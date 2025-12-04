Close Menu
    Ομιλία Μητσοτάκη στην εκδήλωση «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση» – Δείτε live
    Ομιλία Μητσοτάκη στην εκδήλωση «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση» – Δείτε live

    Ομιλία Μητσοτάκη στην εκδήλωση «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση» – Δείτε live

    

    Σε εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης ο πρωθυπουργός

    Κυριάκος Μητσοτάκης

    Ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση».

    Δείτε live: 

    sofokleous10.gr

    TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Δικαιοσύνη

