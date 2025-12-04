ΔΥΠΑ:-Αιτήσεις-για-το-ειδικό-πρόγραμμα-απασχόλησης-150-πρώην-εργαζομένων-στα-Ναυπηγεία-Ελευσίνας

Αύριο, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 11:00, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 150 ανέργων, πρώην εργαζομένων της εταιρείας «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας Α.Ε.», που υλοποιεί η ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση και στοχευμένη στήριξη των συγκεκριμένων εργαζομένων, ώστε να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μέσα από θέσεις στο δημόσιο τομέα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι:

εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ

πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας, με αποχώρηση μετά την 1η/03/2024 (οικειοθελής ή με καταγγελία σύμβασης)

με συμπληρωμένο τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και ολοκληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για 12 μήνες σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, με μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές έως 1.200 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00.

Τρόπος υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει 1 έως 3 Φορείς Υποδοχής / Υπηρεσίες Τοποθέτησης.

Κριτήρια κατάταξης

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

Ετήσιο εισόδημα (φορολογικό έτος 2024)

Ηλικία

Αριθμός ανήλικων τέκνων

Ανήλικα τέκνα ΑμεΑ

Η επιλογή γίνεται μέσω μοριοδότησης και αυτοματοποιημένου συστήματος κατάταξης & ελέγχου δικαιολογητικών.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 5.500.000 ευρώ.

Πληροφορίες: Αναλυτικές λεπτομέρειες και οδηγίες υποβολής είναι διαθέσιμες στο www.dypa.gov.gr