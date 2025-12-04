Ολυμπία Οδός: Ολοκληρώνεται το μεγάλο οδικό μέτωπο «Ελευσίνα – Πάτρα – Πύργος» – Αλλάζει ο χάρτης των μεταφορών

Σήμερα το πρωί τα εγκαίνια και η παράδοση του τελευταίου τμήματος το οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος, με μείωση του χρόνου διαδρομής σε 40‘ και σε 2 ώρες και 45’ για Αθήνα-Πύργο. Το πρώτο πλήρως ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων στη χώρα. Αναβάθμιση μεταφορών και οδικής ασφάλειας. Τα σενάρια για την επέκταση έως την Τσακώνα.

Για σήμερα το πρωί (9:30) έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια και η παράδοση των τελευταίων 10 χλμ. στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός, το οποίο βρίσκεται κοντά στην είσοδο της Πάτρας (κατασκευαστής ο όμιλος ΑΒΑΞ). Με το «κομμάτι» αυτό ολοκληρώνεται το οδικό τμήμα «Πάτρα – Πύργος», συνολικού μήκους σχεδόν 75 χλμ., με τη «σφραγίδα» των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, και μαζί ολοκληρώνεται και το οδικό «μέτωπο» της μεγάλης σύμβασης παραχώρησης υπό την «Ολυμπία Οδό» (οι 3 εγχώριοι όμιλοι, συν την γαλλική Vinci), ήτοι ο αυτοκινητόδρομος «Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος».

Με ολόκληρο το μήκος των 277 χιλιομέτρων πλέον ανοιχτό στην κυκλοφορία, η Ολυμπία Οδός αποτελεί τον τρίτο μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της Ελλάδας. Πλέον, στο «κάδρο μπαίνει» η περαιτέρω επέκταση του δρόμου έως την Τσακώνα.

Όπως και πρόσφατα αναφέραμε, εκκρεμούσε η παράδοση του τμήματος Μιντιλόγλι – Αλισσός, κι ενώ, ως γνωστόν, από τα τέλη Ιουλίου είχε εγκαινιαστεί το μεγαλύτερο τμήμα του έργου μήκους 65 χλμ. (από τα συνολικά 75 χλμ.), από τα Καμίνια Αχαΐας έως Πύργο, καθώς οι ελληνικές εταιρείες επιτάχυναν καταφέρνοντας να είναι συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα που τέθησαν.

Το έργο και η σημασία του

Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα υποδομής στη Δυτική Ελλάδα, με στόχο την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή στην οποία κάθε χρόνο θρηνούσαμε θύματα στην άσφαλτο και τη μείωση του χρόνου μετακίνησης μεταξύ των δύο πόλεων και τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ Αθήνας και Πύργου σε περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά. Επίσης, επιτυγχάνεται 50% μείωση στον χρόνο διαδρομής μεταξύ Πάτρας και Πύργου (40 λεπτά).

Η νέα υποδομή διαθέτει σύγχρονη χάραξη, πλήρη διαχωρισμό κατευθύνσεων, κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα. Έργα υποδομής όπως γέφυρες, ανισόπεδοι κόμβοι, χώροι στάθμευσης και ανισόπεδοι κόμβοι εξασφαλίζουν ασφαλείς και ομαλές συνδέσεις με το περιφερειακό οδικό δίκτυο. Συμπληρωματικές αναβαθμίσεις -συμπεριλαμβανομένης της αντιπλημμυρικής προστασίας, των παράπλευρων και συνδετήριων οδών– βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το τμήμα Πάτρα – Πύργος το 2013 αφαιρέθηκε από την σύμβαση παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού ως ένα τμήμα μη εμπορικό (χαμηλών διελεύσεων), στην οποία επέστρεψε το 2020. Συνολικά το έργο περιλαμβάνει το τμήμα Πάτρα – Πύργος μήκους 75 χλμ., με διαπλάτυνση της υφιστάμενης Εθνικής Οδού (ΝΕΟ) στα πρώτα 13 χλμ. και νέα χάραξη για τα υπόλοιπα 62 χλμ. Ο αυτοκινητόδρομος θα είναι υψηλών προδιαγραφών, με διαχωρισμένο οδόστρωμα και ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλο το μήκος του, με 24/7 λειτουργία και οδική βοήθεια.

Αποτελείται από δύο λωρίδες πλάτους 3,50 μ. και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, που χωρίζονται από ένα μεσαίο στηθαίο ασφαλείας από σκυρόδεμα. Επιπλέον, θα διαθέτει 9 ανισόπεδους κόμβους και ημικόμβους με στόχο την ομαλή ροή κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια, 15 γέφυρες, 27 άνω διαβάσεις & 37 κάτω διαβάσεις, 4 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, Εφεδρικό Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας στον Πύργο, 2 Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών.

Στους πρώτους τρεις μήνες λειτουργίας, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 829.000 διελεύσεις (6.800 διελεύσεις η ημερήσια κυκλοφορία).

Τα διόδια

Όπως χτες ανακοίνωσε η «Ολυμπία Οδός», με την παράδοση του τελευταίο τμήματος σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, παράλληλα θα τεθεί σε ισχύ το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα – Κυλλήνη (46,5 χλμ.), με τις τιμές για ΙΧ στον μετωπικό σταθμό Πάτρας να ανέρχονται σε 3,5 ευρώ, για μηχανές σε 2,5 ευρώ και φορτηγά 8,9 και 12,4 ευρώ, ενώ στον πλευρικό σταθμό Κάτω Αχαΐας οι τιμές θα είναι 1,5 ευρώ για μηχανές, 2,1 ευρώ για ΙΧ και 5,4 – 7,5 ευρώ για φορτηγά (κατηγορίες 3 και 4 αντίστοιχα).

