαν όλοι στον εξώστη και αυτό ήταν εξαρχής η επιλογή του πρώην πρωθυπουργού. Είναι γεγονός πως οι αναφορές που έκανε προκάλεσαν αρκετή αμηχανία, αλλά και δυσαρέσκεια στο πάνω διάζωμα του θεάτρου Παλλάς που δεν κρύφτηκε στα πηγαδάκια που σχηματίστηκαν. Κάνοντας και έναν παραλληλισμό με την απόφαση του να μην υπάρχουν προσκλήσεις επίσημων και κανείς από τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου να μην καθίσει στην πρώτη σειρά, αλλά στον εξώστη, σημείωσε «Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους, αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στην πρώτη θέση για κανέναν».

Η κριτική του ήταν ιδιαιτέρως σκληρή: «Σήμερα, δυστυχώς, αυτό που κυριαρχεί στον προοδευτικό χώρο, το λέω με μεγάλη λύπη, δεν είναι η έγνοια για την παραγωγή εναλλακτικού σχεδίου, ούτε καν η αγωνία για την αλλαγή της σημερινής διακυβέρνησης. Αλλά η έγνοια και η αγωνία για το ποιος θα είναι πρώτος στο χωριό. Η εικόνα είναι δυσάρεστη και αποκαρδιωτική. Γιατί πρόκειται για μια εικόνα κατακερματισμού και ιδιοτέλειας, που αναπαράγει και πολλαπλασιάζει την κοινωνική απογοήτευση. Και βοηθά την κυβέρνηση να συντηρεί τον βάλτο». Ο Αλέξης Τσίπρας συνέχισε ανεβάζοντας τους τόνους: «Κόμματα περίκλειστα στην αυταρέσκεια τους και ηγεσίες που δίνουν την αίσθηση ότι λίγο τους απασχολεί αν η σημερινή κυβέρνηση κερδίσει και μια τρίτη τετραετία. Αρκεί να είναι στις θέσεις τους. Και για όσους τις αμφισβητούν, το ίδιο. Αρκεί να τους δοθεί η ευκαιρία αργότερα, να γίνουν αυτοί οι πρώτοι στο χωριό».

Ήταν ένα σαφές μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για τη διαχωριστική γραμμή που θέλει να βάλει με το παρελθόν με πολλούς, ωστόσο να αναρωτιούνται πως θα προχωρήσει χωρίς να έχει αρκετά έμπειρα πολιτικά στελέχη στο πλευρό του. Ερωτήματα προκλήθηκαν επίσης κατά πόσο με τη χθεσινή του παρέμβαση απέκλεισε τους πάντες με τους οποίους είχε συνεργαστεί στο παρελθόν. Δεν άφησε ασχολίαστα και τα σενάρια που θέλουν τις κοινοβουλευτικές ομάδες ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς να βρίσκονται κοντά τονίζοντας: «Η κοινωνία, όμως δε νοιάζεται για αυτό. Για τα άγχη, τους εγωισμούς, τις φιλοδοξίες, τις αποσκιρτήσεις, τις μεταπηδήσεις. Ούτε συγκινείται από πρόχειρες, καθυστερημένες και όψιμες συγκολλήσεις, κινήσεις μικροκομματικής επιβίωσης. Η κοινωνία νοιάζεται και αγωνία για εναλλακτική προοπτική. Η κοινωνία νοιάζεται να σταματήσει το καθεστώς ολιγαρχίας».

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης, και μίλησε για αυτοοργάνωση και για φρέσκια πνοή που θα παρασύρει τις αδρανείς γραφειοκρατίες. «Μέσα από τη συμμετοχή του καθένα και της καθεμιάς, τις μικρές ή μεγάλες πρωτοβουλίες, να χτίσουμε όλοι μαζί ένα μεγάλο κίνημα, ικανό να δώσει πολιτική υπόσταση στο πλειοψηφικό πια αίτημα: ποιο είναι αυτό; Αυτό που λένε οι πολίτες και τους ακούτε “Δεν πάει άλλο!” Ναι δεν πάει άλλο, αυτό το μήνυμα να κατανοήσουμε για δράση μας. Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη! Και μπορούμε!”. Αναφέρθηκε στην ανάγκη νέας μεταπολίτευσης προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες αυτοργάνωσης από τη βάση. Υποστήριξε πως πρέπει «να οργανώσουμε σε κάθε πόλη, γειτονιά, περιοχή, χώρο εργασίας ή φοίτησης, πρωτοβουλίες επανίδρυσης, δικαιοσύνης και αλλαγής».

Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για ένα «νέο πολιτικο Big Bang που θα αναδιατάξει ριζικά τους σημερινούς πολιτικούς συσχετισμούς και θα φέρει στο προσκήνιο νέους πολιτικούς σχηματισμούς». Ακόμα έκανε λόγο για την ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης.

Στην ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το 2015 και δήλωσε περήφανος για το έργο της επισημαίνοντας ότι «η δική μας κυβέρνηση ήταν η εντιμότερη κυβέρνηση στη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου. Και αυτό δε ξεγράφει».

Στην εκδήλωση βρέθηκαν είκοσι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και εννέα από τη Νέα Αριστερά. Την παρουσίαση παρακολούθησε επίσης ο Γιάννης Δραγασάκης και η Λούκα Κατσέλη. Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της τα τελευταία χρόνια, αναφερόμενος στα θέματα της οικονομίας και της κοινωνίας. «Και αυτοί τι έκαναν, παραλαμβάνοντας εκ νέου το τιμόνι του σκάφους σε ήρεμα νερά, με επισκευασμένο το σκαρί και διορθωμένο το κατάρτι; Τι απέγιναν οι κόποι και οι θυσίες του λαού μας; Ποια είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής τους μετά από έξι και πλέον χρόνια; Πίσω στο βάλτο! Αυτό έκαναν, με τη βαλκανική εκδοχή των trickle-down economics που επέβαλαν. Καθήλωσαν τη χώρα στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε όλους τους κρίσιμους τομείς».

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης και στα ζητήματα της καθημερινότητας συνεχίζοντας την κριτική προς το Μαξίμου: «Η ελληνική κοινωνία ασφυκτιά μέσα σε μια ατμόσφαιρα πρωτοφανούς και γενικευμένης διαφθοράς, παράλυσης του κράτους δικαίου, ατιμωρησίας των ισχυρών, έκπτωσης της Δικαιοσύνης και των θεσμών ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας. Η τοξικότητα των υποκλοπών, η δυσωδία του ΟΠΕΚΕΠΕ, και η έλλειψη οξυγόνου στο έγκλημα των Τεμπών, είναι τα πιο πρόσφατα δείγματα αυτής της μολυσμένης ατμόσφαιρας. Και όλα αυτά μαζί, σε ένα πράγμα συνηγορούν: Ότι δεν έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει λάθος. Έχουμε μια λάθος κυβέρνηση».

