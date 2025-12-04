Ευρωαγορές:-Ήπια-κέρδη-με-το-βλέμμα-στις-γεωπολιτικές-εξελίξεις

Σε θετικό έδαφος, κατά κύριο λόγο, άνοιξαν την Πέμπτη (4/12) οι ευρωαγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να διαπραγματεύεται στις 578.08 μονάδες, κερδίζοντας 0,31%.

Οι επιμέρους βασικοί δείκτες κινούνται μεικτά, με τον DAX να κερδίζει 0,63% στις 23.831,03 μονάδες, τον βρετανικό FTSE να υποχωρεί κατά 0,11% στις 9.681,95 μονάδες και τον γαλλικό CAC να ενισχύεται κατά 0,31% στις 8.112,35.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ σημειώνει οριακά κέρδη της τάξης του 0,04% στις 43.399 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύεται κατά 0,42% στις 16.655,85 μονάδες.

Η σημερινή συνεδρίαση έρχεται μετά από μία συνεδρίαση κατά την οποία οι εταιρείες ένδυσης βρέθηκαν στα άκρα του δείκτη. Η Inditex, μητρική της Zara, ηγήθηκε του δείκτη αφού ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου, κλείνοντας τη συνεδρίαση με άνοδο 10%. Σήμερα (4/12) άνοιξε με ενισχυόμενη κατά 0,2%.

Η Hugo Boss, αντίθετα, υποχώρησε 10% στην προηγούμενη συνεδρίαση μετά την υποβάθμιση των προβλέψεών της.

Η Volvo Cars την Τετάρτη ανακοίνωσε πτώση 10% στις πωλήσεις του Νοεμβρίου σε ετήσια βάση. Πούλησε 60.244 αυτοκίνητα τον Νοέμβριο και είδε ανάπτυξη μόνο στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της, κάτι που ο επικεφαλής εμπορικός διευθυντής Erik Severinson χαρακτήρισε «ενθαρρυντικό», παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις στις ΗΠΑ παραμένουν «υποτονικές» μετά τη λήξη των φορολογικών κινήτρων για ηλεκτρικά οχήματα.

Οι μετοχές της Stellantis ενισχύθηκαν κατά 0,4%, επεκτείνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, αφού η ελβετική επενδυτική τράπεζα UBS αναβάθμισε τη μετοχή σε “Buy” και συμβούλευσε τους επενδυτές να ποντάρουν στην «αμερικανική επαναφορά» της εταιρείας. Η UBS ανέφερε ότι αναμένει η Stellantis να ανακτήσει μερίδιο αγοράς κατά περίπου 120 μονάδες βάσης το 2026, προσθέτοντας ότι ο κατασκευαστής αυτοκινήτων θα επωφεληθεί επίσης από χαλαρότερα πρότυπα εκπομπών στις ΗΠΑ και εσωτερικά μέτρα μείωσης κόστους.

Εν τω μεταξύ, το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι στραμμένο και στις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων Ουκρανίας – Ρωσίας, οι οποίες συνεχίζονται με τον επικεφαλής του ουκρανικού συμβουλίου εθνικής ασφάλειας, Ρουστέμ Ουμέροφ, να αναμένεται να συναντήσει τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ για συνομιλίες στο Μαϊάμι σήμερα.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, βρίσκεται στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο Γάλλος ηγέτης αναμένεται να πιέσει τον Κινέζο ομόλογό του να κάνει περισσότερα για να συνεργαστεί σε μια λύση για την Ουκρανία.

Στα σημαντικά μάκρο, αναμένονται σήμερα αρκετές ανακοινώσεις δεδομένων, όπως ο ευρωπαϊκός δείκτης HCOB Construction PMI, οι λιανικές πωλήσεις, και οι πωλήσεις αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.