Η συσσώρευση ενέργειας στην αγορά προμηνύει ένα επόμενο βήμα υψηλής εμβέλειας

Ο Γενικός Δείκτης μπαίνει σε μια περίοδο που δύσκολα συγκρίνεται με οτιδήποτε έχουμε ζήσει τα τελευταία είκοσι χρόνια. Το μακροχρόνιο διάγραμμα των ανά 55 ημερών candlestick αποτυπώνει μια αλλαγή μεγέθους, μια μετάβαση από έναν παρατεταμένο κύκλο κόπωσης και πλαγιοκαθοδικής πορείας σε μια φάση όπου οι δυνάμεις της αγοράς ανασυντάσσονται με εντελώς πλέον διαφορετική δυναμική. Η υπέρβαση των 1.450 μονάδων και στη συνέχεια των 1.945 μονάδων λειτουργεί σαν σημείο σημαντικής καμπής που χωρίζει τη μακρά περίοδο αδράνειας από το τρέχον ανοδικό momentum.

Πρόκειται για δύο περιοχές που στάθηκαν επί χρόνια ως σημείο αναστροφής, απορροφώντας κάθε ανοδική προσπάθεια και διακόπτοντας κάθε απόπειρα διαφυγής από το 14ετές εύρος των 420–1.450 μονάδων που κρατούσε την αγορά σε έναν επίμονο κύκλο ταλαιπωρίας. Το γεγονός ότι πλέον αυτές οι “ιστορικές” αντιστάσεις έχουν περάσει στο παρελθόν συνδέεται χρονικά με τη βελτίωση της πιστοληπτικής θέσης της χώρας, την αναδιοργάνωση του τραπεζικού συστήματος, την έντονη κερδοφορία των εισηγμένων και –κυρίως– με την ενσωμάτωση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στη θεσμική αρχιτεκτονική της Euronext.

Στο διάγραμμα, η πορεία του δείκτη εξελίσσεται μέσα σε μια ανοδική δομή που δείχνει ότι η αγορά έχει σταθεροποιήσει μια γραμμή στήριξης στην οποία επανέρχεται με συνέπεια κάθε φορά που δοκιμάζεται. Από τα μέσα του 2020 μέχρι σήμερα σχηματίζεται ένα ανοδικό σώμα τιμών που παραμένει σε τροχιά ενίσχυσης υπό την κατεύθυνση του ανοδικού στροφέα “S”, με τις διορθώσεις να απορροφώνται χωρίς να αλλάζει η κατεύθυνση του ευρύτερου κύκλου.

Το Keltner Channel λειτουργεί σαν “στέγη” της κίνησης, δείχνοντας ότι τα υψηλά και τα χαμηλά της αγοράς ανεβαίνουν σκαλοπάτι-σκαλοπάτι, θυμίζοντας περιόδους όπου ξεκινούν μεγάλοι ανοδικοί κύκλοι και όχι φάσεις εξάντλησης. Η διάταξη των candlesticks, η σταθερή αναρρίχηση από τα πολυετή χαμηλά και ο τρόπος με τον οποίο οι πιέσεις απορροφώνται πριν εξελιχθούν σε κάτι βαθύτερο δημιουργούν ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε αγορές που μπαίνουν σε νέα εποχή και όχι σε αγορές που έχουν ολοκληρώσει τη διαδρομή τους.

Για το 2026, η εικόνα που προκύπτει έχει ήδη αποκρυσταλλωθεί. Η περιοχή των 1.900 με 2.000 μονάδων, που παλαιότερα αποτελούσε το μεγαλύτερο εμπόδιο της δεκαπενταετίας, μετατρέπεται πλέον σε δομική στήριξη. Η αγορά δείχνει ότι θέλει να κινηθεί προς την επόμενη ζώνη τιμών, αυτή που περνά κοντά στα υψηλά του 2009 ανάμεσα στις 2.932 με 2.900 μονάδες.

Το διάγραμμα βρίσκει ξανά αυτή την περιοχή ως φυσική συνέχεια του κύματος που ξεκίνησε από τις 550 μονάδες το 2020 και επιταχύνεται με κάθε τρίμηνο εταιρικών αποτελεσμάτων. Η εδραίωση πάνω από τις 2.000 μονάδες υπογραμμίζει τη μετάβαση σε μια αγορά που έχει απορροφήσει τους φόβους της προηγούμενης περιόδου και λειτουργεί πλέον με σταθερό, θεσμικά θωρακισμένο βηματισμό.

Η σημαντική διαφορά σε σχέση με κάθε άλλη ανοδική περίοδο είναι πως αυτή τη φορά η ελληνική αγορά στηρίζεται σε δύο ιστορικούς καταλύτες που αλλάζουν την ισορροπία των κεφαλαίων. Ο πρώτος είναι η μετάβαση στις ανεπτυγμένες αγορές. Ο δεύτερος, η ένταξη στην Euronext. Αυτά τα δύο γεγονότα δημιουργούν έναν εντελώς καινούριο μηχανισμό ζήτησης.

