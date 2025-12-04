ΗΠΑ:-Σε-χαμηλό-άνω-των-3-ετών-τα-νέα-επιδόματα-ανεργίας

Το γεγονός αυτό υποδεικνύει οι εργοδότες εξακολουθούν να διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τους εργαζομένους τους παρά το κύμα πρόσφατων ανακοινώσεων απολύσεων.

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών μειώθηκαν οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδεικνύοντας ότι οι εργοδότες εξακολουθούν να διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τους εργαζομένους τους παρά το κύμα πρόσφατων ανακοινώσεων απολύσεων.

Ειδικότερα, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 29 Νοεμβρίου υποβλήθηκαν μόλις 191.000 νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας, αριθμός μειωμένος κατά 27.000 από τον αντίστοιχο της εβδομάδας που είχε προηγηθεί. Το ποσοστό ήταν κάτω από όλες τις εκτιμήσεις των αναλυτών του -.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των νέων αιτήσεων, μια μέτρηση που βοηθά στην εξομάλυνση της μεταβλητότητας, μειώθηκε στις 214.750 την περασμένη εβδομάδα. Αυτός είναι ο χαμηλότερος από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας.

Ο αριθμός των ατόμων που συνεχίζουν να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας έπειτα από μία πρώτη εβδομάδα μειώθηκε οριακά μόνο κατά 4.000 σε 1,939 εκατ. κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 22 Νοεμβρίου, παραμένοντας κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021.

Σημειώνεται ότι η μέτρηση αφορά την εβδομάδα του εορτασμού της Ημέρας των Ευχαριστιών, με τις εορταστικές περιόδους να είθισται να εμφανίζουν αρκετή μεταβλητότητα και χαμηλά επίπεδα απολύσεων.

Την Τετάρτη, η ADP ανέφερε απροσδόκητη μείωση 32.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον ΗΠΑ στο σύνολο του Νοεμβρίου, τη μεγαλύτερη από τον Μάρτιο του 2023, γεγονός που ενέτεινε τον φόβο των αναλυτών για την πορεία της αγοράς εργασίας.