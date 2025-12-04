Close Menu
    Ανάρτηση Γεωργιάδη για παρουσίαση «Ιθάκης»: «Χρειάζονταν τόση φασαρία για να απαλλαγούν από τον Παύλο;»

    Τις παρουσίες και τις απουσίες στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο «Παλλάς» σχολίασε με αιχμηρό τρόπο ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσω των social media.

    Ο υπουργός Υγείας, αναφερόμενος σε όσους προσήλθαν, σημείωσε: «Ακόμη και η Κατερίνα Παπακώστα, πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ, ήταν παρούσα στην παρουσίαση».

    Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην απουσία του Παύλου Πολάκη, θέτοντας το ερώτημα: «Χρειάζονταν τόση φασαρία για να απαλλαγούν από τον Παύλο;»

    Όλη η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

    «Βλέποντας σήμερα τα πλάνα από την χθεσινή παρουσίαση του βιβλίου “Ιθάκη” του @atsipras και παρατηρώντας ποιοι πήγαν και ποιοι όχι, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα: Ακόμη και η κα Κατερίνα Παπακώστα από τους πρώην ΑΝΕΛ ήταν εκεί. Ο μόνος που έλειπε τελικά ήταν ο @pavpol2222. Αναρωτιέμαι, χρειαζόταν τόση φασαρία απλά για να απαλλαγούν από τον Παύλο; Κατά τα λοιπά, ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023, που έλαβε 17,7%, ήταν και ουδείς άλλος!»

    — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 4, 2025

