Η-Αυστρία-θα-δαπανήσει-584-εκατ.-δολάρια-από-τα-αποθεματικά-κρατικών-εταιρειών-για-τη-μείωση-του-ενεργειακού-κόστους

Η κυβέρνηση της Αυστρίας σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει ένα πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ (584 εκατομμύρια δολάρια) για τη μείωση του ενεργειακού κόστους χρησιμοποιώντας ειδικές κατανομές και αποθεματικά κρατικών εταιρειών, ανέφερε την Πέμπτη.

200 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από αποθεματικά της εταιρείας ακινήτων BIG, 200 εκατομμύρια ευρώ από τον ενεργειακό όμιλο Verbund και 100 εκατομμύρια ευρώ από προηγουμένως αδιανέμητα κέρδη της εταιρείας χαρτοφυλακίου OBAG, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομίας.

Στόχος είναι να φέρει αισθητή ανακούφιση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, δήλωσε ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Το οικονομικό πακέτο ακολουθεί έναν προγραμματισμένο νόμο για φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια, ο οποίος δεν έχει ακόμη εγκριθεί.

Η Verbund έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προτείνει ειδικό μέρισμα περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ για το 2025 στην ετήσια γενική συνέλευση, εκ των οποίων περίπου 200 εκατομμύρια θα διατεθούν στην κυβέρνηση, η οποία κατέχει το 51% της εταιρείας.

- Reuters