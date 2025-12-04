Η-visa-αναδεικνύει-την-επόμενη-γενιά-fintech-με-το-visa-innovation-program-europe-2025

Το Visa Innovation Program Europe (VIPE) φιλοξένησε χθες (3/12) το ετήσιο summit του στην Αθήνα, γιορτάζοντας τα επιτεύγματα των εταιρειών που συμμετείχαν στον κύκλο του 2025 από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Στον έβδομο πλέον χρόνο διεξαγωγής του, το VIPE συνεχίζει να λειτουργεί ως ισχυρός καταλύτης για την καινοτομία στον τομέα των fintech, βοηθώντας τις αναδυόμενες εταιρείες να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους μέσω της πρόσβασης στο παγκόσμιο δίκτυο, την τεχνολογία και την τεχνογνωσία του κλάδου της Visa, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Στον φετινό του κύκλο του προγράμματος, που διεξήχθη σε 7 χώρες στην Ευρώπη, υποβλήθηκαν συνολικά 229 αιτήσεις από 39 διαφορετικές χώρες, εκ των οποίων 45 προήλθαν από την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Από αυτές, 12 fintechs πέρασαν στην τελική φάση, και έξι εταιρείες επιλέχθηκαν τελικά για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.

Φέτος, οι συμμετέχοντες διερεύνησαν θέματα, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι εμπειρίες πληρωμών νέας γενιάς, το embedded finance και η ενδυνάμωση του εμπορίου, η κίνηση κεφαλαίων και το βιώσιμο και συμπεριληπτικό μέλλον, αντανακλώντας τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες του παγκόσμιου οικοσυστήματος πληρωμών.

Τα κυριότερα σημεία του φετινού κύκλου

Ο φετινός κύκλος του Προγράμματος σηματοδότησε αρκετά σημαντικά ορόσημα. Συγκεκριμένα, η Wamo, που αποφοίτησε από το VIPE GCM, επέκτεινε τις τραπεζικές της υπηρεσίες στην Ιταλία, αποδεικνύοντας τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην ανάπτυξη των fintech στην περιοχή. Ο φετινός κύκλος φιλοξένησε επίσης το πρώτο AI Hackathon για τους συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια του οποίου οι ομάδες συνεργάστηκαν με μέντορες της Visa, καθώς και εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας για να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι εταιρείες που συμμετείχαν στον φετινό κύκλο του VIPE έλαβαν εξατομικευμένη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης APIs του Visa Developer Center, της βελτίωσης της εμπορικής τους πρότασης και της ανάπτυξης προηγμένων λειτουργιών, όπως εργαλεία διαχείρισης εξόδων. Αυτές οι προσπάθειες απόδωσαν με τη σύναψη τεσσάρων νέων συνεργασιών, που ενίσχυσαν περαιτέρω τη συμβολή του Προγράμματος στο οικοσύστημα fintech.

Απόφοιτοι του Visa Innovation Program Europe για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα

Ask Wire (Κύπρος): «Έξυπνη» πλατφόρμα συγκέντρωσης δεδομένων για ακίνητα που συνδυάζει οικονομικές, γεωχωρικές πληροφορίες και δεδομένα αγοράς, παρέχοντας σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και επενδυτές ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τη λήψη αποφάσεων.

Bank Universe (Ελλάδα): Πλατφόρμα συγκέντρωσης τραπεζικών υπηρεσιών (banking aggregator) βασισμένη στο cloud που επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να απλοποιούν την πρόσβαση σε προϊόντα και να ενισχύουν την εμπλοκή και αφοσίωση των πελατών.

Binderr (Κύπρος): Ψηφιακή πλατφόρμα επιχειρηματικής διαχείρισης που αυτοματοποιεί τις διαδικασίες σύστασης εταιρείας, κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης.

Complytek.ai (Κύπρος): Λύση RegTech με Tεχνητή Nοημοσύνη για αυτοματοποιημένη παρακολούθηση AML, KYC και κανονιστικής συμμόρφωσης.

ShareID (Γαλλία): Επαλήθευση ψηφιακής ταυτότητας διασφαλίζοντας το απόρρητο, για άμεση επικύρωση χωρίς αποθήκευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Travelr (Ελλάδα): Εργαλείο διαχείρισης ταξιδιών και εξόδων με βάση την Tεχνητή Nοημοσύνη που έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση των κρατήσεων, τον εξορθολογισμό των εγκρίσεων και την αύξηση της αποδοτικότητας κόστους για τις ΜμΕ και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Δραστηριότητες και Υποστήριξη Προγράμματος

Το VIPE λειτουργεί ως πλατφόρμα για αναδυόμενες fintech, επιταχύνοντας την ανάπτυξή τους μέσω του παγκόσμιου δικτύου συνεργατών της Visa. Από το 2018, το πρόγραμμα προωθεί την ανταλλαγή γνώσεων και τη διοχέτευση καινοτόμων λύσεων πληρωμών στην αγορά για ένα πιο έξυπνο και βιώσιμο μέλλον.

