Η Nvidia έχει ένα… πρόβλημα με το χρήμα -Είναι πολύ!

Η Nvidia διαθέτει πρωτοφανή ρευστότητα, επενδύει δισεκατομμύρια σε τεχνολογικές εταιρείες, ενισχύει τις επαναγορές μετοχών και διατηρεί ισχυρό ισολογισμό.

Όταν η Nvidia ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα αποκτήσει ποσοστό 2 δισ. δολαρίων στη Synopsys, μια εταιρεία σχεδιασμού μικροτσίπ, ήταν απλώς η πιο πρόσφατη από μια σειρά μεγάλων επενδύσεων που έχει δημοσιοποιήσει φέτος. Η εταιρεία έχει επίσης γνωστοποιήσει την πρόθεσή της για επένδυση 1 δισ. δολαρίων στη Nokia, 5 δισ. στην Intel και 10 δισ. στην Anthropic –συνολικά 18 δισ. δολάρια από αυτές μόνο τις τέσσερις συμφωνίες, χωρίς να υπολογίζονται οι μικρότερες τοποθετήσεις venture capital.

Και αυτά δεν περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δέσμευση όλων: 100 δισ. δολάρια για την αγορά μετοχών της OpenAI μέσα στα επόμενα χρόνια. Για τη συμφωνία αυτή, ωστόσο, δεν υπάρχει ακόμη οριστική σύμβαση, όπως δήλωσε η οικονομική διευθύντρια της Nvidia, Κόλετ Κρες, στο συνέδριο UBS Global Technology and AI.

Το μέγεθος των ποσών είναι εντυπωσιακό, αλλά η Nvidia διαθέτει τα κεφάλαια για να προχωρά σε τέτοιες κινήσεις. Στα τέλη Οκτωβρίου, η εταιρεία είχε 60,6 δισ. δολάρια σε μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, από 13,3 δισ. τον Ιανουάριο του 2023, λίγο μετά την κυκλοφορία του ChatGPT. Εκείνη η κυκλοφορία υπήρξε καθοριστική, μετατρέποντας τα τσιπ της Nvidia σε προϊόν με πρωτοφανή ζήτηση.

Καθώς η Nvidia εξελίχθηκε από κατασκευαστής τεχνολογίας gaming στη μεγαλύτερη εταιρεία των ΗΠΑ ως προς την κεφαλαιοποίηση, ο ισολογισμός της έχει μεταμορφωθεί σε πραγματικό «φρούριο». Οι επενδυτές πλέον αναρωτιούνται τι σκοπεύει να κάνει η εταιρεία με τόσο μεγάλη ρευστότητα. «Καμία εταιρεία δεν έχει αναπτυχθεί με αυτούς τους ρυθμούς», είπε ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά μεγέθη.

Αναλυτές της FactSet προβλέπουν ότι μόνο φέτος η Nvidia θα παράγει 96,85 δισ. δολάρια ελεύθερων ταμειακών ροών, και συνολικά 576 δισ. στα επόμενα τρία χρόνια. Μερικοί αναλυτές θεωρούν ότι η εταιρεία θα έπρεπε να διαθέσει μεγαλύτερο μέρος αυτών σε επαναγορές μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο αύξησε την εξουσιοδότηση για buybacks κατά 60 δισ. τον Αύγουστο, ενώ στους πρώτους εννέα μήνες του έτους δαπάνησε 37 δισ. για επαναγορές και μερίσματα. «Θα συνεχίσουμε τις επαναγορές», επιβεβαίωσε ο Χουάνγκ.

Ωστόσο, η Nvidia δεν περιορίζεται σε αυτά. Ο Χουάνγκ τόνισε ότι η ισχυρή οικονομική της θέση ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών και των προμηθευτών ότι οι μελλοντικές παραγγελίες θα υλοποιηθούν. Η Κρες πρόσθεσε ότι η «μεγαλύτερη προτεραιότητα» της εταιρείας είναι να εξασφαλίζει επαρκή ρευστότητα για την έγκαιρη ανάπτυξη των επόμενων γενιών προϊόντων της, καθώς μεγάλοι προμηθευτές όπως η Foxconn και η Dell συχνά απαιτούν κεφάλαιο κίνησης.

Ο Χουάνγκ χαρακτήρισε τις στρατηγικές επενδύσεις «πολύ σημαντικές», σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη εταιρειών όπως η OpenAI αυξάνει τη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και, κατά συνέπεια, για τα τσιπ της Nvidia. Σε πρόσφατη ενημέρωση, η εταιρεία αποκάλυψε ότι έχει ήδη επενδύσει 8,2 δισ. σε ιδιωτικές εταιρείες -επενδύσεις που έχουν ουσιαστικά αντικαταστήσει τις μεγάλες εξαγορές, μετά και την ακύρωση της απόπειρας εξαγοράς της Arm λόγω ρυθμιστικών αντιρρήσεων.