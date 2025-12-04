ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ:-Επικεφαλής-νομικός-σύμβουλος-και-γενικός-διευθυντής-νομικών-υποθέσεων-ο-Γ.-Κουρνιώτης

Ο κ. Κουρνιώτης αναλαμβάνει τον συντονισμό, την οργάνωση και τη διοίκηση όλων των νομικών υπηρεσιών του Ομίλου

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι ο Γιάννης Κουρνιώτης είναι ο νέος Επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων & Εταιρικής Διακυβέρνησης (Group General Counsel and General Director for Legal Affairs & Corporate Governance).

Ο κ. Κουρνιώτης αναλαμβάνει τον συντονισμό, την οργάνωση και τη διοίκηση όλων των νομικών υπηρεσιών του Ομίλου, καθώς και τη διαμόρφωση της νομικής στρατηγικής και του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες όπου ο Όμιλος δραστηριοποιείται.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, ηγήθηκε των τμημάτων Χρηματοδότησης & Ανάπτυξης Έργων και Ενέργειας, ως δικηγόρος–εταίρος (partner) σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες της χώρας, έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον διακεκριμένους ειδικούς στους παραπάνω τομείς στην ελληνική αγορά. Κατατάσσεται συστηματικά σε όλους τους εξέχοντες διεθνείς νομικούς οδηγούς, όπως οι Chambers, IFLR και Legal 500, ως κορυφαίος επαγγελματίας (leading individual) στους τομείς του τραπεζικού δικαίου, της χρηματοδότησης και ανάπτυξης έργων και της ενέργειας.

Ο Γιάννης Κουρνιώτης διαθέτει ιδιαίτερα εκτεταμένη εμπειρία σε έργα υποδομών και ενέργειας, σε δημόσια έργα, δημόσιες συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έχοντας παράσχει νομική υποστήριξη σε όλους τους εμπλεκόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου.

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, διαθέτει παράλληλα ένα στιβαρό οικονομικό και επιχειρηματικό υπόβαθρο, ως κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (full-time MBA) από το Πανεπιστήμιο Strathclyde, μεταπτυχιακής πιστοποίησης στο Φορολογικό Δίκαιο από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος (LL.M.) στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Πανεπιστήμιο Leicester. Επιπλέον, κατέχει δίπλωμα ανωτέρων σπουδών (CAS) στη διαιτησία από την Swiss Arbitration Academy, το Πανεπιστήμιο Lucerne και το Πανεπιστήμιο Neuchâtel. Είναι πιστοποιημένος διαπραγματευτής ενέργειας και φυσικού αερίου στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Έχει άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, καθώς και πολύ καλή γνώση της γερμανικής.