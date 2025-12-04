Μαρινάκης-για-την-παρουσίαση-του-βιβλίου-Τσίπρα:-Αποτυχημένο-reunion,-η-κοινωνία-δεν-ενδιαφέρεται-για-παρωχημένα-συνθήματα

Με αιχμηρή τοποθέτηση για την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, στην οποία παρευρέθηκαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε πως η συζήτηση γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό είναι «παρωχημένη» και δεν αφορά την κοινωνία.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «κανένας δεν φοβάται κανέναν», σημειώνοντας πως η πολιτική κρίνεται από τα αποτελέσματα, με τους πολίτες να αποφασίζουν στο τέλος της ημέρας για όλους. Όπως είπε, «εκείνοι έκριναν ξανά και ξανά τον κ. Τσίπρα και τον κατέταξαν εκεί που τον κατέταξαν και ως πρωθυπουργό και ως αρχηγό της αντιπολίτευσης».

Αναφερόμενος στην εκδήλωση της Τετάρτης, σχολίασε ότι δεν προσέφερε κάτι νέο ούτε σε επίπεδο ιδεών ούτε σε επίπεδο πολιτικής εικόνας. «Δεν είδα κανένα rebranding ούτε τους προηγούμενους μήνες ούτε χθες. Περισσότερο έμοιαζε με ένα αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η εικόνα θύμιζε «συνάντηση μετά από χρόνια, αλλά χωρίς την παραμικρή αυτοκριτική».

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Αλέξης Τσίπρας «επανεμφανίστηκε με τα ίδια ακριβώς πρόσωπα, με τους ίδιους πρωταγωνιστές», επιχειρώντας να πείσει ότι «όλα είχαν γίνει σωστά και ότι την επόμενη φορά θα γίνουν πάλι όλα σωστά». «Δεν νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει και πολύ την κοινωνία», σημείωσε.

Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επαναφέρει διαχωριστικές γραμμές και συνθήματα που «η κοινωνία έχει ακούσει ξανά και ξανά», ενώ υπογράμμισε ότι «ο κόσμος προχωρά μπροστά και περιμένει λύσεις στα καθημερινά του προβλήματα».

Ως παράδειγμα, ανέφερε την πρόσφατη υπόθεση στο ΑΠΘ, όπου –όπως είπε– «μια κατάληψη έγινε βιβλιοθήκη». «Θέλουμε συνέχεια να μετατρέπουμε καταλήψεις σε βιβλιοθήκες και να πετυχαίνουμε τέτοιες μικρές, φαινομενικά, αλλά πολύ μεγάλες νίκες σε όλους τους τομείς», πρόσθεσε, μιλώντας για στόχους που αφορούν την υγεία, την παιδεία και τη λειτουργία του κράτους. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι δεν έχει νόημα περαιτέρω σχολιασμός: «Δεν έχει καμία αξία να πούμε κάτι περισσότερο σε σχέση με κάτι το οποίο ήδη έχουμε απαντήσει πολλές φορές».

Για το ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι στελέχη του θεωρούν ότι μπορεί να είναι συνομιλητές με τον κ. Τσίπρα που δεν προσκόμισε κάτι καινούργιο στο δημόσιο διάλογο.

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι πατριωτικές είναι οι καταργήσεις και οι μειώσεις των φόρων, ενώ ο κ. Τσίπρας επέβαλε 30 νέους φόρους. Πιστεύουμε μόνο σε φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές, τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Αυξήθηκε η απασχόληση και μειώθηκε η ανεργία, αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 30%, αύξηση 22,9% του μέσου μισθού, δείχνουν τη διαφορά από την περίοδο που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Μαρινάκης, αναφερόμενος στο επίπεδο ζωής των πολιτών. Στα κατά κεφαλήν ΑΕΠ από 61% έχουμε φτάσει στο 70%.

Η Ελλάδα όταν εξελέγη ο Κ. Μητσοτάκης ήταν 27η στους 27 στο επίπεδο ανάπτυξης, ενώ τώρα οδηγεί σε αυτό το επίπεδο. Τα έσοδα από χρήματα που έχουν εισπραχθεί από ρευματοκλοπές έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτό είναι αντικοινωνική συμπεριφορά σε βάρος των πολλών.