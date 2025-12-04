Ολοκλήρωση-του-1ου-εκπαιδευτικού-κύκλου-της-Βιο-Ακαδημίας-της-demo

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος εκπαιδευτικός κύκλος της Βιο-Ακαδημίας της DEMO, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για τη νέα γενιά επιστημόνων στον τομέα της Βιοτεχνολογίας.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος εκπαιδευτικός κύκλος της Βιο-Ακαδημίας της DEMO, μιας πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για τη νέα γενιά επιστημόνων στον τομέα της Βιοτεχνολογίας. Η τελετή λήξης συνοδεύτηκε από την απονομή πιστοποιητικών και επαίνων στους συμμετέχοντες, σηματοδοτώντας το επίσημο κλείσιμο του πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι απόφοιτοι της Βιο-Ακαδημίας, νέοι επιστήμονες, απόφοιτοι και μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί φοιτητές σε πεδία σχετικά με τη Βιοτεχνολογία, αφού παρακολούθησαν θεωρητικά μαθήματα και συμμετείχαν σε πρακτική εξάσκηση σε εργαστηριακούς χώρους αιχμής, υποβλήθηκαν σε γραπτές εξετάσεις για να διεκδικήσουν το Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης από την TÜV NORD Ελλάδας, τον κορυφαίο οργανισμό πιστοποίησης και εκπαίδευσης στη χώρα.

Την εκδήλωση που έλαβε χώρα στις επιβλητικές εγκαταστάσεις της φαρμακοβιομηχανίας χαιρέτισε ο κος Βασίλης Παρετζόγλου, Group Director – Corporate Development της DEMO ABEE, ο οποίος δήλωσε: «Με περηφάνια και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα στους πρώτους αποφοίτους της Βιο-Ακαδημίας μας, ενός πρωτοποριακού project που οραματιστήκαμε σε ένα ρευστό περιβάλλον και υλοποιούμε στο δυναμικό σήμερα. Μου δίνει ιδιαίτερη χαρά, το γεγονός ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων έχει ήδη αποδεχτεί τις προτάσεις συνεργασίας μας, και μαζί μας, θα ενώσουν τις δυνάμεις και τα όνειρά τους, ώστε να εργαστούμε όλοι μαζί για το μεγαλύτερο αγαθό όλων, την Υγεία».

Η κα Κονδυλία Κοντογιάννη, Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας της TÜV NORD Ελλάδας δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμβάλλαμε στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εκπαίδευσης, αξιολόγησης και πιστοποίησης, το οποίο εξοπλίζει τους νέους επιστήμονες με τα απαραίτητα εφόδια για την ομαλή και ουσιαστική ένταξή τους στη βιοτεχνολογική παραγωγή. Η επιτυχία των συμμετεχόντων στις απαιτητικές εξετάσεις της TÜV NORD Ελλάδας επιβεβαιώνει τόσο τη δική τους αφοσίωση όσο και την υψηλή ποιότητα του προγράμματος που έχει σχεδιάσει η DEMO».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις Βιοτεχνολογίας της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής και ο στόχος του είναι η ενίσχυση της γέφυρας ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση και την επαγγελματική σταδιοδρομία στη βιομηχανία Φαρμάκου.

Με τον πρώτο κύκλο να έχει ήδη αποδώσει απτά αποτελέσματα και με τους περισσότερους αποφοίτους να εντάσσονται πλέον στο δυναμικό της εταιρείας, η Βιο-Ακαδημία της DEMO θέτει τα θεμέλια για μια νέα γενιά επιστημόνων που θα συμβάλουν στην εξέλιξη της ελληνικής βιοτεχνολογικής παραγωγής.