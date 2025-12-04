Νέος-Γενικός-Διευθυντής-στην-ΕΤΕ-Κύπρου-ο-Μιχάλης-Αθανασίου

Τον διορισμό του Μιχάλη Αθανασίου στη θέση του Γενικού Διευθυντή – Chief Business Officer ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου), ενισχύοντας τη διοικητική της δομή σε μια περίοδο κατά την οποία ο οργανισμός δίνει έμφαση στην αναβάθμιση της παρουσίας του στην κυπριακή αγορά.

Ο κ. Αθανασίου διαθέτει πολυετή εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε Κύπρο, Αυστραλία και Λουξεμβούργο.

Έχει συμμετάσχει στη διαχείριση έργων μετασχηματισμού και κεφαλαιακής ενίσχυσης, ενώ έχει ασχοληθεί με σύνθετες χρηματοδοτήσεις και τη διαμόρφωση στρατηγικών εταιρικής ανάπτυξης.

Στην Τράπεζα Κύπρου, από τη θέση του Group Chief Risk Officer, είχε συμβάλει στη διαδικασία συγκέντρωσης €1 δισ. νέων κεφαλαίων το 2014, ενώ αργότερα ανέλαβε το εταιρικό χαρτοφυλάκιο μεγάλων και διεθνών επιχειρήσεων ως Executive Director – Global Corporate Banking & Markets.

Στην Eurobank Private Bank Luxembourg διετέλεσε αρχικά Senior General Manager – Head of Business και στη συνέχεια CEO, με αρμοδιότητα την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον τομέα του wealth management.

Δηλώσεις διοίκησης και νέου Γενικού Διευθυντή

Ο CEO της ΕΤΕ Κύπρου, Γιώργος Αγιουτάντης, ανέφερε ότι ο διορισμός του κ. Αθανασίου συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους της τράπεζας στην κυπριακή αγορά, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία του αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης του επιχειρησιακού μοντέλου της.

Ο κ. Αθανασίου, σε δήλωσή του, σημείωσε ότι η Εθνική Τράπεζα διαθέτει ισχυρή βάση και προοπτικές ανάπτυξης, αναφέροντας πως στόχος του είναι η συμβολή σε μια σύγχρονη και υγιή τραπεζική δομή που υποστηρίζει την πραγματική οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον.