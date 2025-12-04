Βαρουφάκης:-Ο-Τσίπρας-έκανε-οντισιόν-στη-σκηνή-του-Παλλάς-με-τον-ίδιο-θίασο

Αιχμηρά σχόλια για τον Αλέξη Τσίπρα και την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», στο Παλλάς, έκανε ο Γιάνης Βαρουφάκης, αναφερόμενος σε «οντισιόν με τον ίδιο θίασο».

«Έγραψε 750 ερωτικό γράμμα στην ολιγαρχία, τώρα έκανε και οντισιόν στο Παλλάς, για να του ξαναδώσουν τον ρόλο ενός εκ των δύο δελφίνων της εξουσίας, εκ μέρους της ολιγαρχίας», ανέφερε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ 25, μιλώντας στο Kontra News.

Όπως σημείωσε: «Θέλει να γίνεται ένα παιχνίδι, μια εναλλαγή μεταξύ δύο προσώπων, αυτό που λέγαμε κάποτε δικομματισμό».

Για τις παρουσίες των πρώην συντρόφων του στο Παλλάς, σχολίασε πως: «Έμαθα ότι ήταν όλος ο θίασος που διέλυσε ο κ. Τσίπρας. Η κ. Αχτσιόγλου, ο κ. Φάμελλος, ο κ. Χαρίτσης. Το ερώτημα είναι γιατί διέλυσε τον θίασο; Για να τον ξαναστήσει λειψό;».

«Να δούμε το κόμμα το οποίο θα φτιάξει τι θα πει», σημείωσε ενώ σχολίασε πως το «σουφλέ δεν μπορεί να φουσκώσει για δεύτερη φορά».

