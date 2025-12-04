Ο νέος πόλεμος των δισεκατομμυριούχων: Αυτοδημιούργητοι Vs Κληρονόμων – Ποιοι κερδίζουν το 2025

Ο παγκόσμιος πλούτος των δισεκατομμυριούχων εκτοξεύεται σε νέο ιστορικό υψηλό, φτάνοντας τα 15,8 τρισ. δολάρια το 2025. Η νέα έκθεση UBS Billionaire Ambitions αποκαλύπτει πως δύο παράλληλες δυνάμεις διαμορφώνουν την παγκόσμια οικονομική ελίτ: η εκρηκτική άνοδος των αυτοδημιούργητων επιχειρηματιών και η πιο μεγάλη διαγενεακή μεταβίβαση πλούτου που έχει καταγραφεί ποτέ.

Το αποτέλεσμα είναι μια πρωτοφανής «μάχη» ανάμεσα σε δημιουργούς και κληρονόμους — και ένας ανατρεπτικός χάρτης ισχύος.

Η εκτόξευση των αυτοδημιούργητων: 386,5 δισ. δολάρια σε έναν χρόνο

Η δημιουργία νέου πλούτου το 2025 τροφοδοτήθηκε σχεδόν αποκλειστικά από τους αυτοδημιούργητους δισεκατομμυριούχους. Σύμφωνα με την έκθεση, 196 επιχειρηματίες πρόσθεσαν 386,5 δισ. δολάρια στη συνολική περιουσία τους, οδηγώντας τον παγκόσμιο πλούτο σε ιστορικό υψηλό.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από τότε που η UBS ξεκίνησε την καταγραφή. Η άνοδος αυτή δεν αποδίδεται σε παθητικές αποτιμήσεις ή σε ανατιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, όπως συνέβη μεταπανδημικά, αλλά σε πραγματική επιχειρηματική δράση. Οι νέοι δισεκατομμυριούχοι προήλθαν κυρίως από κλάδους υψηλής έντασης καινοτομίας: τεχνολογία, λογισμικό marketing, γενετική, υγροποιημένο φυσικό αέριο, ενέργεια και υποδομές.

Ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία αυξήθηκε κατά 23,8%, ενώ η βιομηχανία σημείωσε τη μεγαλύτερη σχετική άνοδο, με +27,1%.

Στον χρηματοοικονομικό κλάδο, οι αυτοδημιούργητοι αντιπροσωπεύουν ήδη το 80% του συνολικού πλούτου – ένδειξη ότι η επιχειρηματική δυναμική των τελευταίων ετών συνεχίζει να μετασχηματίζει το παγκόσμιο οικοσύστημα πλούτου.

Ρεκόρ κληρονομιών: 297,8 δισ. δολάρια μοιράστηκαν σε 91 άτομα

Παράλληλα με την άνοδο των επιχειρηματιών – δημιουργών, είχαμε και απίστευτο πλούτο στα χέρια ατόμων, που κοινώς «τα βρήκαν έτοιμα». Το 2025 κατεγράφη η μεγαλύτερη ετήσια μεταβίβαση πλούτου που έχει δει ποτέ η UBS. 91 κληρονόμοι έλαβαν συνολικά 297,8 δισ. δολάρια, ποσό αυξημένο κατά 36% σε σχέση με το 2024, παρότι λιγότεροι άνθρωποι συνολικά έλαβαν κληρονομιές.

Η ενίσχυση των κληρονομημένων περιουσιών ανύψωσε τον αριθμό των δισεκατομμυριούχων πολλαπλών γενεών σε 860. Αυτοί διαχειρίζονται σήμερα συνολικό πλούτο 4,7 τρισ. δολαρίων, έναντι 4,2 τρισ. ένα χρόνο πριν.

