Ενισχύει-το-«οπλοστάσιο»-ο-Μουσικός-Οίκος-Νάκα

Τη διεύρυνση της προσφερόμενης προϊοντικής της γκάμας έχει θέσει ως στόχο η Μουσικός Οίκος Νάκα, έτσι ώστε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της και μάλιστα δύο-τρία νέα brand names αναμένεται να προστεθούν στο «οπλοστάσιο» της εισηγμένης εταιρείας μέσα στο 2026.

Πέραν αυτού -και παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει η εγχώρια αγορά λόγω των επιπτώσεων που προκαλεί ο πληθωρισμός στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών- πολύ ικανοποιητική είναι η πορεία του ωδείου που λειτουργεί η εταιρεία, με αποτέλεσμα τις πολλές νέες εγγραφές και την αύξηση του αριθμού των σπουδαστών κατά 7% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Επιπλέον, κινήσεις γίνονται προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω και οι ηλεκτρονικές πωλήσεις της εταιρείας (κυμαίνονται γύρω στο 18% έως 20% των συνολικών) μέσα από την αναβάθμιση του e-shop,.

Αυτά δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γεώργιος Νάκας στο πλαίσιο της χθεσινής ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης, όπου -εκτός των άλλων- ψηφίστηκε η διανομή μερίσματος ύψους 0,23 ευρώ ανά μετοχή (0,2185 ευρώ μετά την παρακράτηση του φόρου).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, ο κύκλος εργασιών της οικονομικής χρήσης που ολοκληρώνεται στις 30/6/2026 θα κυμανθεί σε ελαφρά υψηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο της προηγούμενης δωδεκάμηνης περιόδου, με την κερδοφορία να διατηρείται σταθερή.

Κατά τη χρήση που έληξε στις 30/6/2025, η Μουσικός Οίκος Νάκα αύξησε τον κύκλο εργασιών της από τα 27,7 στα 28,1 εκατ. ευρώ, ενώ στα ίδια περίπου επίπεδα κινήθηκαν τόσο τα λειτουργικά αποτελέσματα (ΕΒΙΤ, από 2,765 σε 2,703 εκατ. ευρώ) όσο και τα καθαρά κέρδη από το 1,74 στο 1,746 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στις 30/6/2025 στα 19,223 εκατ. ευρώ.

Η άριστη ρευστότητα της εισηγμένης επιτρέπει στη διοίκησή της να προτείνει κάθε χρόνο τη διανομή στους μετόχους είτε ενός πολύ υψηλού ποσοστού των ετήσιων κερδών της, είτε και ορισμένες φορές ποσά που υπερβαίνουν την καθαρή κερδοφορία. Η χθεσινή απόφαση για διανομή μερίσματος ύψους 0,23 ευρώ ανά μετοχή οδηγεί σε ένα payout ratio της τάξεως του… 83,5%.