Θα επαναλάβω για μια ακόμα φορά ότι μέχρι σήμερα, η Ελλάδα είχε να κάνει κυρίως με κεφάλαια που κινούνταν μεταξύ αναδυόμενων, κεφάλαια που μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση απότομα, ανάλογα με τις παγκόσμιες ροές ρευστότητας. Με την αναβάθμιση, η Ελλάδα περνάει στη σφαίρα των long-only ευρωπαϊκών χαρτοφυλακίων, αυτών που επενδύουν με σταθερότητα και με ορίζοντα ετών. Η παρουσία τέτοιων κεφαλαίων μεταβάλλει το προφίλ όλης της αγοράς. Οι εισροές είναι περισσότερες, πιο σταθερές, πιο προβλέψιμες και κυρίως πιο ανθεκτικές στις διακυμάνσεις.

Η Euronext, από την άλλη, επιδρά σαν θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται η νέα εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ενοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων, του rulebook, του εποπτικού μοντέλου και των διαδικασιών settlement τοποθετεί την ελληνική αγορά στο υψηλότερο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό πλαίσιο.

Αυτό σημαίνει ότι ένας επενδυτής που θέλει να αγοράσει ελληνικές μετοχές δεν αντιμετωπίζει πλέον μια αγορά με ιδιαιτερότητες, αλλά ένα κέντρο πλήρως ομογενοποιημένο με τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και αυτό δεν επηρεάζει μόνο τους ξένους θεσμικούς· επηρεάζει και την ψυχολογία του εγχώριου επενδυτή, ο οποίος βλέπει ότι η Ελλάδα παίζει σε μεγάλο γήπεδο, με κανόνες ευρωπαϊκού επιπέδου και με πρόσβαση σε μεγαλύτερη δεξαμενή κεφαλαίων.

Σε αυτή την εικόνα, η πρόβλεψη για τον Γενικό Δείκτη έως το 2026 και στη συνέχεια έως το 2030 αποτελεί συνέχεια της ανοδικής γεωμετρίας και όχι προσπάθεια υπεραισιόδοξης εκτίμησης. Η ανοδική δομή που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια οδηγεί με φυσική συνέχεια προς τη ζώνη των ιστορικών υψηλών, μια περιοχή που λειτουργεί σαν σημείο έλξης για αγορές που έχουν αφήσει πίσω τους μια μακρά περίοδο συσσώρευσης και εισέρχονται σε φάση αναγέννησης.

Η σταθερή βελτίωση των εταιρικών μεγεθών, η ενίσχυση των τραπεζών, η εξωστρέφεια των ελληνικών ομίλων και η ανοδική τάση των θεσμικών εισροών δημιουργούν το υπόβαθρο για μια πορεία που μπορεί να φέρει τον Γενικό Δείκτη σε επίπεδα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν δύσκολο να προσεγγιστούν. Δεν χρειάζονται υπερβολές ούτε άλματα σκέψης· το ίδιο το διάγραμμα δείχνει ότι η αγορά έχει τη δυναμική να κινηθεί μέσα στην επόμενη πενταετία προς ένα υψηλότερο εύρος τιμών, κοντά στα ιστορικά της όρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η περίοδος του 2026 αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα τεχνικά δεδομένα και οι θεμελιώδεις εξελίξεις συγκλίνουν σε μια ανοδική τροχιά. Η κίνηση του δείκτη μέσα στο ανοδικό κανάλι αφήνει περιθώρια για μια ζώνη τιμών από 2.750 έως 3.050 μονάδες, εύρος που συνδέεται με την πορεία του δείκτη εντός του πολυετούς ανοδικού σχηματισμού και την επίδραση των σταθερών εισροών.

Από το 2026 και μετά, η πενταετία έως το 2030 διαμορφώνεται από τρεις πυλώνες: την είσοδο στις ανεπτυγμένες αγορές, τη θεσμική επίδραση της Euronext και τη βάση τιμών που είχε χτιστεί επί σχεδόν δεκαπέντε χρόνια. Η είσοδος στον πυρήνα των ευρωπαϊκών επενδυτικών ροών, η συμμετοχή σε νέα index families και η σταθερή αναβάθμιση των ελληνικών κλάδων δημιουργούν περιβάλλον στο οποίο η αγορά διατηρεί ανοδικό ρυθμό έως το τέλος της δεκαετίας.

Στο βασικό σενάριο, ο Γενικός Δείκτης έχει τη δυνατότητα να κινηθεί μεταξύ 3.800 και 4.400 μονάδων, περιοχή που συνδέεται με τον ρυθμό ενίσχυσης των εταιρικών αποτελεσμάτων, τη σύγκλιση των αποτιμήσεων με τις ευρωπαϊκές αγορές και την ενίσχυση των θεσμικών εισροών μακράς πνοής.

Αν συνδυαστεί αυτή η εικόνα με το ιστορικό διάγραμμα του δείκτη, προκύπτει ένα αφήγημα που δεν στηρίζεται σε υπερβολές. Η αγορά χτίζει έναν κύκλο με διάρκεια, κεφαλαιακή στήριξη και θεσμικό βάθος. Οι κινήσεις της είναι αποτέλεσμα μιας σταθερής μεταμόρφωσης που εξελίσσεται ταυτόχρονα στο επίπεδο των εταιρικών μεγεθών και στο επίπεδο της ποιότητας των επενδυτών.

Σε αυτή τη νέα περίοδο, ο Γενικός Δείκτης αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετική σύνθεση και διαφορετική θέση στον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό χάρτη. Και αυτό ακριβώς είναι που προσδίδει στο επόμενο διάστημα την προοπτική ενός κύκλου με μεγαλύτερο βάθος και διάρκεια απ’ ό,τι είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες δεκαετίες.

December 4, 2025