Η τάση αυτή σηματοδοτεί την επιτάχυνση της λεγόμενης «Μεγάλης Μεταβίβασης Πλούτου», καθώς η UBS εκτιμά ότι έως το 2040 θα αλλάξουν χέρια περίπου 6,9 τρισ. δολάρια, κυρίως προς τα παιδιά των σημερινών δισεκατομμυριούχων.

Μια ελίτ που αλλάζει μορφή: γυναίκες, μετακινήσεις και νέες προτεραιότητες

Σημαντική είναι και η αναδιανομή του πλούτου μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το 2025, ο μέσος πλούτος των γυναικών-δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 8,4%, υπερδιπλάσια του ρυθμού των ανδρών (3,2%), για τέταρτο συνεχόμενο έτος.

Αν και ο αριθμός των γυναικών (374) παραμένει πολύ μικρότερος των ανδρών (2.545), η κινητικότητά τους και ο ρυθμός αύξησης του πλούτου δημιουργούν μια νέα δυναμική στο εσωτερικό της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ.

Παράλληλα, το 36% των δισεκατομμυριούχων έχει μετακομίσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, για λόγους που σχετίζονται με ποιότητα ζωής, γεωπολιτική σταθερότητα ή φορολόγηση.

Η «μετακινούμενη» ελίτ προσθέτει επίπεδα πολυπλοκότητας στη διαχείριση περιουσίας, καθώς οι οικογένειες καλούνται να αντιμετωπίσουν διασυνοριακές νομικές και οικονομικές προκλήσεις.

Πώς σκέφτεται η επόμενη γενιά

Η έκθεση καταγράφει μια αξιοσημείωτη αλλαγή στις αξίες των νεότερων μελών των πλούσιων οικογενειών. Περισσότεροι από 8 στους 10 δισεκατομμυριούχους επιθυμούσαν τα παιδιά τους να επιτύχουν αυτόνομα, χωρίς άμεση εξάρτηση από την οικογενειακή περιουσία.

Οι νεότερες γενιές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην τεχνολογία και την καινοτομία, αλλά και σε ζητήματα βιώσιμου αντίκτυπου, όπως η κλιματική αλλαγή και η ανισότητα. Πάνω από τους μισούς δηλώνουν ότι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την περιουσία τους για να ασκήσουν θετική επιρροή στον κόσμο.

Επενδυτικές προτεραιότητες: ΗΠΑ, Ευρώπη και Κίνα στην κορυφή

Παρά τη μεταβλητότητα των αγορών, η Βόρεια Αμερική παρέμεινε ο κορυφαίος επενδυτικός προορισμός για τους δισεκατομμυριούχους (63%), ακολουθούμενη από τη Δυτική Ευρώπη (40%) και τη Μεγάλη Κίνα (34%).

Το 42% σχεδιάζει να αυξήσει την έκθεσή του σε μετοχές αναδυόμενων αγορών, ενώ 43% δηλώνει ότι θα ενισχύσει τις τοποθετήσεις του σε ανεπτυγμένες αγορές. Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης για ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, υποδομές και hedge funds.

Το μέλλον της παγκόσμιας ελίτ

Η UBS εκτιμά ότι η επόμενη δεκαετία θα χαρακτηριστεί από την παράλληλη άνοδο των αυτοδημιούργητων επιχειρηματιών και από την ταχεία ενίσχυση των κληρονομικών περιουσιών.

Η αναδιαμόρφωση αυτή της κορυφής της οικονομικής πυραμίδας θα επηρεάσει τις ροές επενδύσεων, τις στρατηγικές διαδοχής και τις τοποθετήσεις κεφαλαίων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε έναν κόσμο όπου ο νέος πλούτος δημιουργείται ταχύτερα από ποτέ, αλλά και μεταβιβάζεται με ιστορικά υψηλούς ρυθμούς, η «μάχη» ανάμεσα στους αυτοδημιούργητους και τους κληρονόμους δεν είναι απλώς μια σύγκριση προελεύσεων.

Είναι ο καθοριστικός παράγοντας που θα διαμορφώσει το μέλλον της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ.