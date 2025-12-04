Κέρδη για τις ευρωπαϊκές αγορές – Ράλι για τη μετοχή της Stellantis

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος την Πέμπτη 4/12, με τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία στο επίκεντρο. H μετοχή της Stellantis να ανεβαίνει πάνω από 3%, συνεχίζοντας το ράλι της.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,45% κλείνοντας στις 578,84 μονάδες και με τα περισσότερα μεγάλα χρηματιστήρια και κλάδους να καταγράφουν κέρδη.

Συνοπτική εικόνα των κυριότερων ευρωπαϊκών δεικτών:

Γερμανικός DAX: 23.894,36 μονάδες, +0,85%

Γαλλικός CAC 40: 8.122,03 μονάδες, +0,43%

Βρετανικός FTSE 100: 9.710,87 μονάδες, +0,19%

Ιταλικός MIB: 43.519,07, +0,32%

Ισπανικός IBEX 35: 16.746,60 μονάδες, +0,97%

Οι εταιρείες ένδυσης ξεχώρισαν στον δείκτη, καθώς η Inditex, μητρική εταιρεία της Zara, κατέγραψε εντυπωσιακά αποτελέσματα εννέα μηνών, κλείνοντας τη συνεδρίαση της Τετάρτης με άνοδο 10% και συνεχίζοντας την άνοδό της την Πέμπτη με 2,7%.

Αντίθετα, η Hugo Boss υποχώρησε κατά 0,9% κατά τη συνεδρίαση, μετά από πτώση 10% την προηγούμενη ημέρα λόγω μείωσης των εκτιμήσεων κερδών της.

Η Volvo Cars ανακοίνωσε πτώση 10% στις πωλήσεις Νοεμβρίου σε ετήσια βάση, που ανήλθαν σε 60.244 αυτοκίνητα. Η ανάπτυξη περιορίστηκε μόνο στα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, με τον Erik Severinson, Chief Commercial Officer, να χαρακτηρίζει «ενθαρρυντική» την πορεία τους, παρά τη χαμηλή ζήτηση στις ΗΠΑ λόγω κατάργησης των φορολογικών κινήτρων για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η μετοχή της Stellantis, ιδιοκτήτριας της Jeep, ενισχύθηκε περίπου 3,6%, συνεχίζοντας τα κέρδη της Τετάρτης, μετά την αναβάθμισή της σε «Buy» από την ελβετική επενδυτική τράπεζα UBS. Η UBS εκτιμά ότι η Stellantis θα ανακτήσει περίπου 120 μονάδες βάσης μεριδίου αγοράς το 2026, ενώ η εταιρεία θα ωφεληθεί από την χαλάρωση των αμερικανικών προτύπων εκπομπών και μέτρα μείωσης κόστους.

Στο μέτωπο της Ουκρανίας, συνεχίζονται οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, με τον Rustem Umerov, επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, να συναντά τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Steve Witkoff, στο Μαϊάμι. Αυτό έρχεται μετά από ανεπιτυχή συζήτηση Ρωσίας-ΗΠΑ την Τρίτη.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Emmanuel Macron, βρίσκεται στο Πεκίνο για συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογό του, Xi Jinping, όπου αναμένεται να τον προτρέψει να συνεισφέρει περισσότερο στη λύση της κρίσης στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξετάσει τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ως «δανείου αποζημίωσης» προς την Ουκρανία, αν και η ιδέα έχει μπλοκαριστεί σε προηγούμενες προσπάθειες.