Το Πρόγραμμα, επί του παρόντος, διεξάγεται σε επτά ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Τουρκία. Μάλιστα, έχει επεκταθεί σε οκτώ νέες αγορές στις σκανδιναβικές και βαλτικές χώρες, αυξάνοντας τη συνολική του παρουσία σε 15 αγορές σε όλη την Ευρώπη. Από την έναρξή του, το VIPE έχει λάβει συνολικά 1.706 αιτήσεις, ενώ 250 fintechs πέρασαν στην τελική φάση. Για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα επιλέχθηκαν περισσότερες από 142 εταιρείες, οι οποίες επωφελήθηκαν από 1.500 ώρες καθοδήγησης, περισσότερες από 600 συστάσεις, ενώ έχουν συναφθεί πάνω από 110 επιτυχημένες συνεργασίες. Κατά τη διάρκεια του έτους, το VIPE διεξήγαγε 56 συστάσεις με 42 μοναδικούς συνεργάτες του Προγράμματος.

Σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, το VIPE υλοποιείται σε συνεργασία με την Eleven Ventures και την Endeavor Greece, προσφέροντας εξατομικευμένη καθοδήγηση, ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και πρόσβαση στο περιφερειακό οικοσύστημα fintech.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φετινού κύκλου του VIPE, οι νεοφυείς επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν, παρακολούθησαν ένα δομημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, εργαστηρίων, mentoring και design sprints, με θεματικές όπως η συγκέντρωση κεφαλαίων, η στρατηγική B2B πωλήσεων και η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων. Επιπλέον, στελέχη της Visa διοργάνωσαν αποκλειστικές συνεδρίες, προσφέροντας στις συμμετέχουσες ομάδες την ευκαιρία να εξερευνήσουν τις δυνατότητες των λύσεων της Visa και να κατανοήσουν καλύτερα πώς μπορούν να τις ενσωματώσουν αποτελεσματικά στα προϊόντα τους.

Μέσω του προγράμματος όλες οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές κοινοτικές πρωτοβουλίες σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για εταιρείες του VIPE, επεκτείνοντας περαιτέρω το δίκτυό τους και την προβολή τους.

Ο Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης, σχολίασε: «Εξαιρετική εκδήλωση και εξαιρετικά χρήσιμη συζήτηση. Σε έναν κόσμο που αλλάζει καθημερινά μέσα από την εκθετική πρόοδο της Τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ τη λογική και τα εργαλεία του foresight. Το μέλλον μπορεί να μην προβλέπεται, αλλά προετοιμάζεται με σωστές επιλογές και εναλλακτικές».

Η Sevi Vassileva, Γενική Διευθύντρια της Visa για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και το Ισραήλ, δήλωσε: «Ο φετινός κύκλος αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η συνεργασία και η καινοτομία όταν φιλοξενούνται στο κατάλληλο οικοσύστημα. Σε όλο το περιφερειακό και ευρωπαϊκό μας δίκτυο, το Visa Innovation Program Europe συνεχίζει να ενισχύει την επόμενη γενιά λύσεων fintech: από την τεχνολογία κανονιστικής συμμόρφωσης με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη έως το embedded finance και την ψηφιακή ταυτότητα. Εδώ, στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε στενά με νεοφυείς επιχειρηματίες που δημιουργούν τεχνολογία και που βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα χρήματά τους καθημερινά. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ανάπτυξή τους και να βοηθήσουμε να φέρουν τις ιδέες τους στην αγορά μέσω του παγκόσμιου δικτύου της Visa».

Ο Daniel Tomov, Founding Partner της Eleven Ventures, δήλωσε: «Το Visa Innovation Program Europe δημιουργήθηκε όχι μόνο για να είναι καταλύτης, αλλά και ένα μέρος όπου αναπτύσσεται η πραγματική επιχειρηματικότητα. Η παροχή στους νεοφυείς επιχειρηματίες άμεσης πρόσβασης στο δίκτυο της Visa και βαθιάς επιχειρησιακής υποστήριξης, δεν τους βοηθά απλώς να συνεργαστούν, αλλά προωθεί επίσης ενεργά τις άμεσες επενδύσεις και τις στρατηγικές ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Το VIPE είναι ουσιαστικά μια γρήγορη διαδρομή για λαμπρά ευρωπαϊκά ταλέντα fintech έτοιμα να λύσουν μεγάλα προβλήματα και να κλιμακωθούν πραγματικά».

Ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Endeavor Greece, δήλωσε: «Το Visa Innovation Program Europe έχει γίνει μια από τις πιο αποτελεσματικές πλατφόρμες για την προώθηση της καινοτομίας fintech σε ολόκληρη την περιοχή. Για την Endeavor Greece, η συνεργασία μας με τη Visa και την Eleven Ventures εξυπηρετεί έναν σαφή στρατηγικό στόχο: να βοηθήσουμε τους πιο υποσχόμενους ιδρυτές fintech στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα να προχωρήσουν πέρα από την καινοτομία προϊόντων για να επιτύχουν διεθνή εμπορική κλίμακα. Μέσω του VIPE, οι νεοφυείς επιχειρηματίες αποκτούν πραγματική έκθεση στην αγορά, στρατηγικές συνεργασίες και τα παγκόσμια πρότυπα που απαιτούνται για να ανταγωνιστούν διεθνώς, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη ωριμότητα του τοπικού οικοσυστήματος fintech και επιτρέποντας τη δημιουργία παγκόσμιων σχετικών εταιρειών».