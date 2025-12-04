Ο-λογαριασμός-«φουσκώνει»:-Ποιοι-φόροι-εκτοξεύονται-έως-το-2029

Η ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας από το νέο έτος «σκεπάζει» τις συνέπειες από τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, αλλά αυτή η κατάσταση θα αποδειχθεί προσωρινή.

Από το 2027 ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα αρχίσει να ανεβαίνει και πάλι και μάλιστα με ρυθμό ίσο ή και μεγαλύτερο του προσδοκώμενου ποσοστού μεταβολής των εισοδημάτων ειδικά από το 2028 και μετά. Και αυτό θα συμβεί διότι θα εμφανιστεί και πάλι το αποτέλεσμα από τη μη αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμακίων.

Όσο για τις επιχειρήσεις, ο πολυετής προϋπολογισμός που συνέταξε η κυβέρνηση, δείχνει ότι υπάρχει πρόβλεψη για ετήσιο ρυθμό αύξησης που κινείται στην περιοχή του 8%-11%.

Το «καλάθι» των φόρων της 4ετίας θα γεμίσει βέβαια και ο ΦΠΑ. Με βάση τις προβλέψεις, στο τέλος της 10ετίας αναμένεται ότι τα έσοδα θα εκτοξευτούν από τον συγκεκριμένο φόρο στο πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα επίπεδα των 31,45 δισ. ευρώ. Στον συγκεκριμένο κωδικό, οι προβλέψεις μπορούν να χαρακτηριστούν και «συντηρητικές» καθώς τα ετήσια ποσοστά μεταβολής δεν υπερβαίνουν τον ρυθμό μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ που προκύπτει από το άθροισμα της πραγματικής ανάπτυξης και του πληθωρισμού.

Συνολικά, τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να ακολουθήσουν ανοδική πορεία στην 4ετία 2026-2029 παρά τα προωθούμενα μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης που θα επηρεάσουν κυρίως τον προϋπολογισμό του 2026, αλλά και δευτερευόντως τον προϋπολογισμό του 2027. Συνολικά, από τα 71,146 δισ. ευρώ που είναι η τελευταία εκτίμηση για τα φετινά φορολογικά έσοδα, προβλέπεται ότι θα φτάσουμε στα 81,88 δισ. ευρώ στο τέλος του 2029, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής των εισπράξεων από φόρους να κυμαίνεται από το 3,5% (για το 2026) μέχρι και το 4,5% (για το 2028).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πολυετής προϋπολογισμός αποτυπώνει τις επιδόσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα υπάρξουν άλλες παρεμβάσεις στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής. Δηλαδή δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις πιθανών νέων μέτρων που θα ανακοινωθούν μέσα στο 2026 με στόχο να εφαρμοστούν το 2027. Αυτό δε που δεν λαμβάνεται υπόψη είναι πολύ πιθανό να συμβεί, καθώς ήδη έχει ανοίξει η συζήτηση για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει προς διάθεση για τους προϋπολογισμούς της 3ετίας 2027-2029.

Το 2026 είναι αναμενόμενο να μην υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση των εισπράξεων από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, καθώς η χρονιά που έρχεται θα επιβαρυνθεί -σε επίπεδο εισπράξεων- από την ενεργοποίηση της νέας φορολογικής κλίμακας, η οποία μειώνει τα συνολικά βάρη κατά 1,2 δισ. ευρώ. Εν μέρει δικαιολογείται και η μειωμένη αύξηση στις εισπράξεις του 2027, καθώς οι επιπτώσεις της νέας κλίμακας επεκτείνονται και στο 2027. Και αυτό διότι τη συγκεκριμένη χρονιά θα φανεί το κέρδος στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αυτοαπασχολούμενους. Βεβαίως, μέρος των απωλειών εσόδων από τη μείωση των συντελεστών (σ.σ.: κυρίως για τους φορολογούμενους με παιδιά) θα αντισταθμιστεί από την αύξηση των ονομαστικών εισοδημάτων.

Αυτή η διαδικασία θα γίνει -σε επίπεδο εισπράξεων- πολύ πιο αισθητή από το 2028, καθώς δεν έχει προβλεφθεί άλλη αλλαγή στη φορολογική κλίμακα. Έτσι θα αρχίσει και πάλι να λειτουργεί υπέρ της αύξησης των φορολογικών εσόδων η πρακτική της μη τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Γι’ αυτό και τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 17,6 δισ. ευρώ το 2028 από 16,4 δισ. ευρώ το 2027, με αύξηση 7,32% σε ετήσια βάση, ενώ για το 2029 αναμένεται ότι θα καταγραφεί ετήσια αύξηση άνω των 900 εκατ. ευρώ, ώστε τα φορολογικά έσοδα να ανέλθουν στα 18,6 δισ. ευρώ, με ετήσιο ποσοστό αύξησης 5,4%.

Εισπράξεις από ΦΠΑ, νομικά πρόσωπα

Οι προβλέψεις για την πορεία των εισπράξεων από τον φόρο νομικών προσώπων και τον ΦΠΑ:

1. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων διαμορφώνονται το 2025 στα 7,79 δισ. ευρώ. Το 2026 καταγράφεται σημαντική αύξηση, με τα έσοδα να ανέρχονται στα 8,58 δισ. ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε ετήσια μεταβολή 10,12%. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και το 2027, όταν τα έσοδα φτάνουν τα 9,49 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,68% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2028 ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων αποδίδει 10,35 δισ. ευρώ, με μεταβολή 9,07%, ενώ το 2029 διαμορφώνεται στα 11,21 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 8,26%. Στο σύνολο της πενταετίας, η φορολογική απόδοση των επιχειρήσεων ενισχύεται σταθερά, με το συνολικό ποσό να αυξάνεται κατά περίπου 3,4 δισ. ευρώ.

2. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ το 2025 ανέρχονται σε 27,63 δισ. ευρώ, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους πυλώνες των φορολογικών εισπράξεων. Το 2026 παρατηρείται αύξηση στα 29,23 δισ. ευρώ, με ετήσια μεταβολή 5,81%. Το 2027 τα έσοδα από τον ΦΠΑ εμφανίζουν οριακή υποχώρηση στα 29,20 δισ. ευρώ (-0,11%), πριν επανέλθουν σε ανοδική τροχιά το 2028, όταν διαμορφώνονται στα 30,38 δισ. ευρώ, με άνοδο 4,05%. Η αυξητική τάση συνεχίζεται και το 2029, οπότε τα έσοδα ανέρχονται στα 31,47 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μεταβολή +3,57%. Στην πενταετία, ο ΦΠΑ παρουσιάζει συνολική αύξηση σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ, αντανακλώντας τόσο τις αλλαγές στην κατανάλωση όσο και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

3. Σύνολο φορολογικών εσόδων

Το συνολικό ύψος των φορολογικών εσόδων το 2025 διαμορφώνεται στα 71,15 δισ. ευρώ. Το 2026 αυξάνεται σε 73,65 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια μεταβολή 3,51%, ενώ το 2027 ανέρχεται στα 75,46 δισ. ευρώ, με αύξηση 2,47%. Το 2028 συνεχίζεται η άνοδος των συνολικών εσόδων, τα οποία φθάνουν τα 78,88 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξάνονται κατά 4,53%. Το 2029 τα φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 81,88 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μεταβολή 3,80%. Σε ορίζοντα πενταετίας, το σύνολο των φόρων ενισχύεται κατά πάνω από 10 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή διεύρυνση των δημοσίων εσόδων.