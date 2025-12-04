Η Ρωσία εξακολουθεί να εξάγει άφθονο πετρέλαιο αλλά με σημαντικά λιγότερα κέρδη – Επηρεάζουν οι ουκρανικές επιθέσεις με drones;

Οι πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας εξακολουθούν να μεταφέρουν σχεδόν την ίδια ποσότητα πετρελαίου, μετά την επιβολή κυρώσεων από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε δύο ρωσικούς ενεργειακούς κολοσσούς, ωστόσο, τα κέρδη της χώρας από την ενέργεια μειώνονται σημαντικά, σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Οκτωβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσεων κατά των δύο μεγαλύτερων παραγωγών πετρελαίου της Ρωσίας, Lukoil και Rosneft. Οι αλλαγές αυτές μείωσαν τις θαλάσσιες μεταφορές από αυτές τις εταιρείες κατά 42%, σε περίπου 1,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Ωστόσο, οι συνολικές εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας μειώθηκαν κατά μόλις 100.000 βαρέλια την ημέρα μετά την έναρξη ισχύος των κυρώσεων. Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία ανακατηύθυνε γρήγορα τις αποστολές μέσω μικρότερων παραγωγών που δεν βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων.

«Τα ρωσικά δίκτυα εμπορίας πετρελαίου αναδιοργανώνονται γρήγορα, αλλά τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας μειώθηκαν», έγραψαν αναλυτές της Goldman Sachs σε σημείωμά τους.

Πάντως πίσω από τη σταθερή ροή βαρελιών κρύβεται μια σημανική οικονομική πίεση που ασκείται στη Μόσχα. Τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου, υπολογισμένα σε ρούβλια, έχουν μειωθεί κατά 50% φέτος, σύμφωνα με την ανάλυση της Goldman. Ετσι, ενώ ισοδυναμούσαν στο 7,6% του ΑΕΠ, έχουν πέσει στο 3,7%.

Η έκθεση της Goldman Sachs συνέπεσε με την ανακοίνωση από το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών ότι τα έσοδα από φόρους πετρελαίου και φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά 34% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, γεγονός που υπογραμμίζει τη δημοσιονομική πίεση.

Ο περιορισμός των εσόδων αποδίδεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, από το ισχυρότερο ρούβλι και την πτώση των τιμών του μπρεντ μέχρι τις μεγαλύτερες εκπτώσεις που εφαρμόζονται στο ρωσικό αργό καθώς οι αγοραστές απαιτούν σημαντική μείωση των τιμών για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο κυρώσεων.

Η κατάσταση αυτή εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία. Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο παραδοσιακά αντιπροσώπευαν πάνω από το ένα τρίτο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας και η ενέργεια παραμένει μία από τις σημαντικότερες πηγές χρηματοδότησης της χώρας.

Επηρεάζουν οι ουκρανικές επιθέσεις με drones;

Και όλα αυτά έρχονται σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή καθώς το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις του με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, μια τάση που η Goldman Sachs διακρίνει πως ενέχει αυξανόμενο γεωπολιτικό κίνδυνο.

Παρά τις ουκρανικές επιθέσεις με drones, οι τιμές του μπρεντ δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι αγορές δεν πιστεύουν ότι η ρωσική προσφορά αργού βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο – μια δυναμική που διατηρεί τις παγκόσμιες τιμές χαμηλά και τα έσοδα της Ρωσίας ακόμη χαμηλότερα.