Όπως αναφέρεται, άμεσα διαθέσιμο θα είναι το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, που παρέχει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% ανάλογα με τη συχνότητα διέλευσης σε κάθε μετωπικό ή πλευρικό σταθμό σε οχήματα κατηγορίας 1 και 2 με χρήση πομποδέκτη OΛΥΜΠΙΑ PASS ή Μοτοκάρτας Ολυμπίας Οδού, ενώ τους επόμενους μήνες θα εφαρμοστεί και στην Πατρών-Πύργου η χιλιομετρική χρέωση που ισχύει στον υπόλοιπο αυτοκινητόδρομο. Υπενθυμίζεται ότι η Πατρών-Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής.

Η περαιτέρω επέκταση ως την Τσακώνα

Όπως παλιότερα αλλά και πρόσφατα αναφέραμε, το… επόμενο ζητούμενο ως προς τον σημαντικό αυτόν οδικό άξονα της Δυτικής Ελλάδας (Πελοποννήσου), εστιάζεται πλέον στην περίφημη επέκταση έως την Τσακώνα, στην εξασφάλιση χρηματοδότησης αλλά και στον τρόπο υλοποίησης, εφόσον προχωρήσει το έργο, αν δηλαδή γίνει ως ενιαίο (Πύργος – Τσακώνα) ή «σπαστά», με πρώτο όριο τον Αλφειό. Αν και αρχικά η τελευταία λύση έμοιαζε ως πιθανή, καθώς το συνολικό κόστος φέρονταν να υπερβαίνει τα 700 εκατ. και μαζί με τη χρηματοδότηση του Πάτρα – Πύργος, συν συμπληρωματικές συμβάσεις και αποζημιώσεις (συνολικά ξεπέρασαν αρκετά τα 100 εκατ.), θα έφτανε το όλο έργο να ξεπεράσει το 1 δις ευρώ, στο υπ. Υποδομών και Μεταφορών άρχισαν να επεξεργάζονται το μοντέλο της προώθησης του τμήματος Πύργος – Τσακώνα ακόμα και ως ενιαίο.

Αναφορικά με το υπόλοιπο τμήμα, τον οδικό άξονα «Πύργος – Κόμβος Αλφειού – Καλό Νερό – Τσακώνα», ενταγμένο επίσης στο έργο παραχώρησης, που λόγω χρηματοδοτικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων ουσιαστικά έμεινε εκτός σχεδίων και «παγωμένο» – απενταγμένο, το κόστος της πιο «φθηνής» λύσης υπολογίζεται σε πάνω από 600 – 700 εκατ. ευρώ, βάσει και όσων έχει παλιότερα αναφέρει ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος. Λογικά, προσεχώς θα έχουμε ζυμώσεις με την Κομισόν ώστε να «μπει στις ράγες» το τμήμα αυτό.

Επί της ουσίας γίνονται επαφές και διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και την Ε.Ε. ώστε να προχωρήσει και αυτό το τμήμα, από την ίδια την Ολυμπία Οδό και των εγχώριους ομίλους (κατασκευαστικούς).

«Με την ολοκλήρωση των εναλλακτικών μελετών, θα υποβληθεί ανάλυση κόστους – οφέλους και επικαιροποιημένο κυκλοφοριακό μοντέλο. Η επιλεγείσα τεχνική λύση θα πρέπει να υποβληθεί για τη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου», ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Δήμας.

Το τμήμα έως την Τσακώνα, από τον Πύργο, μήκους σχεδόν 90 χλμ., είχε αντιμετωπίσει προβλήματα οικονομικής και περιβαλλοντικής διάστασης. Σύμφωνα με το υπουργείο, μετά την επανένταξη του τμήματος στο έργο παραχώρησης του συγκεκριμένου οδικού άξονα, με επιστολή του προς την Παραχωρησιούχο εταιρεία, είχε ζητήσει την επικαιροποίηση των αναγκαίων μελετών που απαιτούνται στα επιμέρους διακριτά τμήματα, ιδιαίτερα στο τμήμα της Λίμνης Καϊάφα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της απόφασης του ΣτΕ. Ταυτόχρονα, δρομολογήθηκαν οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και θα εξαχθούν οι τελικοί προϋπολογισμοί των εργασιών, επιμέρους και συνολικά.

«Όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες, θα υποβληθεί σχετικός φάκελος διαχείρισης στις ευρωπαϊκές αρχές που θα εμπεριέχει αντίστοιχο μηχανισμό υλοποίησης του συνόλου του έργου “Πύργος – Τσακώνα” ως επέκταση της παραχώρησης», επισήμανε ο κ. Δήμας.

Το έργο αποτελείται από δύο τμήματα, το «Πύργος – Αλφειός» μήκους 13 χλμ. και το «Αλφειός – Καλό Νερό – Τσακώνα» μήκους 76,2 χλμ.. Kαι τα δύο ήταν αρχικώς ενταγμένα στη σύμβαση παραχώρησης του 2007, εξ ου και το εμβληματικό όνομα στον αυτοκινητόδρομο, Ολυμπία Οδός, που θα έφτανε ως την Αρχαία Ολυμπία.

Όπως περιέγραψε ο υπουργός, εξετάζεται η λύση της ανατολικής χάραξης μέσω του ορεινού όγκου Λαπίθα, με σήραγγα στην περιοχή του Καϊάφα και παράκαμψη της Ζαχάρως, ενώ στο άλλο άκρο βρίσκεται η μηδενική λύση. Σε αυτή, προβλέπεται βελτίωση της υφιστάμενης χάραξης, με διαφοροποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών όπου απαιτείται.