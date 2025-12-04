ΗΠΑ:-Μειώθηκαν-οι-απολύσεις-τον-Νοέμβριο,-αλλά-παραμένουν-οι-υψηλότερες-από-το-2022

Μειώθηκαν οι απολύσεις στις αμερικανικές εταιρείες, μετά την αύξηση που σημειώθηκε τον Οκτώβριο, ωστόσο παρέμειναν σε υψηλό τριετίας για τον Νοέμβριο.

Μειώθηκαν οι απολύσεις στις αμερικανικές εταιρείες τον περασμένο μήνα, μετά την αύξηση που σημειώθηκε τον Οκτώβριο, ωστόσο παρέμειναν σε υψηλό τριετίας για τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας outplacement Challenger, Gray & Christmas.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες ανακοίνωσαν 71.321 απολύσεις τον περασμένο μήνα, περίπου ο μισός από τον συνολικό αριθμό του προηγούμενου μήνα, ο οποίος κατέγραψε τις περισσότερες απολύσεις για οποιονδήποτε Οκτώβριο των τελευταίων 20 ετών, όπως αναφέρει το -.

«Τα σχέδια απολύσεων μειώθηκαν τον περασμένο μήνα, κάτι που είναι σίγουρα ένα θετικό σημάδι», δήλωσε ο Άντι Τσάλεντζερ, διευθυντής εσόδων της εταιρείας. Ωστόσο, ο αριθμός ήταν αυξημένος κατά 24% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο και ήταν μόλις η τρίτη φορά από το 2008 που οι προγραμματισμένες περικοπές θέσεων εργασίας για τον Νοέμβριο ξεπέρασαν τις 70.000, συμπλήρωσε.

Αυτή είναι μία από τις τελευταίες εκθέσεις για την αγορά εργασίας που θα εξετάσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ πριν από την τελική συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα, με τους επενδυτές να στοιχηματίζουν σε μεγάλο βαθμό ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μειώσουν ξανά τα επιτόκια. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι σπάνια έχουν διαφωνήσει τόσο πολύ σχετικά με την πορεία της πολιτικής, καθώς πολλοί εξακολουθούν να προτιμούν να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για να κρατήσουν τον πληθωρισμό υπό έλεγχο.

Εκτός από τις αυξανόμενες ανακοινώσεις απολύσεων, οι προθέσεις πρόσληψης έχουν μειωθεί κατά 35% φέτος σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με την έκθεση. Τα σχέδια προσλήψεων από την αρχή του έτους είναι τα χαμηλότερα από το 2010. Αυτό περιλαμβάνει τις εποχιακές προσλήψεις, και ο Τσάλεντζερ ανέφερε ότι δεν ανακοινώθηκαν νέα σχέδια πρόσληψης για τις διακοπές τον περασμένο μήνα.

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών ηγήθηκε των προγραμματισμένων απολύσεων τον Νοέμβριο, κυρίως λόγω της Verizon Communications Inc. Οι ανακοινώσεις απολύσεων στους τομείς της τεχνολογίας, των τροφίμων και των υπηρεσιών ήταν επίσης αυξημένες, με πολλές εταιρείες να επικαλούνται αναδιοργάνωση και οικονομικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ADP Research που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, οι αμερικανικές εταιρείες προχώρησαν τον Νοέμβριο στις μεγαλύτερες απολύσεις των τελευταίων δύο ετών, με τις μικρές επιχειρήσεις να πρωτοστατούν στις περικοπές. Η Revelio Labs θα δημοσιεύσει επίσης μια έκθεση για την αγορά εργασίας την Πέμπτη, καθώς οι οικονομολόγοι στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα στοιχεία του ιδιωτικού τομέα, δεδομένου ότι οι επίσημες εκθέσεις έχουν καθυστερήσει λόγω του shutdown.

Η έκθεση για την απασχόληση του Νοεμβρίου από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, η οποία αρχικά επρόκειτο να δημοσιευθεί στις 5 Δεκεμβρίου, θα δημοσιευθεί τώρα στις 16 Δεκεμβρίου, καθώς η συλλογή δεδομένων διακόπηκε κατά τη διάρκεια του ρεκόρ shutdown της κυβέρνησης.