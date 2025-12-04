Close Menu
    Thursday, December 4
    ΔΥΠΑ:-Αιτήσεις-για-το-ειδικό-πρόγραμμα-απασχόλησης-150-πρώην-εργαζομένων-στα-Ναυπηγεία-Ελευσίνας
    Οικονομία 1 Min Read

    Αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 11:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 150 ανέργων, πρώην εργαζομένων της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.», που υλοποιεί η ΔΥΠΑ.

    Το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση και στοχευμένη στήριξη των συγκεκριμένων εργαζομένων, ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μέσα από θέσεις στο δημόσιο τομέα.

    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι:

    • εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ
    • πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας, με αποχώρηση μετά την 1η/03/2024 (οικειοθελής ή με καταγγελία σύμβασης)
    • με συμπληρωμένο τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και ολοκληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

    Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για 12 μήνες σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, με μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές έως 1.200 ευρώ.

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00.

    Τρόπος υποβολής

    Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

    Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει 1 έως 3 Φορείς Υποδοχής / Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

    Κριτήρια κατάταξης

    • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
    • Ετήσιο εισόδημα (φορολογικό έτος 2024)
    • Ηλικία
    • Αριθμός ανήλικων τέκνων
    • Ανήλικα τέκνα ΑμεΑ

    Η επιλογή γίνεται μέσω μοριοδότησης και αυτοματοποιημένου συστήματος κατάταξης & ελέγχου δικαιολογητικών.

    Προϋπολογισμός

    Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 5.500.000 ευρώ.

    Πληροφορίες: Αναλυτικές λεπτομέρειες και οδηγίες υποβολής είναι διαθέσιμες στο www.dypa.gov.gr

