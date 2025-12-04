Η-openai-εξαγοράζει-την-πολωνική-startup-neptune

Η OpenAI συμφώνησε να αγοράσει την Neptune, μια πολωνική startup που αναπτύσσει εργαλεία για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό σφαλμάτων στην εκπαίδευση μοντέλων AI.

Ενώ η OpenAI δεν αποκάλυψε τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας, άρθρο του The Information, όπου επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το θέμα, αναφέρει ότι ο κατασκευαστής του ChatGPT θα πληρώσει λιγότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές για την εξαγορά.

Η εξαγορά είναι στρατηγικά σημαντική, καθώς η OpenAI είναι ήδη πελάτης της Neptune, χρησιμοποιώντας το tracker της νεοσύστατης εταιρείας για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό σφαλμάτων στις διαδικασίες εκπαίδευσης των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων GPT.

Η εταιρεία σχεδιάζει να διατηρήσει τα εργαλεία της Neptune για δική της χρήση και να περιορίσει την πρόσβαση σε άλλους πελάτες. Το πελατολόγιό της περιλαμβάνει άλλες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και υγειονομικής περίθαλψης, όπως η Samsung, η Roche και η HP.

Η Neptune, η οποία αποσχίστηκε ως ανεξάρτητη εταιρεία από την Deepsense το 2018, έχει εξασφαλίσει πάνω από 18 εκατ. δολάρια σε χρηματοδότηση.

Η εξαγορά πραγματοποιείται εν μέσω μιας περιόδου τεράστιας ανάπτυξης και αυξημένων εικασιών σχετικά με το μέλλον της OpenAI ως εισηγμένης εταιρείας.

Τον Οκτώβριο, η OpenAI έφτασε σε αποτίμηση 500 δισ. δολ. μετά από δευτερογενή πώληση μετοχών από τους υπαλλήλους. Δημοσιεύματα δείχνουν ότι η εταιρεία που υποστηρίζεται από τη Microsoft προετοιμάζεται για μια πιθανή αρχική δημόσια προσφορά (IPO) που θα μπορούσε να την αποτιμήσει έως και 1 τρισ. δολ., με πιθανή υποβολή αίτησης ήδη από το δεύτερο εξάμηνο του 2026.