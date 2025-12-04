Κικίλιας:-«Πρώτα-απ’-όλα-η-ασφάλεια-και-η-εξυπηρέτηση-των-πολιτών»

Στον καθοριστικό ρόλο του νέου επιχειρησιακού βραχίονα που θεσπίζεται με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Εποπτική Μονάδα Ασφάλειας Λιμένων και Πλοίων και άλλες διατάξεις”, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

«Ο επιχειρησιακός αυτός βραχίονας ο οποίος δημιουργείται, είναι επιβεβλημένος. Ο ρόλος του είναι επιτελικός, στρατηγικός και πολύ κρίσιμος για τα λιμάνια μας, για την ακτοπλοΐα και για την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Γιατί πρώτα απ’ όλα, πάνω απ’ όλα, είναι η εξυπηρέτηση του κόσμου. Μόνο από τον Πειραιά είχαμε 10.700.000 εισιτήρια το καλοκαίρι προς τα λιμάνια μας και πίσω. Πρώτα απ’ όλα είναι οι άνθρωποι», δήλωσε ο κ. Κικίλιας, προσθέτοντας ότι η εποπτική μονάδα θα έχει αρμοδιότητα ελέγχου και στους παραχωρησιούχους των λιμένων, τόσο προληπτικά όσο και ουσιαστικά, για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και των όρων των συμβάσεων.

«Θα ελέγχει και τους παραχωρησιούχους; Φυσικά. Τα λιμάνια έχουν παραχωρηθεί με συγκεκριμένους όρους. Δεν πρέπει να ελέγχονται; Οπωσδήποτε, προς όφελος των πολιτών και των εργαζομένων. Και προληπτικά και ουσιαστικά. Τα λιμάνια, είτε κρατικά είτε δημοτικά είτε παραχωρημένα, είναι όλα υπό τον έλεγχο του κράτους. Κρατική δομή πρέπει να είναι αυτή και όχι ανεξάρτητη αρχή, χωρίς καμία αμφιβολία», τόνισε ο Υπουργός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εξυπηρέτηση και στην ασφάλεια των ατόμων με αναπηρίες που ταξιδεύουν με πλοία, επισημαίνοντας τη στενή και διαρκή συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων προσβασιμότητας. «Έχω πολύ υψηλού επιπέδου συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ σε ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση, με τα μεγάλα και σύγχρονα πλοία που διαθέτουν ανελκυστήρες, αλλά και με τα παλαιότερα πλοία στα πορθμεία, για τα οποία μηχανολογικά δεν βρίσκεται εύκολα λύση και πρέπει να αναζητηθεί άλλος τρόπος. Είμαστε σε διαρκή συνεργασία από το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα μικρό, ευέλικτο και συγκεκριμένο νομοσχέδιο με καθαρά επιχειρησιακό και προληπτικό χαρακτήρα, το οποίο δεν θα έπρεπε να αποτελεί πεδίο στείρας αντιπαράθεσης. «Η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι να μπορούμε να συνθέτουμε, να παίρνουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει από την εμπειρία και τη γνώση όλων και αυτό να οδηγεί σε μια άρτια νομοθετική πρωτοβουλία που θα λειτουργεί στον χρόνο», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέδειξε την ευρύτερη στρατηγική σημασία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την οικονομία και τη νησιωτικότητα, επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι υπηρεσίες και οι επενδύσεις αποτελούν βασικούς πυλώνες του εθνικού προϊόντος.

Υπενθύμισε, δε, ότι αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο Υπουργείο Ναυτιλίας προχώρησε σε πάνω από 1.000 έκτακτους ελέγχους στην ακτοπλοΐα, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη για μια μόνιμη, θεσμική δομή που θα μπορεί να αξιολογεί συνολικά το αποτύπωμα των ελέγχων και να σχεδιάζει στρατηγικές παρεμβάσεις. «Παρότι οι λιμενικοί μας υπερέβησαν τις δυνάμεις τους και έκαναν πάνω από χίλιους έκτακτους ελέγχους, χρειάζεται μια αρχή που θα μπορεί να τους αξιολογεί συνολικά, να συντάσσει ετήσια έκθεση και να βλέπουμε στρατηγικά πού πρέπει να παρέμβουμε και πού όχι», τόνισε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η κριτική είναι καλοδεχούμενη και βοηθά στη βελτίωση των πολιτικών, χωρίς όμως να αναστέλλει την ευθύνη της Πολιτείας να εγγυάται την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των πολιτών. «Οι πολίτες είναι πάνω απ’ όλους. Όποτε χρειάστηκε να καυτηριάσουμε συμπεριφορές, το κάναμε δημοσίως και με παρρησία. Η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και το δικαίωμα των πολιτών να ταξιδεύουν σωστά είναι αδιαπραγμάτευτα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

- sofokleous10.gr

